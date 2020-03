TVE renueva 'El cazador', el programa de Ion Aramendi que se ha consolidado en las tardes

La cadena de TVE ha confirmado la renovación del programa El cazador, que seguirá retando a participantes que se enfrentarán algunos de los mejores concursantes de televisión de España, de lunes a viernes a las 19:00 horas en La 1. El formato pone cara a cara a participantes anónimos frente a profesionales de "cerebro prodigioso" en un duelo en el que pregunta a pregunta, los cazadores tratarán salir victoriosos ante los primeros, según una nota de RTVE.

El equipo de los cazadores seguirá conformado por Erundino Alonso, la cara más conocida de Los Lobos del programa de Cuatro Boom; Ruth de Andrés, "magnífica" en el concurso de La 2 Saber y Ganar, así como Paz Herrera y Lilit Manukyan, dos de las concursantes más famosas de Pasapalabra.

Ion Aramendi en una imagen promocional. Gtres

Ion Aramendi (42 años) continuará como presentador al frente de El Cazador en esta nueva temporada, un rostro cada vez más familiar en la pequeña pantalla y que ya fue reportero del programa Sálvame de Telecinco, así como del concurso ¡Qué me estás contando! de la cadena vasca ETB2.

El programa es una adaptación española del programa británico The Chase, presentado por Bradley Walsh (59), emitido con gran éxito en la cadena ITV en Reino Unido durante trece temporadas, y adaptado a una decena de países como Australia, China, Alemania o Finlandia entre otros.

Tras su éxito en ETB2

En 2016, y tras dejar Sálvame, Ion iniciaba una nueva etapa profesional en la que se ponía al frente de su propio espacio en la segunda cadena de la televisión autonómica del País Vasco, ETB2. Se trataba de ¡Qué me estás contando!, un magacín vespertino que competía en franja horaria con el todopoderoso Sálvame. Aunque, evidentemente, el alcance de este programa no es comparable en cuanto a audiencia con Sálvame, lo cierto es que el balance para Ion Aramendi fue muy positivo tres años después de su final en Mediaset. Las buenas cifras acomapañaron a ¡Qué me estás contando! desde su inicio.

Lo cierto es que, tal y como ha confesado el propio Ion en numerosas ocasiones, la decisión de abandonar Sálvame y marcharse de Madrid no fue sencilla, pues en la capital había formado una familia junto a su mujer y su hijo, su "pareja favorita", como suele decir en sus redes. Este programa vasco le supuso el regreso a su tierra natal siete años después de abandonarla. Quién le iba a decir que, a los pocos meses, una nueva oferta profesional lo devolvería al territorio nacional con El Cazador en TVE, un programa con buena acogida que ha renovado temporada.

Su estrellato en televisión llegó gracias a la prensa del corazón, pero lo cierto es que Ion nunca ha sido seguidor de este tipo de contenidos y llegó a Telecinco casi por casualidad mientras trabajaba en una empresa industrial. "Yo no sabía ni lo que era aquello", declaró sobre Sálvame en una entrevista para Diario Vasco en 2016.

