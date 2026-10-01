"El que nace cerdo, muere lechón": las lapidarias frases de Alba Carrillo que han llevado a Feliciano López a demandarla

14 de junio de 2016. Una cariacontecida y, fundamentalmente, triste Alba Carrillo (40 años) anunciaba, vía exclusiva en una revista del corazón, que su entonces marido, Feliciano López (45), le había pedido el divorcio "de manera fría y distante".

Lo que vino después fue un tumultuoso proceso de separación, enmarcado en una guerra sin cuartel y mediática que emprendió Alba, se entiende que dolida y despechada. Por aquellos días se deslizaba en los medios que Feliciano había sido, presuntamente, infiel a la modelo en Miami.

Hoy, 10 años después, y tras hacer frente a una década de incesantes manifestaciones públicas contra su persona, Feliciano López ha dicho basta; ha demandado a la que fue su mujer por vulneración del derecho al honor y la intimidad.

Alba Carrillo y Feliciano López el día de su boda. Gtres

El extenista y actual director del torneo Mutua Madrid Open ha decidido llevar a los tribunales a Carrillo porque, según ha relatado la periodista Paloma García-Pelayo, se han sobrepasado todos los límites y, ante todo, López quiere proteger a su familia.

Ésa sería la razón principal de este escenario judicial: Feliciano, amén de proteger y restituir su propio nombre, desea cuidar el de su actual mujer, Sandra Gago, y, sobre todo, el de sus dos hijos en común: Darío (5) y Marco (2).

"La demanda contra Alba la presentó este verano y esta semana se ha admitido a trámite", informó la mencionada periodista en Y ahora Sonsoles, y agregó: "Me dicen fuentes cercanas a Feliciano que la demanda es muy voluminosa y aporta todo lo dicho en medios".

"Los calificativos que le ha dedicado Alba a Feliciano le han llevado a demandarla. Feliciano llevaba mucho tiempo pensado en demandar a Alba por todo lo que ha dicho de él", se ha apostillado, en las últimas horas.

Feliciano López y Sandra Gago, en un acto público. Gtres

La modelo, tal y como ha recogido la revista Semana, está tranquila. Esta ha sido la única frase que ha entonado Alba: "De lo que han dicho ayer, a mí no me ha llegado nada. Si tiene que llegar, ya llegará".

Conviene recordar que Alba Carrillo, a lo largo de estos diez años, ha vertido severas acusaciones y adjetivos sobre la figura del deportista en programas de máxima audiencia como Sálvame, Deluxe, Ya es mediodía o Gran Hermano VIP, así como en redes sociales.

"El que nace cerdo, muere lechón"

Desde los primeros meses posteriores a la separación, Carrillo centró parte de su discurso en sembrar dudas sobre la lealtad de su entonces marido.

Aseguró públicamente que en la vivienda conyugal existían horarios extraños y sugiriendo la presencia de terceras personas cuando ella no se encontraba en el domicilio.

Alba, en un plató de televisión, aseveró que, ante la "inapetencia sexual" del extenista, llegó a plantearse que "a lo mejor no le gustan las chicas, no le gusto yo, le gustan los chicos".

En esa línea, Carrillo narró que durante el noviazgo "teníamos una relación a la semana" y, una vez casados, "podía estar un mes sin tener relaciones", a pesar de estar intentando quedarse embarazada.

La expareja, en una imagen de archivo. Europa Press

Abundó en esa idea y calificó sus encuentros íntimos como "no para tirar cohetes" y dijo que Feliciano "nunca ha sido un hombre muy fogoso".

"Hay personas que no se merecen que tengas buenas palabras para ellos. (...) "Es una persona que he tenido la desgracia de encontrarme. Maldigo el día que yo conocí a ese hombre", espetó en otro evento público.

"Me encantaría entrevistarlo. Le preguntaría '¿estás logrando mantener la bragueta cerrada con tu actual mujer?'", manifestó Alba ante la prensa en otro acto público.

"Pobrecita -Sandra Gago-, la va a engañar; a ésta y a la que venga. La mona sigue siendo mona, se vista como se vista. Y este tirará al monte, vamos" o "Feliciano se casa con esa pobre niña para blanquear su imagen", ha dicho también Alba.

"Pensé que iba a sentar la cabeza, pero el que nace cerdo muere lechón", es otra de las declaraciones que la modelo y presentadora de El Sótano ha entonado en estos 10 años. Hoy, Feliciano ha dicho basta: ya no aguanta más.

Feliciano López y Alba Carrillo, en una imagen de archivo Gtres

En el programa de Sonsoles Ónega (48) se ha asegurado, desde el entorno del extenista, que Feliciano López no persigue ningún interés económico con la demanda. "El único interés es que Alba se calle", ha confirmado Pilar Vidal.

Esta profesional ha añadido, al punto, que López quiere que Carrillo no vuelva a hablar de él jamás, ni en público ni en ningún programa, y que deje de mencionarlo.

Además, Tamara Gorro (39), colaboradora del programa, ha explicado que sí ha hablado con el extenista y que él va a esperar a que la justicia se pronuncie, porque confía plenamente en ella.