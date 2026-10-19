Pepe Navarro (74), sobre su infancia: "Mi padre trabajaba en el mundo textil. Cuando murió en 2015 sufrí una catarsis"

Pionero indiscutible de la televisión en España y arquitecto del formato late night que revolucionó las madrugadas en los noventa, Pepe Navarro (74 años) observa hoy el panorama mediático desde un retiro sereno.

Alejado desde hace tiempo del ruido de los platós que lideró durante años con Esta noche cruzamos el Mississippi, el comunicador se vuelca en su papel de abuelo y en la tranquilidad familiar.

Sin embargo, detrás de esa figura pública que paralizó a millones de espectadores ante la pantalla, se esconde una biografía itinerante marcada por las estrecheces de la posguerra, la itinerancia y la pérdida de sus referentes vitales.

Pepe Navarro GTRES

Nacido en 1951 en Palma del Río (Córdoba) en el seno de una familia humilde, los primeros años del presentador estuvieron definidos por el esfuerzo incesante de sus progenitores por salir adelante en una España golpeada.

"Mi padre trabajaba de lo que podía, sobre todo en el mundo textil", recordaba el periodista en su entrevista en Mi casa es la tuya con Bertín Osborne (71). Allí detalló cómo su progenitor salió adelante en una época en la que la necesidad obligó al clan a empaquetar la vida en varias ocasiones, trasladándose primero a Sabadell y más tarde a Francia.

De la calidez andaluza pasaron a la pujanza industrial catalana de Sabadell, para emprender después un rumbo aún más complejo hacia el país vecino.

"Yo nací en Palma del Río y luego nos fuimos a Sabadell. Es difícil decir de dónde me identifico, aunque creo que mi sensibilidad está en Andalucía y mi pragmatismo en Catalunya", explicaba en el citado espacio.

Fue precisamente en suelo galo donde el choque cultural y pedagógico dejó una huella profunda en el joven Pepe: "También nos mudamos a Francia, cuando tenía 10 años, donde la enseñanza era muy distinta a la de aquí y eso me pasó factura".

Pese a los constantes cambios de escenario y el impacto que supuso aquel peregrinaje al país vecino, el núcleo familiar funcionó como un refugio indestructible.

Un vínculo incondicional que mantuvo con especial intensidad junto a su hermana. "Me llevo 10 años con mi hermana y, aunque yo salí muy pronto de casa y he viajado mucho, siempre he tenido una relación magnífica con ella; es una gran persona", rememoraba ante las cámaras de Telecinco.

Pepe Navarro. GTRES

La catarsis de la muerte de su padre

Esa estructura protectora sufrió su quiebra definitiva en la pasada década. El fallecimiento de su progenitor no solo representó la pérdida de su gran ejemplo de resiliencia, sino que actuó como un detonante emocional que obligó al presentador a revisar su propia trayectoria desde los cimientos.

"Mi padre murió en 2015 y su muerte para mí fue una especie de catarsis; fue volver a ver mi vida otra vez", confesaba el comunicador al hacer balance de aquel punto de inflexión.

Aquella sacudida interior reordenó sus prioridades. Lo alejó definitivamente de la vorágine catódica y afianzó una certeza: para él, la familia es lo primero.

Un refugio que ha construido junto a sus cuatro hijos legítimos, nacidos de sus dos matrimonios: Andrea (31) y Marlo (24), fruto de su unión con Eva Zaldívar (56), así como Layla (19) y Darco (15), nacidos de su relación con Lorena Aznar (49). Todos ellos representan el núcleo duro de su entorno cotidiano-

Mención aparte merece Alejandro Reyes (26), el hijo atribuido judicialmente tras el sonado litigio legal emprendido por la presentadora Ivonne Reyes (58).

A pesar de la sentencia que le adjudicó la paternidad legal después de que el comunicador se negara en su día a someterse a la prueba de ADN, Pepe Navarro ha mantenido siempre de forma categórica que no es el padre biológico del joven, con quien no ha tenido nunca relación ni contacto alguno.

Hoy, a sus 74 años, mientras su nombre reaparece ocasionalmente en los medios por sus batallas con la venezolana, el verdadero Pepe Navarro prefiere la paz de la trastienda. Un retiro maduro desde el que contempla su pasado con el orgullo de quien nunca olvidó las manos trabajadoras que hicieron posible su éxito.