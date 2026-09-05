Rocío Osorno, aterrorizada tras descubrir a unos ladrones dentro de su casa: "He salido corriendo gritando"

Rocío Osorno (40 años) ha vivido uno de los momentos más angustiosos de los últimos tiempos después de sufrir un robo en su propia vivienda mientras ella y su familia se encontraban en el interior.

La influencer ha compartido en sus redes sociales las imágenes captadas durante el asalto, en las que se puede observar a los delincuentes dentro de su vestidor mientras sustraen diferentes objetos, entre ellos varias joyas.

Antes de publicar el vídeo, Osorno advertía a sus seguidores de la dureza de las imágenes y reconocía que lo sucedido acababa de ocurrir.

"Aviso que lo que voy a subir es fuerte por si hay alguien sensible pero esto acaba de pasar en mi casa", explicaba antes de mostrar la grabación del momento del robo.

Todavía visiblemente afectada por el episodio, la influencer ha relatado cómo se percató de que algo extraño estaba sucediendo.

Rocío se encontraba en la planta superior de la vivienda grabando contenido cuando vio que una ventana que habitualmente permanece cerrada estaba abierta. Al acercarse para comprobar qué había ocurrido, se encontró con una persona en el interior de la casa.

Su reacción fue inmediata. "Estoy en shock. Estábamos todos en casa, estaba yo justo arriba grabando cuando he entrado y gracias a Dios he visto la ventana abierta (esa siempre está cerrada) y me he dado cuenta que había alguien y he salido corriendo gritando", ha contado.

La situación provocó momentos de gran tensión entre los miembros de la familia, que rápidamente dieron aviso a las autoridades.

Según ha explicado Osorno, su expareja, Coco Robatto (38), había llegado al domicilio aproximadamente una hora antes de que descubrieran el asalto. Tras percatarse de la presencia de los ladrones, llamaron al 112.

La Guardia Civil acudió al domicilio pocos minutos después, aunque los asaltantes ya habían conseguido abandonar la vivienda.

Rocio Osorno con un diseño de Rocío Osorno Studio. Instagram

El hecho de que el robo se produjera mientras la familia se encontraba dentro ha incrementado todavía más la preocupación de la influencer, que continúa conmocionada por lo ocurrido.

Además, Osorno ha desvelado que los agentes le trasladaron una información que ha aumentado la inquietud en la zona.

Según le comunicaron, aquella misma noche se habrían producido otros tres robos en el Aljarafe, por lo que este habría sido el cuarto asalto registrado en la zona.

La Guardia Civil habría apuntado también a la posibilidad de que los diferentes robos estuvieran relacionados y fueran obra de los mismos autores.

La influencer ha querido compartir las imágenes del asalto para mostrar lo ocurrido y dejar constancia de la facilidad con la que los delincuentes consiguieron acceder a su vivienda.

Un episodio que ha dejado a Osorno y a toda su familia profundamente afectados y que vuelve a poner sobre la mesa la sensación de inseguridad que provoca sufrir un robo cuando los propios habitantes se encuentran dentro del domicilio.