Carlos Latre habla por primera vez de su separación de Yolanda Marcos tras casi 30 años juntos: "Ojalá llevemos 29 años más"

Carlos Latre (47 años) ha roto su silencio sobre su situación personal. Durante su asistencia al evento de artes marciales mixtas WOW 32, celebrado en Sevilla, el humorista ha abordado por primera vez de forma pública la reestructuración de su vida sentimental tras confirmarse su separación de Yolanda Marcos, con quien ha compartido 28 años de relación y 22 de matrimonio.

Acompañado por su hija Candela, el cómico ha acudido al recinto hispalense para presenciar los combates de sus amigos Enrique Kakulov y Yamant. En ese marco, Latre —que se ha definido como "aficionado y socio" de la promotora WOW— ha destacado los valores de esfuerzo y disciplina que rodean a este deporte antes de responder a las preguntas sobre su estado personal.

Lejos de confirmar una ruptura conflictiva, el imitador ha querido enfatizar que el vínculo con la periodista permanece intacto. Siguen siendo amigos.

Carlos Latre ha hablado de la relación con Yolanda Marcos tras su reciente separación. Europa Press

"Seguimos unidos, con respeto, con cariño y con amor. O sea, que es lo más importante", ha declarado. Asimismo, se ha mostrado optimista sobre el futuro de su relación familiar: "Llevamos 28 años juntos y ojalá llevemos 29 más", ha zanjado. Así, ha dejado claro que el afecto entre ambos se mantiene en esta nueva etapa separados.

En el plano laboral, Latre ha aprovechado la ocasión para matizar la idea de que su presencia pública haya disminuido en los últimos meses. El comunicador ha explicado que la ausencia puntual de las pantallas de cobertura nacional no ha equivalido a una parada en su actividad, impulsada por un sólido entramado corporativo.

"Hago más de 60 eventos al año. Tengo varias empresas de entretenimiento, producción... Realmente, dentro del mundo del entretenimiento, trabajamos muchísimo y muy bien", ha detallado.

Este momento profesional positivo que ha coincidido con su regreso a diversos formatos de Televisión de Cataluña y su reincorporación a El Hormiguero, el espacio de Pablo Motos, donde asegura haber sido recibido "por todo lo alto" a las puertas de cumplir tres décadas de carrera.

Por último, el showman ha analizado el papel de la comedia en un contexto marcado por la polarización social y política. Latre ha defendido el ejercicio de un humor transversal, libre de adscripciones partidistas o ideológicas para conectar con todo tipo de audiencias.

"Yo soy humorista, jamás se han visto ni mis colores políticos, ni mis colores futbolísticos, ni mis colores religiosos; soy a todo", ha afirmado. Ante la tensión del debate público, el cómico ha concluido apelando a la mesura: "Hace falta mucho sentido del humor y pedir mucha calma".