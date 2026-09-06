Verónica Hidalgo rompe su silencio tras el ingreso en prisión de su pareja: "Estoy un poco jodida. Yo no tenía ni idea"

Verónica Hidalgo junto a su pareja, Juan Andrés, y la hija que tienen en común. Redes Sociales

Verónica Hidalgo (44 años) atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida.

La que fuera Miss España 2005, de 44 años, permanece alejada del foco mediático desde el pasado mes de abril, cuando su pareja y padre de su hija, el publicista Juan Andrés González Santos, habría ingresado en prisión preventiva, comunicada y sin fianza.

Una situación que ha obligado a la empresaria y modelo a refugiarse en su círculo más cercano mientras avanza la investigación judicial.

Según informó la revista Semana, González Santos estaría siendo investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en el marco de una investigación relacionada con una presunta trama de tráfico de drogas.

Verónica junto a Juan Andrés y la pequeña que tienen en común. Redes Sociales

El empresario permanecería a la espera de juicio en la prisión madrileña de Estremera VIII.

Desde que trascendió la noticia, Verónica Hidalgo había optado por guardar silencio y mantenerse completamente al margen. De hecho, tal y como informó EL ESPAÑOL, la modelo "vive aislada".

Ahora, el programa Fiesta, presentado por Emma García (53), ha conseguido conocer de primera mano cómo está viviendo esta delicada situación.

La periodista Mónika Vergara ha explicado que la exmiss ha reducido al mínimo sus contactos y que incluso habría cortado la comunicación con antiguas compañeras de certámenes de belleza y amigas.

"Su círculo es muy cerrado precisamente para que la poca información que hay no vaya a más. No quiere saber nada de nadie, está aislada haciendo su vida y sin llamar la atención", ha asegurado la colaboradora del espacio de Telecinco, reafirmando así la noticia adelantada por este periódico.

La dupla, en una fotografía de archivo. Redes Sociales

Además de la situación judicial de su pareja, Verónica también estaría siendo objeto de interés por parte de los investigadores. Según la información difundida en el programa, las autoridades estarían tratando de determinar si tuvo algún tipo de implicación en la trama a raíz de unas facturas que habría interceptado Hacienda y que podrían ser falsas.

El negocio de González Santos incluía una tienda de vinilos y, según lo expuesto en Fiesta, esas supuestas facturas se habrían utilizado para sacar dinero.

Kike Calleja, que también ha podido hablar con la ex Miss España, ha descrito el encuentro como el de una mujer "devastada".

Una impresión que coincide con las propias palabras de Verónica, que no ha ocultado el duro momento personal que atraviesa: "¿Cómo voy a estar...? Pues un poco jodida porque ha salido todo esto. La verdad es que es complicado".

Verónica y Juan Andrés, posando para una fotografía. Redes Sociales

Pese a las circunstancias, Hidalgo ha confirmado además que su relación sentimental con Juan Andrés continúa.

La pareja atravesaba una crisis antes de que se produjera el ingreso en prisión, aunque, según sus palabras, ambos habían comenzado a superar sus problemas. "Estábamos pasando una crisis, lo que pasa es que estábamos remontando esa crisis", ha reconocido.

La exmiss también ha asegurado que desconocía por completo las presuntas actividades por las que su pareja está siendo investigada. Preguntada por si sabía lo que estaba ocurriendo, su respuesta ha sido tajante: "Yo no tenía ni idea".

Así, Verónica Hidalgo afronta ahora una etapa marcada por la preocupación, la incertidumbre y el deseo de mantenerse alejada de la exposición pública mientras la investigación continúa su curso.