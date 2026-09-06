El 'place to be' de la jet-set en Marbella: un restaurante de lujo que ocupa la noche más exclusiva de la Costa del Sol

Marbella vuelve a convertirse, un verano más, en uno de los grandes epicentros del lujo y la vida nocturna.

Con sus calles llenas de rostros conocidos, sus terrazas abarrotadas y una agenda que se prolonga hasta altas horas de la madrugada, la ciudad malagueña concentra durante los meses estivales buena parte de la atención de la jet-set internacional.

Y en ese escenario, Bonbonniere Marbella se ha posicionado como uno de los lugares imprescindibles para quienes buscan disfrutar de una noche que va mucho más allá de una cena.

El establecimiento ha afrontado las últimas semanas del verano con una programación protagonizada por algunas de las figuras más destacadas de la electrónica internacional.

Una apuesta musical que ha contribuido a convertir su cabina en una de las más codiciadas de la Costa del Sol y que explica, en buena medida, el creciente protagonismo del local dentro del circuito nocturno marbellí.

El salón del jardín de Bonbonniere Marbella. EL ESPAÑOL.

La propuesta de Bonbonniere no se limita a una discoteca al uso. Restaurante, coctelería y club conviven bajo un mismo concepto, permitiendo al visitante comenzar la noche alrededor de una mesa, al más puro estilo Olivia Valère, la que fuese pionera en la noche marbellí.

El primer acto de la noche

Antes de que la música tome el control de la velada, Bonbonniere propone disfrutar de su restaurante situado en una terraza ajardinada.

Un espacio concebido para que la gastronomía sea parte fundamental de la experiencia y no simplemente una parada previa al club.

El menú de Bonbonniere Marbella. EL ESPAÑOL

La carta apuesta por una cocina de inspiración cosmopolita, con platos pensados para compartir y sabores que viajan principalmente entre Latinoamérica y Asia.

Entre los entrantes destacan las ostras, disponibles en su versión natural o con ají amarillo, el guacamole acompañado de rib eye crujiente, el ceviche de atún rojo con leche de tigre, el pollo karaage con caviar y el maíz en tempura con parmesano y mayonesa de chile.

La propuesta continúa con algunos de los platos más especiales de la carta, como la pasta al champagne y caviar o la spicy vodka, elaborada con tomate, mascarpone, parmesano y cebollino fresco.

El interior del club Bonbonniere Marbella. EL ESPAÑOL

El sushi también ocupa un lugar destacado, con makis de atún picante, lubina en tempura o king crab, además de nigiris como el de wagyu A5 o el de chū-toro con ponzu trufado y trufa fresca.

Para quienes buscan un plato principal, el menú incluye opciones como el rib eye con cebollas aliñadas o el solomillo Rossini con foie y trufa.

Y, como broche final, propuestas dulces como la cheesecake de pistacho o la fondue de Oreo con bizcocho de trufa ponen el punto final a una experiencia gastronómica diseñada para abrir la puerta a una noche todavía más larga.

Porque en Marbella el verano no termina cuando acaba la cena. Y en Bonbonniere, precisamente, es entonces cuando comienza lo verdaderamente importante: una noche de música, gastronomía y ambiente que ha convertido al local en uno de los grandes 'places to be' de la Costa del Sol.

El lujo marbellí como protagonista

Durante años, la noche marbellí ha sido uno de los grandes atractivos de la costa mediterránea. Tanto es así que miembros de casas reales, artistas internacionales y políticos de gran influencia han elegido tradicionalmente la ciudad malagueña como destino para disfrutar de sus veranos.

El jardin de Bonbonniere Marbella. EL ESPAÑOL

Con el paso del tiempo, todo ha evolucionado, y Marbella no ha sido una excepción. La noche de la ciudad se ha consolidado como un auténtico referente internacional, convirtiendo su oferta de ocio en uno de los grandes reclamos para quienes buscan disfrutar del verano rodeados de lujo y exclusividad.

Solo este verano, sus calles y locales han sido testigos de la presencia de estrellas de Hollywood como Robert De Niro y de artistas de talla internacional como Marc Anthony o Michael Bublé.

Una fama de alcance mundial que, unida a la presencia habitual de la jet set, ha terminado por consolidar el ocio nocturno marbellí como uno de los favoritos de las grandes fortunas y de quienes buscan experiencias exclusivas.

En Marbella, el lujo no es únicamente un complemento de la noche, sino uno de sus principales protagonistas.