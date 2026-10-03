El viudo de Olivia Valère logra que la dirección del LOV borre el nombre de ella: "Tendrán que quitar también la palabra LOV"

Philippe Roger Valère (85 años), viudo de Olivia Valère, se prometió a sí mismo hace un tiempo que iba a hacer justicia con el buen nombre de la que fue su mujer, la empresaria marbellí. Y lo está cumpliendo, poco a poco y a base de disgustos y decepciones.

No está siendo una etapa fácil, esa es la verdad, pero Philippe está fuerte y puede con todo: contra los hijos mayores de Olivia, Karen y Arnaud, y contra la actual dirección del restaurante LOV Olivia Valère, situado en Marbella.

Sabido es que la actual dirección del LOV le adeuda cerca de 1.100.000 euros, y que Philippe presentó una demanda por "incumplimientos contractuales" y diversos "impagos". En esa línea, rescindió el contrato de alquiler por vía notarial.

Philippe Valère junto a la recordada Olivia Valère. Cedida a EL ESPAÑOL

No sólo esto, también denunció, en un comunicado, el "uso ilegal" que, según defiende el respetado empresario marbellí, se ha estado practicando en ese establecimiento de la marca 'Olivia Valère'. Pidió -más bien exigió- entonces que se dejara de usar.

Que el nombre de Olivia Valère dejara de aparecer en redes sociales y en páginas webs. Según ha podido conocer y comprobar EL ESPAÑOL, la marca 'Olivia Valére' ya no figura en la red social Instagram del restaurante. Hoy se llama LOV Marbella.

Podría entenderse, en cierto modo, como un triunfo, pequeño pero significativo, para Philippe. Pero la guerra va más allá. "Sí, han quitado la palabra 'Olivia Valère'. No la pueden utilizar. Pero también tendrán que quitar la palabra LOV".

La palabra LOV también está registrada por Philippe. "Ha puesto otra denuncia, tanto a Arnaud, que dice que LOV es suyo, como a Paola, la actual directora. LOV también es de Philippe. Está registrado todo, hasta el logo", informa una fuente bien informada.

Así las cosas, lo que Philippe, de momento, ha conseguido es que no se use el nombre de Olivia Valère para fines comerciales.

El entorno de Philippe sostiene que en su momento el empresario alquiló el local, sí, pero no la marca; no iba aparejada a este acuerdo contractual "la marca Olivia Valère y el uso de su nombre para todo".

Sea como fuere, el viudo de Olivia sigue en la lucha. Continúa esperando que se le pague lo que se le debe, pero, sobre todo, ansía poder recuperar pronto el local que le pertenece tras rescindir el contrato. Que vuelve él a tomar el control.

"Con la ley en la mano, Philippe tiene todas las de ganar. Vivo en Marbella desde hace 30 años. Ella estaría sufriendo mucho con todo esto. No es justo para un legado tan impresionante como el que levantó Olivia", opina una fuente.

Armonía familiar rota

Philippe Roger Valère junto a su viuda, Olivia Valère. Gtres

En paralelo, la fractura familiar tras el fallecimiento de Olivia Valère ha desencadenado una cruenta guerra de herencia entre su último marido, Philippe, y los dos hijos mayores de la icónica empresaria, Karen y Arnaud.

Aunque la empresaria intentó mantener unida a su familia en vida, la disputa por el patrimonio y la gestión de los bienes dejados por la reina de la noche marbellí ha terminado por dinamitar las relaciones.

Esto ha llevado a los herederos a una espiral de reproches cruzados y batallas en los tribunales de la que parece no haber retorno.

Uno de los puntos más encendidos de este enfrentamiento tiene como escenario la capital francesa, donde se ubica un exclusivo piso en París.

Karen, hija mayor de Olivia. Redes Sociales

Philippe se ha enfrentado a Karen para que ésta abandone la casa de París que él, generosamente, le prestó tiempo a atrás al hijo de ella y que, con el tiempo, Karen ha hecho suya, como si fuera de su propiedad, siempre según la versión del también abogado.

Dice Philippe que ese inmueble lo compró él antes de su matrimonio con Olivia. Al tiempo que este caso sigue su curso legal, EL ESPAÑOL confirma que el próximo 20 de septiembre Philippe iba a verse las caras en Marbella con Arnaud, el otro hijo mayor de Olivia.

No obstante, ese juicio se ha atrasado por falta de pruebas, como contrasta este medio.

El respetado empresario Philippe Valère. Cedida a EL ESPAÑOL

El motivo de este juicio tiene que ver con un delicado episodio del que Philippe ya hizo referencia en una de sus charlas con este medio. "Arnaud me quitó el coche y los cuadros de casa", manifestó entonces, en modo sucinto. Ahora, esta cuestión ha llegado a los juzgados.

En efecto, Arnaud y Philippe se verán las caras porque un día, arguye Roger Valère, Arnaud entró en la casa "y se llevó el coche y los cuadros. Cuando se puso la denuncia, Arnaud se avino y dijo que devolvía el coche, pero que los cuadros se los quedaba, porque le pertenecían".

Tal y como se cuenta, estos cuadros, sostiene Arnaud, tienen un valor de cerca de dos millones de euros. La justicia, siempre según se relata, solicitó a Arnaud que presentara la documentación pertinente, que acreditara que esas obras de arte tienen el valor que él alega.

Esos documentos acreditativos, de momento, no se han presentado y ésa es la razón de que el juicio se haya pospuesto. Insiste el informante que Philippe está fuerte y con ganas de batallar: "Lo va a hacer todo por Olivia, para que se respeten sus voluntades".