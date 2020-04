La promesa de Rosalía y Pablo Motos: le cortará el flequillo cuando visite ‘El Hormiguero’

Si este martes El Hormiguero se dejaba llevar por los aires cinematográficos, este miércoles le tocó el turno a la música. Y no lo hizo con dos artistas cualquiera: por un lado, Lolita Flores (61 años), hija de la ‘Faraona’, y por otro la que algunos ya catalogan como la sucesora de esta, Rosalía (26).

Mientras llegaban ambas entrevistas, no faltaron las secciones del nuevo formato, arrancando por el monólogo de Pablo Motos (54), esta vez con el futuro económico como tema central: “Creo que debemos hablar del dinero, puede que esté equivocado, pero aunque lo estemos pasando mal, llevamos poco tiempo de pandemia y aún no nos hemos dado cuenta de a qué nos estamos enfrentando. No hay que pararse a pensar en cuándo acabará esto, sino que debemos empezar a pensar cómo vamos a tirar para adelante a partir de ese momento, a lo mejor el empresario tiene que volver a ser empleado, por ejemplo. Es una pregunta de calidad”, expuso.

Después, la conversación fue más distendida, con Marron (40) reconociendo que ni siquiera el confinamiento le ha hecho ganar peso: “Sigo en el mismo peso que tengo desde los 18 años: 75 kilos”. Por su parte, Luis Piedrahita confesó que usa la balanza para experimentar: “Me he llegado a pesar antes de ir al WC y después; me he dejado entre 25 gramos y 125”. Llegado su turno, Pablo Motos se mostró preocupado por haber ganado peso: “El sábado dije ‘me voy a pillar un pedal gordo’. Acabé de ver una serie con mi mujer, me fui a la nevera y empecé a comer pan con helado de dulce de leche. Fue un desastre. Lo acabé dejando”. Otra de las secuelas que está dejando la cuarentena

Look llamativo

Tras la charla, llegó el momento más esperado de la noche. Ni más ni menos que desde Miami, Rosalía entró en directo. “Te has hecho corte de flequillo, te sienta muy bien”, inició la conversación Pablo Motos con un tema que sería recurrente y que tendría un desenlace inesperado. La razón que ha llevado a la artista a este cambio de look es que “me he dado cuenta de que en situaciones límites empiezo a pensar en proyectos de belleza y me lo corté”. “Mañana habrá millones de personas como ella”, vaticinó Motos.

La barcelonesa está pasando este periodo de confinamiento en un lugar muy alejado de su tierra natal: “Todo esto me ha cogido en Miami, vine en enero por los Grammy y me quedé para grabar el nuevo disco. Como a todos nos ha cambiado la vida, nos ha pillado con el paso cambiado. Estoy en casa de mi manager, no me veía sola en una cuarentena. Además hay una habitación pequeñita para hacer música, con un ordenador. Aprovecho el tiempo”.

Su estancia en Estados Unidos sirvió para que, por unos instantes, hiciera de corresponsal de noticias. “Ya en Florida es oficial que tienes que estar en casa hasta mayo. Nosotros ya llevamos semanas cerrados, pero ya no ves a la gente por la calle, creo que están muy concienciados”. A la hora de ponerse en contacto con la familia, Rosalía reconoció que “llamo mucho a mi hermana, ella me dijo que no me hiciera esto en el pelo. También me tengo las uñas cortísimas”.

Su rutina diaria está sirviendo para aprender en varios ámbitos, como la cocina, aunque lo más sorprendente no fue eso, sino su pasión futbolística: “Por las mañanas hago mis ejercicios de canto, luego hago música y si me estanco, cojo el balón. Aún no paso de cuatro, eso sí”. A pesar de esta nueva noticia, la cantante descarta sumarse al reto que inunda las redes sociales: “El papel higiénico está muy demandado, yo no lo usaría para hacer toques”.

Uno de los frutos de la cuarentena de Rosalía ya está disponible, el single que estrenó el 24 de marzo: “La empecé antes, pero no estaba acabada y sí, la acabé durante la cuarentena. Creía que había que sacar una canción siendo fiel a cómo estoy en este momento y cómo estamos viviendo esto. Lo termine lo antes que pude y la saque”. Sobre su estado emocional reconoció que “tengo días de todo, de tomar mucha conciencia y estar triste, y otros de intentar abstraerme y encontrar algo de luz para tener la energía hacia arriba. Sin música me empiezo a sentir triste; el arte me ayuda a sobrellevar situaciones difíciles”.

Sobre si el parón le venía bien para reflexionar sobre la meteórica carrera que está teniendo, Rosalía le dijo a Pablo Motos que “te mentiría si te dijera que no tengo ganas de seguir. Tengo mucha energía y siempre tengo que estar haciendo cosas. Hay que intentar darle la vuelta a la situación y me está sirviendo para reflexionar, para hacer las canciones con más pausa. Intento pensar de forma positiva, mi fe me dice que todo volverá a funcionar normal, simplemente hay que tener mucha paciencia y tener mucho respeto con la gente que tenemos alrededor”.

Por último, contó cómo es el proceso creativo de sus temas: “Hay algunas canciones que parten de un ritmo, luego hay otras que a partir de la melodía le haces un traje a su medida. Cuando las acabo no puedo escuchar mis canciones, sino me estaría reabriendo constantemente y no pararía. La música es más abstracta que un cuadro, yo lo veo así”.

Cuando parecía que la entrevista tocaba a su fin, surgió la anécdota. Motos insistió en que la artista está “súper guapa con el flequillo”. Ella se mostró agradecida: “Me habéis alegrado el día. Os echo de menos, tengo ganas de ir para allá”. Y a raíz de ese deseo, Motos le dijo que cuando regrese harán algo en directo. Fue el momento en el que se prendió la mecha: el presentador de El Hormiguero prometió que cuando Rosalía esté en el plató le cortará el flequillo en directo.

Emocionada

Después de una entrevista que había dado para tanto, la entrevista con Lolita quedó en un segundo plano. Eso sí, la madrileña comenzó fuerte: “Ahora no hablan de nosotros, los tirititeros, aunque creo que no lo deben decir de forma tan despectiva, porque la gente se divierte con nosotros”, en relación a un tuit de la cuenta de Vox.

Lolita también abordó el tema de qué va a pasar después. “Veo compañeros que están haciendo teatrillos por Instagram, hay otros que están haciendo cosas por YouTube, yo voy a ver si me pongo con Instagram…Me emociono nada más de pensarlo, esta profesión será la última que vuelva a trabajar y habrá que reciclarse”.