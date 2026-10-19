Florentino Fernández (53), sobre su juventud: "Fui camarero, pero era malísimo. Como vigilante jurado trabajé 3 o 4 años"

De la sobriedad del uniforme de seguridad a convertirse en un fenómeno de la televisión española. Florentino Fernández (53 años) contempla hoy su dilatada trayectoria con la satisfacción de quien ha hecho reír a varias generaciones. Y sin olvidar nunca que fue monaguillo antes que fraile.

Su nombre vuelve a estar de actualidad gracias al estreno de El otro Chiquito en Movistar Plus+, un documental que reconstruye el célebre y surrealista litigio judicial entre Chiquito de la Calzada y la parodia televisiva que encumbró al propio Flo a finales de los noventa.

Sin embargo, antes de conquistar las madrugadas catódicas y los platós de máxima audiencia, la vida del cómico discurrió por caminos bien distintos.

"Un trabajo súper guay"

Nacido en Madrid en 1972, los primeros pasos laborales del humorista estuvieron marcados por la búsqueda de estabilidad y un catálogo de profesiones insospechadas. Así lo ha recordado en una desenfadada charla en el podcast del Mago More (55), el ilusionista y conferenciante José Luis Izquierdo.

"Estuve de camarero, pero es que manchaba todos los azucarillos con el café, me temblaba la mano... era malísimo", confesaba entre risas al rememorar su desastroso paso por la hostelería. Su falta de destreza con la bandeja lo llevó a probar suerte en un sector con un ritmo sensiblemente distinto: la vigilancia de seguridad. Y le encantó la experiencia.

"Me enteré de que de vigilante jurado tú solo te sentabas en un sitio y mirabas. Digo: 'Es que eso me encanta'", relataba el presentador sobre su llegada a la profesión.

Lejos de amedrentarse ante los requisitos de la ocupación, Fernández encontró en la rutina del puesto su hábitat ideal. Estaba encantado. "Dicen: 'Pero tienes que estar muy atento'. Digo: 'Me encanta estar atento, es que yo lo que quiero es estar atento'. Y entonces ese trabajo me parecía la hostia", explicaba ante los micrófonos.

"Es que era súper guay, porque te ponías en un sitio, te daban un traje y estabas atento mirando a los sitios. Era cojonudo... y estuve ahí tres o cuatro años", añadía.

Fue precisamente durante su etapa como vigilante cuando el destino le reservó un giro de guion definitivo. Su vis cómica natural, perfeccionada en el entorno familiar y entre amigos, llamó la atención en un casting de la productora Gestmusic.

De la noche a la mañana, Pepe Navarro (74) lo fichó para Esta noche cruzamos el Mississippi en Telecinco. Allí nacieron personajes icónicos como Lucas Grijander o Crispín Klander, parodias que calaron de inmediato en la cultura popular y le valieron un ascenso meteórico.

De las madrugadas al 'prime time'

Tras el éxito arrollador de sus caricaturas en el late night, su consagración definitiva llegó al frente de Informativos CQC (Caiga Quien Caiga) y, de manera muy especial, con El Show de Flo y El Informal, formato que copresentó junto a Javier Capitán (74) e Inma del Moral (52), marcando una época dorada en la sobremesa de la televisión en España.

A lo largo de casi tres décadas de carrera, Florentino Fernández ha transitado con soltura por el cine de animación —poniendo voz a la célebre saga Kung Fu Panda—, el teatro, los concursos de éxito como MasterChef Celebrity y formatos de entretenimiento como El Desafío.

Ahora, con la madurez que otorgan los años en la cima de la industria, el madrileño saborea el éxito con la misma frescura con la que un día observaba el mundo enfundado en su, como dirían en su Vallecas natal, uniforme de segurata.