De la foto que Juan Carlos I le dedicó a Franco a un bargueño de 4.500 euros: salen a subasta los objetos del Pazo de Meirás

En marzo del presente año 2026, el Tribunal Supremo confirmó por unanimidad que el Pazo de Meirás era propiedad del Estado, y ordenó definitivamente a los herederos de Francisco Franco, los hermanos Martínez-Bordiú Franco, devolver el vetusto inmueble.

Así, el complejo levantado en Sada -La Coruña- por Emilia Pardo Bazán dejaba de ser residencia privada: la Sala Primera del Alto Tribunal desestimaba todos los recursos interpuestos por los nietos del dictador contra la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña.

Se consideró que desde 1938 el pazo estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado y que no se cumplieron los requisitos para adquirirlo por prescripción. Aquella resolución admitía el derecho de los herederos a ser indemnizados por los gastos desembolsados en el inmueble.

Algunas de las porcelanas y vajillas que la familia subasta. EL ESPAÑOL

El Supremo puso, así, fin a una batalla judicial que se prolongaba desde que el Estado decidió reclamar la finca que, durante décadas, funcionó como residencia veraniega de Francisco Franco y su numerosa familia. Este desalojo conllevó una suerte de mudanza y traslado de objetos.

La familia Franco tuvo que vaciar todas las pertenencias privadas del pazo y ahora se ha conocido que los herederos del dictador han tomado una determinación: darle salida al montante de enseres y recuerdos que en su día adornaron y embellecieron los salones y las estancias del palacio.

Después de hacer una criba, y de repartirse aquellos bienes con mayor valor, los hermanos Martínez-Bordiú abogaron por subastar el resto del lote. Ha sido una decisión muy meditada y, para ello, la familia se ha puesto en las mejores manos: la de José Miguel Carrillo de Albornoz.

Carrillo de Albornoz, para quien no lo conozca, es vizconde de Torre Hidalgo y el dueño de la casa de subastas Magna Art Auctions, que abrió sus puertas el 19 de noviembre de 2024 en Madrid. Están expuestos en este establecimiento cerca de 700 lotes de los Francos.

El bargueño asturiano, valorado en 4.500 euros. EL ESPAÑOL

Entre lo expuesto destacan cuadros, fotografías, mobiliario, objetos de decoración, porcelanas, cerámicas, vajillas, cristalerías y ropa de casa bordada con los emblemas de la familia. La subasta pública, huelga recordar, será el 26 y 27 de octubre.

Días antes, este pasado martes, día 6, EL ESPAÑOL se ha desplazado hasta la sala de subastas, y ha podido conocer la historia de cada objeto, así como charlar con el director de Magna Art Auctions. Sostiene José Miguel que conserva una gran amistad con la familia Bordiú y Franco.

Claro está, esta unión y afecto fueron clave para que la familia pensara en él, y en su profesionalidad. No le gusta a Carrillo de Albornoz recrearse en detalles personales sobre los hermanos Bordiú y la trastienda de este acuerdo, pero sí se mantiene agradecido por que hayan confiado en él.

José Miguel advierte en el inicio de la conversación con EL ESPAÑOL que no le gusta hablar de dinero, pero sí revela que la horquilla de precios de esta subasta va desde los 100 euros hasta los 5.000 como máximo. Este medio se fija en un mueble bargueño asturiano, precioso.

Un trabajador, amabilísimo, desliza a este periódico que, si bien los precios aún no están aún expuestos, ese bargueño cuesta 4.500 euros. Se ve, claramente, que es uno de los objetos más preciados que lucieron en el Pazo, junto a dos reliquias de barcos: a Franco le apasionaba navegar.

Dos esculturas subastadas. EL ESPAÑOL

Deja claro el director de la sala dos premisas: que estas piezas no son de un valor "extraordinario", más bien sentimental y emocional, y que todo se ha recolectado "conforme a los criterios de legalidad y transparencias".

Los beneficiarios son todos los miembros de la familia, "el conjunto de la familia".

José Miguel Carrillo de Albornoz, esta subasta es muy especial.

Sí, esta es la octava subasta, pero es muy especial y muy importante. Agradezco mucho la confianza que ha depositado en mí la familia Martínez-Bordiú Franco. Yo creo que es una subasta que va a despertar un enorme interés en el público en general.

¿Cómo surge la idea?

Pues cuando se decide que el Pazo de Meirás es público. También una vez acabado el pleito le dicen a la familia que tiene que desalojar las cosas que no son del Estado. Entonces, pues gracias a la amistad con la familia me llamaron para ver si yo lo podía hacer y yo pues dije que sí.

Una de las dos reliquias de barco expuestas en Madrid. EL ESPAÑOL

Todo lo expuesto aquí está muy medido y controlado.

Ah, sí, meticulosamente medido. Hay un inventario general de bienes privados. Cada vez que iban a recoger cosas, la Abogacía del Estado ha ido punteando todas y cada una, de modo que se ha respetado escrupulosamente la legalidad.

Para que todo quedara claro que es privado, de la familia. Evidentemente, así ha sido. Ha sido más lento, pero necesario, yo creo. Necesario y correcto. Son casi 700 lotes, una subasta de casi 700 lotes.

El precio oscila entre los 100 y los 5.000...

Más o menos. Es que no lo sé realmente, pero vamos, sé que hay algunas piezas que salen muy bien de precio y otras salen más caras, pero nada sale desorbitado de precio.

No hay nada que digas que sale en 500.000, no, no existe. No hay ninguna pieza de de esas dentro de del inventario de Meirás.

Dos cuadros que lucieron en el Pazo de Meirás. EL ESPAÑOL

Hay dos reliquias de barcos. A Francisco Franco le gustaba navegar...

Le gustaba mucho. A Francisco Franco le encantaban los barcos, sí. Y estos dos barcos, pues eran de allí, en efecto.

Juan Carlos I también le dedicó una fotografías a Franco...

Sí, es una fotografía dedicada. (En el escrito pone: Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto. Juan Carlos. 1970)

La fotografía que Juan Carlos I le dedicó a Franco. EL ESPAÑOL

¿Hay algún artículo en concreto que le hayan dicho 'Tenga especial cuidado en el traslado'?

No. Todo se ha hecho con enorme cuidado y, evidentemente, son muchos objetos, pero estoy satisfecho porque los transportistas han hecho un buen trabajo.

Por último, no sé si lo puede decir: con cuál de los hermanos tiene más contacto directo a la hora de gestionar esto...

Con Carmen, con Carmen Martínez-Bordiú. Con la mayor. Sí, está muy unida a mi familia, íntima amiga de mi hermana y mía.