Fernando Alonso y Melissa Jiménez lideran la llegada de la Fórmula 1 al circuito de Madrid: su complicidad tras ser padres

Madrid ya lo tiene todo preparado para acoger este fin de semana el primer Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en la capital española.

El nuevo circuito Madring, situado en el entorno de IFEMA y Valdebebas, afronta sus primeras jornadas de actividad rodeado de una expectación extraordinaria y con la ciudad volcada en una cita que devuelve la máxima categoría del automovilismo a Madrid después de 45 años.

El trazado cuenta con 22 curvas y una longitud de 5,4 kilómetros, y ha sido construido alrededor del recinto ferial de IFEMA MADRID.

La organización ha trabajado a contrarreloj para que todos los detalles estén listos antes del comienzo de los entrenamientos.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez, este viernes, 11 de septiembre. Gtres

El paddock, instalado en parte en las instalaciones de IFEMA, ha comenzado a recibir a pilotos, equipos, periodistas e invitados desde este jueves.

La actividad deportiva se prolongará hasta el domingo, cuando se disputará la carrera que convertirá a Madrid en el centro mundial de la Fórmula 1.

La víspera de los primeros entrenamientos ha estado marcada también por la presencia de numerosos rostros conocidos.

Iker Casillas (45) y Raúl González (49), dos de las grandes leyendas del fútbol español, se han dejado ver por el circuito para conocer de cerca el nuevo trazado.

Sin embargo, quienes han concentrado la mayor parte de la atención han sido Fernando Alonso (45) y Melissa Jiménez (39).

La pareja ha llegado al Madring derrochando complicidad y ha protagonizado su primera gran aparición pública conjunta después del nacimiento de su primer hijo en común, Leonardo, el pasado 25 de marzo.

La pareja, en una fotografía tomada hace unas horas, en Madrid. Gtres

El piloto de Aston Martin y la periodista deportiva se han mostrado relajados durante su paseo por las instalaciones.

Sonrisas, gestos de cariño y confidencias compartidas ante las cámaras han evidenciado la consolidación de una relación que ambos han mantenido durante más de tres años, aunque tradicionalmente han optado por preservar buena parte de su vida privada.

La presencia de Jiménez en el circuito ha tenido, además, un significado profesional.

La periodista, que trabaja como reportera y comentarista de Fórmula 1 para DAZN, conoce de primera mano el ambiente del campeonato y acompaña habitualmente al piloto en muchas de las citas del calendario.

La relación entre Fernando Alonso y Melissa Jiménez salió a la luz en la primavera de 2023.

Desde entonces, ambos han ido afianzando su vínculo mientras compaginaban sus compromisos profesionales con una vida personal marcada por los desplazamientos y las carreras internacionales.

Jiménez se trasladó a Mónaco, donde el piloto tiene establecida su residencia, junto a sus tres hijos, Gala, Abril y Max, nacidos de su anterior relación con el futbolista Marc Bartra (35).

Melissa Jiménez y Fernando Alonso en una entrevista juntos. Getty Images

La pareja ha procurado mantener un perfil discreto, aunque sus apariciones en los circuitos y algunas imágenes compartidas en redes sociales han permitido conocer la evolución de su historia.

Tres años después del inicio de su relación, Alonso y Jiménez dieron un paso más con el nacimiento de Leonardo, el primer hijo del piloto y el cuarto de la periodista.

El bebé nació el 25 de marzo de 2026 y se incorporó a una familia numerosa en la que ya estaban los tres hijos mayores de Jiménez.

El nacimiento se produjo en plena temporada de Fórmula 1 y obligó al piloto a reorganizar sus planes profesionales.

Semanas después, la pareja compartió algunos detalles sobre el pequeño y confirmó que su nombre es Leonard Alonso Jiménez, aunque en España también se han referido a él como Leonardo.

El bebé ya ha tenido contacto con el mundo de las carreras y fue visto junto a sus padres en el paddock del Gran Premio de Hungría, celebrado a finales de julio.