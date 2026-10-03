Belén Esteban revela la ruptura total de su hija Andrea con el clan Janeiro: "Tiene bloqueado a su padre, a Julia y a María José"

Belén Esteban (52 años) ha vuelto a sentarse en el plató de ¡De viernes! y lo ha hecho para responder.

Una semana después de su primera reaparición televisiva, la colaboradora ha puesto nombre y contexto a algunas de las cuestiones que habían quedado abiertas. Su hija Andrea (27 años), Jesulín de Ubrique (52), María José Campanario (47), Julia Janeiro (23). Y también varias heridas de su etapa en Sálvame.

Ha sido una entrevista con pocos espacios en blanco. Esteban ha hablado con autorización de su hija y ha recuperado episodios familiares que durante años ha preferido mantener al margen de la televisión. También se ha reencontrado con antiguas compañeras, entre ellas Terelu Campos, con quien ha abordado el distanciamiento que ha terminado separándolas.

El regreso ha tenido, además, un contexto particular. Belén llevaba más de tres años alejada de Mediaset desde el final de Sálvame, en junio de 2023. Su primera cita en el espacio nocturno de los viernes en Telecinco ha vuelto a colocarla en el centro de la conversación televisiva.

Esta vez no ha regresado para recordar. Ha regresado para contestar.

“Mi hija y yo no nos sentimos solas”

Belén Esteban ha empezado por una cuestión esencial: la situación de su hija. Ha dejado claro que, pese al distanciamiento con la familia paterna, ninguna de las dos se ha sentido sola. Su entorno más próximo ha seguido siendo su principal apoyo. Su madre. Su marido, Miguel Marcos. Y el resto de su familia.

"Hoy voy a venir a por todas. Hemos recibido un audio de que, por favor, no nombremos a la yaya del campo y la tita", ha explicado al referirse a las advertencias que ha recibido antes de la entrevista.

Después ha resumido su posición en una frase que ha marcado buena parte de la conversación: "Mi hija y yo no nos sentimos solas, tenemos a nuestra familia". La frase ha servido para situar el conflicto. Belén no ha presentado la ausencia de determinados vínculos como un vacío. Ha insistido en que Andrea ha contado con una red familiar propia.

Asimismo, ha recalcado que su hija Andrea sigue siendo "anónima", que "no ha hecho ninguna declaración". Y que, una vez más, le ha dado carta blanca para hablar: "Me ha dicho que cuente lo que siempre he contado".

“No quiero una guerra con Julia Janeiro”

Uno de los nombres que más ha aparecido durante la entrevista ha sido el de Julia Janeiro. "Yo no quiero una guerra con Julia, pero ella ha empezado", ha advertido.

Las declaraciones de la hija de Jesulín y María José Campanario han provocado una respuesta de Belén, aunque la colaboradora ha intentado marcar una frontera clara: no quiere convertir el enfrentamiento en una guerra televisiva. “Entiendo que te haya podido hacer daño, te lo juro. No me vuelvas a insultar. No es una amenaza, pero no lo vuelvas a hacer”, ha asegurado.

Belén ha reconocido que algunas palabras de Julia le han dolido. No por ello desea entrar en una dinámica de ataques cruzados.

Respecto a cómo interpreta la posición de Julia respecto a su hermana, ha explicado: “Entiendo que a Julia le hayan contado una historia, pero la verdad solo tiene un camino. El que no da la cara, por mucho que te duela, es tu padre”.

No ha querido entrar en detalles sobre el vínculo entre Andrea y Julia: "No voy a contar el problema entre hermanas. No dudo que la quiera, perro no voy a fomentar una mentira que quieran crear".

La colaboradora ha vuelto a referirse a Jesulín como "el hombre invisible". Y ha defendido una idea que considera fundamental: por encima de cualquier conflicto entre adultos, la relación entre un padre y un hijo debería ocupar otro lugar: "Por muy mala que sea, ante un hijo no hay nada".

Campanario y Jesulín, en una boda. Gtres Gtres

“¿Por qué ahora María José y Jesulín lanzan el comunicado?”

Cabe destacar que la entrevista ha quedado condicionada por el comunicado que Jesulín de Ubrique y María José Campanario han difundido antes de la emisión. El matrimonio ha cuestionado las declaraciones de Belén y ha advertido de que estudiará posibles acciones legales.

"Me ha dado mucho miedito el comunicado, estoy temblando", admitía al comienzo de la entrevista con evidente sorna. A pesar de la reacción de temor inicial, ha respondido con contundencia: "Lo que haya que denunciar, que lo hagan. Tengo esa duda, no me corresponde a mí responder. Lo tiene que hacer la señora María José y Don Jesulín".

Belén ha evitado anticipar consecuencias jurídicas. Ha dejado la decisión en manos del matrimonio. Eso sí, ha planteado una pregunta: por qué se ha producido ahora esta reacción.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Montaje de El Español.

"Mi hija ha bloqueado a su padre, su hermana y a María José"

Uno de los datos más personales de la entrevista ha llegado cuando Belén ha explicado cómo es actualmente la relación de Andrea con su familia paterna. “Mi hija ha bloqueado a su padre, su hermana y a María José”, ha sentenciado, sin paños calientes.

La colaboradora ha situado ese bloqueo en un proceso que se ha prolongado durante meses. Según ha explicado, Andrea ha bloqueado a su padre en julio del año pasado. Posteriormente, un burofax ha provocado que lo desbloqueara para poder hablar.

La situación, sin embargo, ha vuelto a cambiar. “Mi hija le bloquea en julio del año pasado. Con el burofax lo desbloquea para hablarlo. Si ahora tiene bloqueado a su padre, sus razones tendrá, que no lo voy a decir yo cuáles. No me tengo que meter”.

Belén ha marcado aquí una diferencia importante. Ha contado lo que conoce, pero también ha reivindicado que determinadas decisiones pertenecen exclusivamente a su hija.

Belén Esteban, con su hija Andrea. Instagram Instagram

Los estudios de Andrea en Londres y los 80.000 euros

La educación de Andrea también ha ocupado un lugar destacado. Belén ha recordado los problemas económicos que, según su versión, han acompañado a la relación con Jesulín. En concreto, se ha referido a los estudios de su hija en Londres.

"Te crees que los gastos de una carrera en Londres tenga que decir un padre. A mi hija en IPC le debía 80.000 euros y un día llaman a mi hija, menor, y le piden un documento para desgravárselo".

La colaboradora ha sostenido que Jesulín no ha querido asumir a medias los gastos de la formación universitaria de su hija.

Julia Janeiro. Redes sociales.

“Ojalá algún día retomen la relación”

Pese a todo, Belén no ha cerrado completamente la puerta a una posible reconciliación entre las hermanas. Ha reconocido que no sabe si su hija querrá recuperar esa relación. Tampoco ha querido hablar en su nombre.

"Después del verano que hemos pasado todo el mes de agosto. No sé si querría retomar la relación, pienso que la vida es muy larga, son muchas fases y ojalá algún día pasara”, ha expresado.

Ese ha sido uno de los pocos momentos en los que la colaboradora ha dejado espacio a la posibilidad de un futuro diferente. No ha anunciado una reconciliación. Ni la ha dado por posible. Simplemente ha admitido que el tiempo puede modificar algunas decisiones.

La incorporación de Julia Janeiro a los medios también ha provocado una lectura por parte de Belén. La colaboradora ha señalado directamente a María José Campanario.

"Creo que Julia Janeiro está manejada por ella. No quiero quedar de prepotente, pero tengo muy claro y entiendo que trabajen porque todo el mundo tiene que hacerlo, pero han esperado el momento de que me fuera de televisión”.

Terelu Campos: otra conversación pendiente

La noche también ha tenido espacio para una historia distinta. La de Belén y Terelu Campos. Las dos se han reencontrado después de un distanciamiento que ha terminado rompiendo una amistad construida durante los años de ‘Sálvame’.

Han hablado de lo ocurrido. De las razones de la ruptura. Y de una relación que, como tantas otras surgidas alrededor de aquel programa, ha sobrevivido al final del formato con más dificultades de las previstas. También han aparecido otros nombres de aquella etapa, como Lydia Lozano y Ángela Portero.

Pero el centro de la noche ha seguido siendo otro. Belén Esteban ha vuelto a Mediaset y ha decidido hablar de su hija. Ha contado episodios familiares que hasta ahora había mantenido en un segundo plano.

Tres años después del final de Sálvame, la televisión ha vuelto a colocarla ante el mismo asunto que la ha acompañado durante buena parte de su carrera: su vida privada. Esta vez, sin embargo, ha sido ella quien ha decidido cuánto contar.