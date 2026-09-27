La familia de Edwin Arrieta se dirige a Daniel Sancho tras la ratificación de la condena: "Es hora de pedir perdón"

La condena de Daniel Sancho (32 años) ya tiene una nueva confirmación judicial, pero para la familia de Edwin Arrieta no existe ningún fallo capaz de cerrar una ausencia.

La Justicia tailandesa ha ratificado la cadena perpetua impuesta al hijo de Rodolfo Sancho (51) por el asesinato premeditado del cirujano colombiano, y los Arrieta han respondido con un mensaje que pone el foco en lo que, para ellos, queda después de los tribunales: el duelo, la responsabilidad y la necesidad de poder dejar descansar al cirujano colombiano.

El Tribunal Provincial de Samui comunicó el pasado viernes, 25 de septiembre, la decisión del Tribunal de Apelaciones de Phuket, que ha desestimado los recursos presentados por la defensa de Sancho y por la familia Arrieta y ha confirmado íntegramente la sentencia dictada en primera instancia.

El fallo mantiene la cadena perpetua por el asesinato premeditado de Arrieta, así como las condenas relacionadas con la ocultación y el descuartizamiento del cadáver y la destrucción del pasaporte de la víctima.

Daniel Sancho. Redes sociales.

La resolución se conoció en una vista celebrada a puerta cerrada en el Tribunal Provincial de Samui. Daniel Sancho siguió la lectura por videoconferencia desde la prisión de Surat Thani, donde cumple condena.

La defensa había solicitado una nueva vista o la repetición del juicio, mientras que la representación de los Arrieta había recurrido para reclamar que se elevara la pena a la pena capital y que aumentara la indemnización establecida en primera instancia.

"Nadie busca venganza"

Horas después del fallo, la familia de Edwin Arrieta difundió un comunicado a través de Ospina Abogados en el que asegura recibir "con respeto" la decisión judicial. Los representantes de la familia consideran que la confirmación de la condena supone reconocer "la gravedad de los hechos y de la responsabilidad penal declarada en la sentencia de primera instancia".

Pero el comunicado no se queda en la valoración jurídica. Los Arrieta han aprovechado el nuevo pronunciamiento para dirigirse directamente a Daniel Sancho y formular una petición que resume su posición después de más de tres años de procedimiento.

"Nadie busca venganza y nada puede devolver a Edwin a su familia ni reparar el sufrimiento causado, por ello nos preguntamos: ¿no es ya momento de reconocer los hechos, pedir un perdón sincero, asumir plenamente las responsabilidades y dejar descansar a Edwin?".

Es el mensaje con el que la familia quiere poner punto final a su recorrido judicial en Tailandia. Su abogado en el país asiático, Metapon Suwancharen, fue todavía más contundente después de conocer la resolución.

"Hasta aquí hemos llegado, por nuestra parte se acabó", ha sentenciado. El letrado ha confirmado que no recurrirán nuevamente la decisión, después de considerar adecuada tanto la condena inicial como la ratificación posterior.

Darling, la hermana de Edwin Arrieta. Telecinco

El dolor continúa en Lorica

La decisión judicial tampoco modifica la realidad de los padres de Edwin. Para ellos, la sentencia no puede reparar la pérdida de su hijo.

El programa Fiesta se desplazó hasta Lorica, localidad colombiana de la que era originario el cirujano, para conocer cómo habían recibido sus padres la noticia. Marcela, la madre de Edwin, reaccionó entre lágrimas y con un mensaje de agradecimiento a Dios: "Hay que darle gracias a Dios. Siempre pidiendo a Dios que nos ayude".

Su padre, por su parte, mostró una posición mucho más reservada ante la situación: "Nosotros ya no queremos saber nada". El testimonio vuelve a mostrar hasta qué punto el paso del tiempo y el recorrido judicial no han conseguido borrar el impacto de la muerte de Edwin en su familia.

La defensa de Sancho todavía puede recurrir

Mientras los Arrieta dan por concluida su participación en el procedimiento en Tailandia, el caso todavía puede tener recorrido para la defensa de Daniel Sancho. Su abogado de oficio en el país asiático, Aphichart Srinual, ha señalado que necesitan disponer de la resolución completa por escrito antes de decidir si presentan un nuevo recurso.

"Tenemos que esperar a que la resolución del caso se publique por escrito para poder analizarla correctamente", explicó a EFE.

También desde España han mostrado su desacuerdo con la decisión. Ramón Chippirrás, integrante del equipo asesor de Sancho, afirmó que no están "de acuerdo con la resolución" y que deberán estudiar el contenido del fallo antes de determinar los siguientes pasos. La legislación tailandesa contempla una nueva posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo.

La batalla judicial, por tanto, todavía no tiene necesariamente su último capítulo. Para la familia de Edwin Arrieta, en cambio, sí ha llegado el momento de apartarse de los tribunales. Después de años de procedimientos, recursos y resoluciones, su mensaje permanece concentrado en una sola idea. No buscan venganza, pero sí reclaman que se reconozcan los hechos, que se asuman las responsabilidades y que Edwin pueda, finalmente, "descansar".