El refugio de Raphael en un pueblo de 29.000 habitantes: una casa de 230 m2 con piscina y vistas al mar Mediterráneo

Hay vidas que no caben en un pentagrama ni se apagan cuando los focos de Gran Vía se funden a negro. Raphael (83 años) no descansa; cambia de escenario. Cuando la vorágine de la música da una tregua, el mito de Linares empaqueta la gloria, esquiva la devoción popular y busca el contrapunto perfecto: el silencio salino de Pitiusa.

Su brújula apunta siempre al oeste ibicenco. Allí donde la piedra caliza y el horizonte azul forman el único blindaje capaz de contener a una fuerza de la naturaleza que, superada la temida senectud, sigue burlando al tiempo.

En Sant Josep de sa Talaia, municipio de 29.761 habitantes, la geografía más quebrada y esquiva de la isla, el artista levantó su trinchera personal hace más de tres décadas. Compró la propiedad a finales de los 80, cuando Ibiza todavía conservaba ese pulso místico de refugio mediterráneo previo a la fiebre del lujo global.

La casa no pretende deslumbrar hacia afuera: es una estructura firme de arquitectura payesa, de muros gruesos barnizados por el encalado tradicional que repelen el bochorno del verano.

En el interior, dos plantas y 230 metros cuadrados articulan un espacio diseñado para el repliegue familiar. Fuera, la vida ocurre bajo la sombra de más de 500 metros de jardín encendido por la furia morada de las buganvillas, con una piscina de 35 metros de lámina continua que parece despeñarse directamente sobre las aguas del mar Balear.

El enclave no es casual. Sant Josep es el secreto mejor guardado de quienes buscan desaparecer estando en el centro de todo. Una franja donde la densidad del pinar y los acantilados de cala Vedella o cala Bassa sirven de muralla natural.

Allí comparte mapa y discreción con vecinos de perfil internacional, desde figuras del cine y la moda hasta leyendas de la música como Phil Collins o el diseñador Giorgio Armani, atraídos por una calma que no se compra en los clubs de la isla.

Para Raphael, este terreno ha sido el laboratorio donde sanar el cuerpo tras el severo revés de salud que encogió a sus seguidores en diciembre de 2024, un linfoma cerebral del que ha salido con la vitalidad intacta, y el santuario donde afinar la voz antes del siguiente asalto.

Porque el retiro en Sant Josep es solo la pausa previa a la tormenta. El artista atraviesa un momento hiperactivo, con la agenda tomada por dos frentes de máximo voltaje.

Raphael, en una imagen de sus redes sociales. @raphaelartista

Por un lado, la inminente llegada a Netflix el 9 de octubre de Aquel, el minucioso biopic que acaba de celebrar su vestida de gala en los cines Callao de Madrid, arropado por su mujer, Natalia Figueroa (87), y sus tres hijos y sus siete nietos.

Por otro, el despliegue inmediato de su nueva gira internacional, Ayer… Aún, un tour ambicioso con el que volverá a cruzar el Atlántico y a colonizar los grandes recintos europeos.

Raphael, en su casa de Ibiza. @raphaelartista

El calendario de conciertos roza lo inverosímil para quien presume de una trayectoria de seis décadas. En cuestión de días cruzará el océano para tomar el Anfiteatro del Parque de la Exposición en Lima el 3 de octubre y el Movistar Arena de Santiago de Chile el 12. De vuelta a España, la gira se volverá atronadora en pabellones como el Coliseum de A Coruña el 2 de noviembre, el Buesa Arena de Vitoria el 7, el Roig Arena de Valencia el 13 o el Palacio de los Deportes de Málaga el 28 de noviembre.

Entre medias, una parada estratégica en el auditorio Le Pin Galant de Mérignac (Francia) el 3 de diciembre, antes del gran baño de masas programado para el 19 de diciembre en el Movistar Arena de la capital.

Entre el avión, la orquesta y la ovación cerrada, Sant Josep de sa Talaia aguarda inmóvil. La casa de la buganvilla y el mármol sigue siendo el único lugar del mundo donde Raphael se despoja de la leyenda para volver a ser, simplemente, el dueño del silencio.