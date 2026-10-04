El fiasco de Isabel Pantoja: acciones legales por estafa a su mánager y 721.500 euros en impagos y deudas a promotores

Hace tan solo unos días, el 1 de octubre, el panorama artístico de Isabel Pantoja (70) se vestía de gala. La tonadillera ha anunciado su esperado regreso a los escenarios con una ambiciosa gira internacional. El título, de lo más sugerente: Marinero de Luces, 40 años después.

Este tour, que recorrerá diversos puntos de América Latina y España, se perfila como uno de los eventos más relevantes de su trayectoria. El proyecto busca reencontrar a la artista con su público a través de la banda sonora de su propia historia.

Marinero de Luces, el décimo álbum de estudio que lanzó en 1985 tras la trágica pérdida de su esposo Paquirri, marcó un hito en la música española. El disco fue un éxito en ventas y se consolidó como una obra emblemática de la copla.

Las fechas y ciudades concretas de su periplo global se desvelarán en los próximos meses. Pero todo parece indicar que a la cantante le espera la gloria. El calor de sus seguidores. El resplandor de los focos. Y ovaciones interminables.

Sin embargo, tras la deslumbrante fachada de esta gira se esconde una realidad sombría y convulsa. A sus espaldas se acumula una millonaria cadena de impagos y deudas, orquestadas por el mánager y asesor legal canario José Enrique Castilla Labrador, responsable de la gestión y representación de la tonadillera.

Isabel Pantoja, durante su reciente visita a Puerto Rico, el pasado mes de mayo. GTRES

Acciones legales por estafa

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, los asesores legales de Icónica Sevilla Fest (ISF) están preparando una denuncia por un delito de supuesta estafa para reclamar al citado mánager la devolución de una considerable cifra: 240.000 euros.

La cuantía corresponde a la deuda contraída con Green Cow Music, empresa organizadora de dicho festival, tras la abrupta suspensión del concierto que la tonadillera tenía fijado en la capital hispalense el pasado 27 de junio.

A través de un comunicado remitido a este diario, el festival hispalense confirma el inicio de acciones judiciales contra la "trama empresarial" mediante la cual Castilla Labrador administra la representación de Isabel Pantoja.

Desde la organización reclaman que la cantante canceló su actuación "sin ofrecer justificación alguna" sobre los motivos.

"Durante la última edición del festival, la tonadillera comunicó, sin previo aviso, la cancelación unilateral de su concierto, cuatro días antes de la fecha de celebración del mismo, sin aportar motivo alguno que pudiera justificar tal decisión", reza el escrito.

El plantón provocó que "el festival tuviera que hacer frente a todos los gastos del evento, así como a la devolución de todas las entradas vendidas hasta esa fecha".

Isabel Pantoja EP

"Se ha quedado con el dinero"

"Además de evadir cualquier responsabilidad derivada de su decisión de cancelación, artista y representante decidieron retener la totalidad del caché ya cobrado, enriqueciéndose de la situación a costa del promotor y del propio público asistente", subrayan a este diario.

En declaraciones directas a este periódico, fuentes del entorno de Icónica Sevilla Fest se muestran contundentes sobre el perjuicio económico sufrido: "Isabel Pantoja cobró un importante porcentaje de su caché. Una cifra que supera los 240.000 euros y que no nos ha devuelto".

"Ella tenía programado un concierto, pero en el último momento dijo que no iba a cantar. Y no cantó. Las entradas se devolvieron, pero se ha quedado con el dinero", lamentan.

Asimismo, consideran que, aunque José Enrique Castilla Labrador ha sido quien ha negociado el contrato con Green Cow Music, la artista está al tanto de todo: "Es consciente de todo". No tienen la menor duda de que ha actuado como aliada de su mano derecha.

Isabel Pantoja Mediaset.

Castilla Labrador, mano derecha de Pantoja

En este punto, cabe recordar en qué consiste exactamente la labor de José Enrique Castilla Labrador en la carrera de Isabel Pantoja.

El abogado canario es el representante y encargado de la gestión musical y artística en España de la tonadillera. Se le conoce por asumir el área jurídica y la representación profesional y comercial de la sevillana.

Su perfil no es el de un representante artístico tradicional del mundo del espectáculo: es más bien un mánager con perfil estrictamente jurídico y de gestión ejecutiva.

Negocia contratos, gestiona las fechas de sus conciertos y giras, ejerce la representación comercial ante promotores y marcas. En definitiva, actúa como filtro directo de la cantante de cara a sus actuaciones.

Isabel Pantoja GTRES

Demandas, embargos y "entramado societario"

El frente judicial abierto por Icónica Sevilla Fest no es un caso aislado. Se suma a la demanda presentada en julio de 2024 por el Estadio La Cartuja de Sevilla contra el propio José Enrique Castilla Labrador y su promotora, EC Entertainment Group, S.L.

En dicho procedimiento se reclaman 171.500 euros por los costes de organización del concierto que la artista ofreció en dicho recinto el 23 de septiembre de 2023, enmarcado en su Gira 50 aniversario.

Tras el allanamiento de la empresa demandada, que admitió la deuda sin oponer objeción, la causa se encuentra actualmente en fase de ejecución en la sección civil del Tribunal de Instancia de Sevilla.

Desde el entorno de la cantante precisaron entonces a EL ESPAÑOL que la citada promotora dejó de pertenecer a José Enrique Castilla meses después de su cita en el coliseo sevillano.

Algo similar parece haber sucedido con la empresa Denworld AD SL, la sociedad con la que la representación de Pantoja rubricó el acuerdo para que cantara en el Icónica Sevilla Fest. Porque, según deslizan los promotores que la contrataron, "después de la firma cambió de sociedad".

"Después de que cancelara su actuación en el Icónica sacó otra promotora diferente... El promotor ha creado un entramado societario", aseguran.

Isabel Pantoja y Roberto Martín Montaje de El Español.

El plantón de Valladolid

A este complejo maremágnum se suma otra sonada espantá. La que tuvo lugar en Valladolid el 22 de julio de 2024. Entonces, su recital se suspendió por "enfermedad" de la artista.

Poco después, Roberto Martín, el promotor del concierto que la sevillana debía de haber ofrecido en la Plaza de Toros de la ciudad, denunció a este medio que el promotor de Pantoja no daba señales de vida.

"A pesar de los intentos de negociación, no hemos obtenido respuesta por parte del productor José Enrique Castilla. Ha pasado más de un mes desde el 'no concierto' y no hemos recuperado el dinero fijado en 310.000 euros, que es nuestro", explicaba el vallisoletano el pasado mes de enero.

"Nada se sabe de la cláusula que obliga a la productora a devolver las cantidades abonadas a la promotora local en caso de enfermedad o accidente”, detallaba Martín a EL ESPAÑOL.

Isabel Pantoja GTRES

La maraña legal se complica aún más con los múltiples procedimientos de embargo dictados por la Agencia Tributaria debido al incumplimiento reiterado de las obligaciones fiscales por parte de la representación de la cantante.

Según documentos a los que ha tenido acceso este periódico, la empresa Green Cow Music ha recibido varias notificaciones de Hacienda: diligencias de embargo de créditos a través de los cuales se solicita retener los pagos a Denworld AD SL (la sociedad de Castilla Labrador con la que se selló el compromiso de concierto en el Icónica Sevilla Fest) y transferírselo al fisco.

Ahora, la sombra de incertidumbre amenaza con dificultar gravemente las contrataciones futuras de la reina de la copla.

Y es que, qué duda cabe, tan significativa acumulación de litigios e impagos siembra, tal y como deslizan a este diario profesionales del sector, "una desconfianza generalizada entre los principales promotores del sector musical".