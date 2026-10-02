Jesulín de Ubrique y María José Campanario emiten un rotundo comunicado para desmentir a Belén Esteban: los detalles

Al filo de las 19:30 horas de este viernes, 2 de octubre, Jesulín de Ubrique (52 años) y María José Campanario (47) han roto su silencio a través de un comunicado que ha enviado su equipo legal a los medios de comunicación. El objetivo es claro: desmentir a Belén Esteban (52).

No sólo esto: estudiarán sus palabras y emprenderán cuantas acciones legales les permita la ley. Este movimiento por parte de los padres de Julia Janeiro (23) acontece horas antes de que Esteban se siente en el plató de ¡De Viernes!, en Telecinco.

Tal y como avanza ¡HOLA!, que ha tenido acceso en primicia al escrito, Jesús y María José han negado de plano los testimonios ofrecidos por Belén, recalcando que la versión vertida por la excolaboradora de Sálvame dista por completo de la verdad.

María José y Jesulín, en una imagen reciente. Gtres

"Desmienten de manera categórica e íntegra la veracidad de las manifestaciones vertidas por Dª Belén Esteban, reiterando que los hechos relatados no se corresponden con la realidad en ninguno de sus extremos", reza parte del escrito.

Cuentan Jesús y María José en la misiva que prefieren mantener la cautela y aplazar cualquier réplica formal hasta que concluyan las próximas apariciones de la tertuliana.

En la nota emitida, el diestro y la odontóloga aclaran que evaluarán minuciosamente las declaraciones en su conjunto antes de emitir un balance definitivo.

"Ninguna manifestación o imputación que vulnere el derecho al honor, la intimidad personal y familiar o la propia imagen de nuestros representados o de su entorno quedará sin la oportuna respuesta jurídica".

No obstante, advierten contundentemente de que defenderán su honorabilidad frente a comentarios que atenten contra su reputación, su intimidad o la imagen de los suyos.

Belén Esteban, en su entrevista en '¡De Viernes!'. Mediaset

Por ello, confirman que estudian iniciar acciones judiciales, ya sea por vía civil, penal o administrativa.

Del mismo modo, solicitan rigor a la prensa y piden evitar la difusión de afirmaciones carentes de verificación previa. Así, el diestro y su esposa afirman su compromiso de blindar el sosiego y el prestigio familiar mientras fijan su estrategia legal.

Conviene recordar que si bien este viernes, 2 de octubre, Belén se sentará en el plató de Mediaset, la semana pasada hizo una entrevista previa donde habló alto y claro sobre la realidad que vivió en Ambiciones junto a su hija, Andrea.

"Me ha autorizado mi hija... Mi hija me ha dicho: 'Cuenta todo ya, mamá'. En el momento que ella me autoriza, yo puedo hablar de ella. Está harta de escuchar que no ha habido ausencias, que su padre ha ido y se ha preocupado... No es verdad", contó Esteban.

Y profundizó: "Está harta de ver las mentiras que se están diciendo". Asimismo, la que fue colaboradora reconoció sin rodeos la doble motivación de su vuelta: "Lo hago por ella, y por dinero, pues también".

Belén calificó al torero como "el hombre invisible". Entre sus declaraciones más duras, afirmó que Andrea se sentía "desplazada" en Ambiciones y recordó que, en una Navidad, a otra niña le pusieron "un vestido precioso" mientras a su hija le dieron "un chándal".

"¿Qué yo he sido una sombra de Jesulín? No, la sombra ha sido él con su hija. Jesús con mi hija no ha sido bueno. (...) "¿Por qué nunca han ido a verla a Londres o Estados Unidos?", defendió en un punto determinado de la noche.

La entrevista también estuvo marcada por las acusaciones de Esteban sobre la supuesta infidelidad que provocó su ruptura con Jesulín: "Se estaba tirando a la decoradora del bautizo de mi hija", afirmó.

Además, relató que atravesó un problema de adicción durante años y lamentó que el padre de Andrea no la llamara entonces para interesarse por la niña: "No se molestó en llamar y decir que se llevaba a la niña".

En lo que respecta a las declaraciones que ha dado Julia Janeiro -hija de Jesús y María José-, la televisiva aseguró que no quería entrar en una guerra con ella, aunque lanzó una de las frases más comentadas, al definirla como "la Kim Kardashian de Ubrique".

Mirando a cámara, Belén se dirigió, el pasado viernes, a Jesús Janeiro: "Tiene 27 años, me encantaría que la conocieras, que vieras la gran mujer en la que se ha convertido. Me gustaría que algún día tuvierais una charla porque ese día llorarías de felicidad".

"Todavía no lo tienes todo perdido porque ella todavía te quiere. Recupera a tu hija", concluyó.