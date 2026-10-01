Lequio reaparece por sorpresa 10 meses después de dejar la tele: "Estoy bien. Disfruto de un momento personal muy bueno"

Este pasado miércoles, 30 de septiembre, Alessandro Lequio (68 años) ha reaparecido públicamente, para sorpresa de propios y extraños. Alrededor de 10 meses después de abandonar la televisión, el conde ha retornado a la vida pública y social.

Lo ha hecho acompañado de su mujer y sostén, la empresaria María Palacios (48). El matrimonio ha asistido al evento que ha acogido los Premios Luxury, en Madrid. Hay que recordar que Alessandro no suele prodigarse en actos públicos.

Nunca ha sido Lequio un hombre de dejarse ver en eventos sociales, pero mucho menos desde que abandonó su puesto en Mediaset España. El italiano se replegó sobremanera y ha hecho una vida muy familiar y de recogimiento, entre la capital y Pontevedra.

El conde junto a su mujer, este pasado miércoles, en Madrid. Gtres

"Lequio está bien, es un hombre principalmente sereno y estoico", apuntó a EL ESPAÑOL una fuente de total solvencia hace un tiempo. Y este miércoles, Alessandro ha accedido a reaparecer, y ha atendido a los medios de comunicación allí congregados.

Relajado, templado y sin atisbo de melancolía, el aristócrata italiano ha asegurado lo que sigue: "Estoy muy bien. Cerré una etapa maravillosa en televisión, con gente extraordinaria, y ahora estoy disfrutando de un momento muy bueno personal y físico".

Una de las grandes ventajas de esta nueva etapa que disfruta Alessandro Lequio es la posibilidad de volcarse de lleno en su entorno íntimo. En concreto, en su hija, Ena. Lequio es feliz ejerciendo como padre. "Totalmente", responde hoy a la prensa.

EL ESPAÑOL pudo informar tiempo atrás que ese papel, el de padre, es el que llena su vida actual. Llevar y recoger a la pequeña del cole, jugar con ella, pasar tiempo de calidad con los suyos; esos son los momentos que vive Lequio hoy.

Alessandro y María Palacios. Gtres

En el acto de este pasado miércoles, al conde se le ha interpelado por asuntos de actualidad de la crónica social. Claro está, los medios han querido conocer su opinión sobre la guerra entre Belén Esteban (52) y Julia Janeiro (23). ¿Qué opina Lequio?

"Mis opiniones y reflexiones ya no caben en televisión. Así que ahora todo lo que digo lo hago a través de mi Instagram, os invito a seguirme", ha explicado Alessandro, no sin cierta ironía.

Y cuando se le ha insistido, él ha despachado: "A lo mejor no se ha entendido. Mis opiniones y reflexiones ya no caben en televisión. Mi Instagram". Y ahí, en su red social, Lequio es cierto que vierte su opinión sobre temas muy variopintos.

Del desahucio de Maricarmen, por ejemplo, postea: "Maricarmen. Me encanta la generosidad de Maricarmen con lo ajeno, pero la vivienda social es competencia del Estado. Los propietarios pagan impuestos, no los errores de gestión del Gobierno".

Con respecto a la vida de Alessandro en Madrid, a su día a día, a EL ESPAÑOL se informó tiempo atrás: "Juega al golf, hace deporte y sigue conservando los mismos amigos de siempre, con los que pasa buenos ratos".

Se insiste en la idea de que Dado, como lo conoce su entorno, sigue respaldado por el mismo entorno de siempre: "Sigue en contacto con los compañeros del programa". Se hace referencia a El programa de Ana Rosa y Vamos a ver, los dos últimos espacios en los que colaboró.