Gonzo, sobre su debut en 'Salvados': "No estoy nervioso, hace años que quería hacerlo"

El periodista Fernando González (42 años), alias Gonzo, debutará este domingo en Salvados, tras once años con Jordi Évole (44) al frente del espacio, y lo hace sin nervios, consciente de la responsabilidad extra que entraña, pero "encantado" de poder capitanear este espacio: "Hace años que sé que quería hacer Salvados".



Así, el programa más visto de la historia de laSexta arrancará una nueva temporada abordando el acoso sexual en el trabajo para "volver a dar voz a gente que habitualmente no la tiene en televisión", ha dicho González, hasta ahora reportero de El Intermedio, en la presentación del espacio de Producciones del Barrio.

Gonzo debutará este domingo. Gtres

"No estoy nervioso. Hace tiempo que esto está encima de la mesa y es algo que maduré mucho. Al final me subo a un tren que va en marcha, que funciona, los vagones y la gente que trabaja siguen siendo los mismos que había antes y no tengo tan mala consideración de mí mismo como para pensar que soy capaz de joder algo como Salvados", admite en declaraciones a los periodistas. Recuerda que estaba desembalando una tostadora cuando Évole lo llamó y sin "remilgos" le preguntó si haría el programa: "Me tienes que dar 24 horas, no para decirte que sí a Salvados, sino para pensar si dejo El Intermedio". Pero el periodista gallego lo tenía claro. "Hace años que sé que quiero hacerlo", admite. Para Gonzo supone un reconocimiento a su trabajo y al periodismo "de contar historias y de sentarse a escuchar". El programa, que tiene una media de audiencia de 2.155.000 de espectadores y una cuota del 11,4 por ciento, inicia una temporada con el objetivo de "seguir buscando los límites", con un formato nuevo para cada entrega y combinando temas sociales con entrevistas y política, y programas de investigación.

"Hay muchos temas encima de la mesa. Evidentemente tocamos actualidad, hay unas elecciones generales y no le vamos a dar la espalda, pero después, por ejemplo, abordaremos el tema de los menores no acompañados", ha explicado el codirector del programa.

Es consciente de que a partir de ahora tiene una "responsabilidad extra" porque Salvados no es un espacio "cualquiera" y no se puede decepcionar a la gente que lo ve: "Soy la única cara del programa, cuando hablo, ya hablo en nombre de un programa entero, no de mi sección de El Intermedio. Antes tenía a Wyoming (64) y eso te quita de una responsabilidad brutal", apunta.

Y sabe dónde llega y que las comparaciones son odiosas, pero asegura que está preparado para las críticas y que no hace "mucho caso", que sólo se compara consigo mismo y con su anterior reportaje. "Cuando vi montado el reportaje del domingo, lo comparé con cómo había hecho Detrás del muro -un documental de Globomedia en colaboración con Save the Children sobre la migración centroamericana hacia Estados Unidos-, y estoy contento, creo que lo he hecho mejor", añade.

Para el director de antena de laSexta, Mario López, contar con Gonzo al frente de Salvados no hace más que enriquecer el formato, que ha definido como "el gran acontecimiento televisivo semanal del espectador crítico, comprometido e influyente".

