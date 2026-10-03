Blanca Suárez (37), sobre 'La bola negra': "La película es una fantasía. Siento mucho orgullo de Los Javis, es muy buena"

Hay películas que se estrenan y películas que directamente paralizan la conversación social. La bola negra pertenece de lleno a la segunda categoría.

Desde que el nuevo largometraje de Javier Calvo (35 años) y Javier Ambrossi (42), llegó a las salas, la cinta se ha adueñado por completo de las conversaciones cotidianas: monopoliza las pausas del café en los lugares de trabajo, incendia los grupos de WhatsApp y se ha convertido en el debate monográfico de los corrillos del propio gremio artístico.

No es para menos. Inspirada en La piedra oscura, una obra de teatro de Alberto Conejero, que narra los últimos momentos de vida de Rafael Rodríguez Rapún, el último compañero sentimental de Federico García Lorca, la producción se ha consolidado como el gran fenómeno cinematográfico del año.

A su recorrido comercial arrollador se le suma un palmarés envidiable que ya incluye la Palma de Oro a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, el Premio del Público en el Festival de Toronto (TIFF) y el Premio del Público en el Festival de San Sebastián.

Y aún hay más: sobre la cinta recae, además, la responsabilidad oficial de representar a España en la carrera hacia los Premios Óscar.

Aunque Blanca Suárez (37) no forma parte del metraje, la actriz no ha querido mantenerse al margen del entusiasmo colectivo que rodea a una obra cuyo reparto estelar lideran Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente.

En declaraciones recientes a Infobae, la intérprete madrileña se ha mostrado tajante al valorar el impacto de la cinta: "La película es una fantasía. Me parece que La bola negra es buenísima. No sé por qué me da que el hecho de que estén ahí [en la próxima edición de los Oscar] va a ser muy bueno para ellos, para toda la industria y me alegro mucho por ellos".

Para Suárez, la elección del largometraje de Los Javis para cruzar el charco representa un espaldarazo impecable para el cine español fuera de nuestras fronteras: "Me parece una maravillosa representación. Siento mucho orgullo de Los Javis porque es muy buena película".

Al ser interrogada por los medios durante la vorágine mediática que rodea este monumental estreno, la actriz aprovechó además el micrófono para poner en valor el momento dulce que atraviesa su propia agenda profesional.

Mientras celebra el triunfo de sus compañeros de profesión, Blanca Suárez ya calienta motores para sus próximos desembarcos en la gran pantalla con los esperados estrenos de La cuidadora y En nombre de otro, dos proyectos que prometen mantenerla en la primera línea de la cartelera.