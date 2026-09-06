Álex, hijo de Ivonne Reyes, en un descanso de vender tacos: "Soy el dueño, pero trabajo de camarero; no tengo problema"

Alejandro Reyes (26 años), el hijo de Ivonne Reyes (58), atiende a EL ESPAÑOL mientras viaja en Uber en dirección a su negocio, una taquería en Madrid llamada Bien Perro. Un establecimiento que abrió sus puertas el pasado mes de agosto y que está siendo todo un éxito.

Este periódico ha resaltado en más de una ocasión que el también hijo de Pepe Navarro (74) tiene un objetivo claro: ser actor. Y en ello se ha centrado sobremanera en los últimos años. No obstante, no puede uno depender únicamente de eso; máxime, de una carrera tan inestable.

Un buen día conoció a unas personas, se planteó con ellas la posibilidad de abrir una taquería -Álex es un apasionado de la comida mexicana-, y allá que se lanzaron. Álex es el dueño, pero también el camarero; el que cobra, el que sirve, el que pregunta si todo está correcto.

Alejandro Reyes, en una imagen de sus redes. Redes Sociales

"No tengo problema en ser también camarero. Me gusta estar encima de lo que hago", dice Alejandro. Está contento, feliz, con este proyecto, en el que está centrado al cien por cien. Le ha puesto toda su energía y corazón a Bien Perro, pero no descuida la interpretación.

Alejandro, ¿cómo surge la idea de abrir Bien Perro?

La idea surgió porque yo siempre quise tener un restaurante mexicano desde pequeño. Y era una de mis metas y de mis sueños, aparte de ser actor, obviamente. Quería tener otro negocio aparte, que era la hostelería.

Quería que fuera de gastronomía mexicana porque mi comida favorita es la mexicana, pero la real, la de verdad. Al final me asocié con dos compis. La vida te los pone ahí y surgió.

Lo de asociarse salió bastante orgánico. Fue muy fácil. Son oportunidades que surgen. Creamos la marca de Bien Perro. En tres meses hicimos todo.

¿Es su primera incursión en el mundo gastronómico?

Sí, por mi parte sí. Lo estoy llevando muy bien. Es verdad que tienes que saber algunos términos y cosas. Se trata de estar encima de tu proyecto, sobre todo. Por otra parte, también tienes más libertad porque no trabajas para nadie, sino trabajas para ti mismo.

Tú mismo tienes que ponerte esa disciplina. Trabajas para ti. Entonces, es lo más chulo. Yo creo que estoy viviendo como esa parte donde estoy viendo cómo se hace y tampoco tengo como miedo de reconocerte que vas aprendiendo.

Álex, cobrando a un cliente. Redes Sociales

Usted, además, atiende y sirve tras la barra.

Sí, trabajo en el restaurante. Trabajo como camarero y no tengo ningún problema. O sea, soy el dueño pero también atiendo. Le pregunto a la gente qué tal todo; me gusta estar ahí para que la gente me vea. A la gente le gusta que le pregunten qué tal todo, qué se puede mejorar.

Si están a gusto, si no, si les falta algo. Eso yo creo que a todo el mundo les gusta.

¿Cuándo abrió sus puertas Bien Perro?

Pues abrimos para las fiestas de La Paloma. Fue en agosto, el 11 de agosto. Fuimos abriendo para ver qué tal, para que la gente nos conociera y eso. Fuimos vendiendo con las ofertas de los packs que teníamos y ahora ya sí he abierto, no hemos cerrado ningún día.

Gracias a Dios, ha estado viniendo mucha gente todos los días. Hemos estado facturando muy bien. Estamos haciendo unos números muy óptimos. Sabíamos que íbamos a llegar, pero no sabíamos que fuera tan rápido. Por mi parte, muy contento y, sobre todo, contento porque a la gente le gusta.

Y ya hemos tenido como muy buena repercusión y la gente está dejando muy buenas reseñas. Yo quiero realmente que la gente ponga su opinión de verdad. Y ahí tienes el pulso de lo que piensa la gente.

Ahí tiene a una fan número uno, su madre.

Sí. Ha venido ya a comer y dice que está muy bueno también. Ha venido toda mi familia. Mi familia es un poco tiquismiquis con el tema de la comida, pero les ha gustado. Mis amigos también vinieron. Siempre quiero feedback.

Alejandro, durante una sesión fotográfica. Redes Sociales

¿Qué significa Bien Perro?

Bien Perro es una expresión mexicana. Es como decir '¡qué guay!' o '¡qué chulo!'.

Deje claro que esta aventura no lo aleja del mundo de la interpretación.

Bueno, he seguido haciendo castings. Sí, he estado compaginando. Sí que es verdad que ahora en agosto ha estado la cosa de la interpretación un poco parada. Pero sigo intentándolo. Sigo siendo actor.

Estoy más centrado en este proyecto, porque tienes que meterle el corazón y es una parte artística que también está muy chula.

La parte artística de creatividad, de los colores, de la carta, de la comida. Y yo siempre he sido muy creativo con el tema de la comida. La hace mi socio, que es el cocinero, pero, por ejemplo, los primeros días yo me puse a hacer los guisos con él.

Alejandro, junto a su madre, Ivonne, en un photocall. Gtres

¿Y el amor qué tal? ¿Tiene el corazón contento?

No, estoy de tranqui. (Risas). Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo ni para mí. Estoy a tope con el tema de la empresa y con el tema de la actuación. Estoy más centrado en hacer dinero, en construir una marca y, sobre todo, queremos abrir el año que viene otro local.

Queremos franquiciar, o sea, queremos que sea una franquicia. Queremos que sea una marca de un buen mexicano, que sea, sobre todo, fast food pero elegante.

Que te puedas comer tranquilamente tus tacos, que te tomes tus margaritas. Las margaritas tienen muy buenos precios; las margaritas están a 4 euros. Creo que dentro de todo Madrid somos los que tenemos unos precios muy baratos. Y asequibles para todo tipo de público.

Y que la gente también venga con su familia, con sus perros, con quien quiera. En ese sentido creo que estamos marcando un antes y un después en lo que es la gastronomía mexicana.

¿Los tacos cuestan sólo un euro?

Sí, los tacos cuestan un euro. Tienes de pastor, de suadero, de tinga, de cochinita. ¡Que todo el mundo venga a vernos a la calle de Toledo 70!