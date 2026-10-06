Carmina Barrios: "He pasado de tener dinero, a no tener. Valoro mucho a las criaturas que hacen filigranas con un sueldo"

Carmina Barrios no necesita demasiadas presentaciones. A sus 73 años, la actriz sevillana continúa demostrando que la naturalidad, la espontaneidad y decir las cosas sin demasiados filtros son algunas de sus mejores cartas de presentación.

Hasta Sevilla viaja EL ESPAÑOL para encontrarse con ella con motivo del rodaje de la nueva campaña de Cruzcampo, en la que comparte protagonismo con la creadora de contenido Paula Sevillano, de 27 años.

El encuentro entre ambas sirve precisamente para poner sobre la mesa los estereotipos que todavía acompañan a determinados objetos y costumbres.

Porque hay cosas que cambian de generación en generación, pero que siguen formando parte de nuestra vida cotidiana. Es el caso del carro de la compra, ese inseparable compañero de los mercados y las tiendas de barrio que ahora reclama también su espacio como accesorio de moda.

Cruzcampo se ha aliado con Rolser para darle una nueva vida a ese icono tan reconocible, manteniendo su característica silueta de cuatro ruedas y bolsa de algodón, pero incorporando un diseño exclusivo y los charms que tanto han popularizado las nuevas generaciones.

Carmina y Paula se encuentran así en el mercado en una campaña que juega con la diferencia de edad para demostrar que, en realidad, hay muchas más cosas que las unen de las que podrían parecer.

Carmina Barrios en la nueva campaña de Cruzcampo X Rolser. Cedida a EL ESPAÑOL

Porque un carro puede ser práctico, pero también puede tener personalidad, convertirse en una declaración de intenciones y, por qué no, en un auténtico icono de barrio.

Y con Carmina, hablar de barrio es también hablar de vida. La actriz conoce de primera mano lo que significa haber tenido épocas de mayor holgura económica y también momentos en los que cada euro cuenta. Una experiencia que le ha hecho valorar especialmente a quienes hacen auténticas filigranas para llegar a fin de mes con un sueldo.

Carmina, ¿Qué es lo que más le sorprende de que cuenten con usted para hacer una campaña como esta? Al final, en ella se ven las dos caras de la moneda. ¿Es de ir mucho con el carro de la compra?

Claro, por eso cuentan conmigo. Porque yo soy una persona, una ama de casa que va mucho al mercado o al supermercado.

Es mi vida cotidiana: salir a comprar y eso. También cuentan conmigo por la naturalidad, que es muy importante. La gente tiene que ser natural. Ese tiquismiquis de la gente tan exigida no cuela. La gente quiere gente natural, como sus madres, como sus abuelas, como sus tías. Eso es lo que quiere.

Carmina Barrios, sobre la campaña: "La gente quiere gente natural, como sus madres, no gente tan exigida"

¿Y la gente le reconoce cuando va al mercado?

¡Claro! Que si me conocen, ¿no me van a conocer?

¿Le reconocen incluso aunque no le vean la cara?

Mira, me conocen hasta por las espaldas, por la voz. Parece mentira. A lo mejor van a una poca de distancia y me dicen: "¡Ay, por la voz te he conocido, Carmina!". Y ya empiezan las fotos y el cachondeo, pero a mí no me importa. Yo disfruto mucho con eso.

O sea, ¿está contenta de que la paren?

Sí, hombre. Cuando ves la alegría que le da a la gente, me siento orgullosa de que me paren. A mí no me importa pararme un ratillo. Además, ya entablamos conversación y yo me engancho como... ¡como un tren!

En los últimos años ha cambiado mucho la vida y también la forma de hacer la compra. ¿Ha notado mucho cambio en su lista de la compra?

¡Hombre! Lo noto yo y lo nota todo el mundo. Fíjate tú y date cuenta de los precios de las cosas, la subida que han dado.

Carmina Barrios en la nueva campaña de Cruzcampo X Rolser. Cedida a EL ESPAÑOL

Antes llevabas 50 euros y te traías carne, un poquito de verdura y un poquito de pescado. Ahora no. Cada uno sabe su economía y sabe hasta dónde tiene que llegar.

Yo soy de las personas que digo: pescado una vez a la semana, pero de calidad. No quiero cosas congeladas y cosas así. Me pasa igual con la carne.

Cada uno sabe su economía y sabe hasta dónde tiene que llegar, pero me he dado cuenta de la subida de todo. Se nota en el bolsillo, claro.

¡Hombre! Que si se nota. Las criaturas que tienen una pensión corta.... las habilidades que tienen que tener para darle de comer a una familia y estudiar. Porque estudiará más un necesitado que un abogado.

Yo, como he pasado por todas las etapas de tener dinero, a no tener y después tener, valoro a las criaturas que hacen filigranas con un sueldo.

Después de todo el éxito que le ha llevado desde que se hizo su primera película, ¿le siguen sorprendiendo las cosas que te pasan a diario? Que le reconozcan, que le llame tu representante y le diga que te ha salido un trabajo...

No, no, no. Me sigue sorprendiendo porque siempre sorprenden los trabajos. Lo que sí te digo es que ahora soy yo la que escojo.

Porque claro, yo ya tengo una edad que digo: ¿de qué me merece tener dinero si no voy a poder disfrutarlo, leche? Pues entonces escojo.

A mí me gustan las cosas cortitas y que paguen muy bien. Ha habido películas que he dicho que no y programas que he pensado: "¿Dónde voy? Me va a reventar, esto no me compensa".

Entonces hago lo que realmente me gusta. Y como lo que me gusta es lo que me están ofreciendo ahora más, pues yo estoy gozando como una tonta.

Carmina Barrios: "Me gustan los trabajos cortitos y que paguen bien. Hago lo que me gusta"

Muchas veces hay que saber decir que no para poder elegir un buen sí. ¿Le ha costado aprender a rechazar trabajos?

No, no. Y yo, con mi edad, verás tú. Por ejemplo, los niños, en su carrera, tienen que coger papeles que les gusten más o menos, aunque también rechazan muchísimo.

Ellos dirán: "Yo no voy a ser yo el tonto que ya lo hago durante la vida". Pero a mí no me compensa un trabajo que me reviente físicamente, ni psicológicamente.

Si por algo se caracteriza es por tener una personalidad muy marcada y por ser muy sincera. ¿Se has arrepentido alguna vez de ser tan sincera?

No, nunca. Yo intento no hacer daño, pero las cosas las digo. Te las digo a la cara y digo las verdades que yo pienso.

Que yo también me puedo equivocar, pero como de momento pienso que no, pues ¡a lo hecho, pecho!

Carmina Barrios en la nueva campaña de Cruzcampo X Rolser. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Alguna vez se ha sentido que se estaba convirtiendo en otra persona o siempre has sido Carmina Barrios al cien por cien?

¡Hombre, por supuesto! Yo, Carmina Barrios, al cien por cien de mi personalidad desde que mi madre me parió.

He sido una persona desde muy chica muy rebelde. Travesuras...

Mira, yo ya tengo una edad y aunque tenga una edad y sea ya mayor, muchas veces me considero una niña. Me gusta jugar y muchas veces me considero una niña.

¿Y lo disfruta?

¡Hombre, claro! Yo voy con mi amiga y, a lo mejor, no quiero ir a algún sitio y digo: "Mira, yo no tengo día para estar ahí. Coño, que me aburro". ¡Hasta lloro y todo! (Risas)

¿Y qué le dicen sus amigas cuando hace eso?

Mi amiga, más que nada, me dice: "Carmina, eres una niña chica". Y yo le digo: "Coño, pero yo no quiero ir. Yo no quiero ir, me aburro ahí".

Cuando me aburro con las personas, digo: "Lo siento, pero me estáis cansando y me voy". Con todo mi morro, vamos.

Si me aburro, ¿para qué voy a estar aguantando ahí? No, no, no. "Mira, lo siento, ya me estáis cansando con las tonterías, me voy".

Carmina Barrios en la nueva campaña de Cruzcampo X Rolser. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Y si después se quedan hablando de usted? ¿Le molesta que hablen?

¿A mí? No me importa nada. Que hablen si quieren.

No solo por la prensa, también en su propio entorno hay mucha gente que puede hablar de ti. ¿Le da igual?

A mí me da igual, de verdad.

Cuando se convierte en un personaje conocido empiezan a decir cosas de usted que, a lo mejor, cuando las lees piensas: '¿Esto cuándo lo he dicho yo?'. ¿Alguna vez le ha pasado?

No. Verás tú, no. Lo que yo he dicho me acuerdo, y si ha salido una cosa que es mentira... Es que yo no suelo leer las redes sociales ni nada.

Yo tengo el teléfono con el WhatsApp para mandarle mensajes a los niños, al representante y hablar con mis amigas, ya está.

No soy de redes sociales y no me entero de lo que hablan de mí ni de nada. Porque realmente es que me da igual.

Es más de sentarse con una cervecita en una terraza y hablar con la gente, ¿no?

¡Hombre! Hablar y que cada uno cuente. Mis amigas me cuentan los problemas que han tenido o lo que les ha pasado en ese momento. Me dicen: "Mira, no le des importancia a esto", y nos quitamos las penurias.

Cuando empezamos a hablar todas las personas mayores que nos sentamos, una habla de una enfermedad, otra de otra cosa... ¡A mí no me amargues, eh! Yo cojo y me voy con mi amiga María Jesús.

Antes me contaba que tiene el móvil solo para hablar con sus hijos. ¿Es difícil ser madre de dos todoterrenos como María y Paco León? ¿Cómo se lleva el ego de dos artistas como ellos?

Hombre, pues yo con mucho orgullo. Pero verdaderamente te voy a decir una cosa: aunque sean buenos artistas, yo lo tengo normalizado como hijos, como personas.

Me da mucha alegría cuando triunfan y las cosas, porque tienen una capacidad para hacer esto y se lo merecen. Pero yo no veo otra cosa ni más allá: como hijos nada más.

¿Alguna vez le ha puesto los pies en la tierra?

Sí. Como madre, siempre se lo digo y siempre se lo he dicho y siempre se lo diré.

Ellos saben muy bien dónde tienen los pies, pero es muy importante saber que, si tú subes dos escalones, cuando estás en los dos escalones mires para atrás y recuerdes que antes has subido uno.

El carrito de la nueva campaña de Cruzcampo X Rolser. Cedida a EL ESPAÑOL

Y si subes tres, cuatro o cinco, que mires siempre para atrás lo que has subido, porque lo mismo estás a esta altura -señala al techo- y pegas un batacazo que te vas a tomar por culo.

Eso es lo que no se puede olvidar: tener los pies en la tierra.

¿Se considera un referente andaluz?

Yo sí. Soy muy andaluza.

¿Y qué tiene que tener un referente andaluz?

Para ser referente andaluz, primeramente hay que ser buena persona. Los andaluces tienen mucho arte.

Un acento que no le cae bien a todo el mundo. Pero, vamos, que no todo le tiene que parecer bien a todo el mundo, ¿entiendes? Porque cada uno es de su tierra y punto y pelota.

Así que eso: ser buena gente, tener los pies en el suelo, estar orgulloso de tu acento y ser buena persona. Ahí va todo.

¿Cómo se siente actualmente? ¿Cree que llega un momento de la vida en el que una dice: 'Ahora estoy plena'? ¿Se siente plena?

Yo me siento plena, plenísima. Lo que sí me da miedo es cuando ya veo la edad que tengo. Y ahí ya me da la vuelta la cabeza y me vuelvo loca.

Cuando pienso que me tengo que morir... ¡ay! No lo quiero pensar. Todo eso no lo quiero pensar.