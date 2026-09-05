Philippe Valère presenta una demanda de desahucio para que Karen, la hija de Olivia Valère, desaloje su casa de París

Philippe Roger Valère nunca imaginó que, a sus 85 años, tendría que hacer frente a tantos problemas y disputas familiares, empresariales y judiciales. Demasiadas contiendas para un hombre que, sobre todo, anhela con vivir tranquilo y en serenidad.

Con eso y todo, Philippe está fuerte y quiere hacer justicia. Hace unas horas, EL ESPAÑOL informó que rescindía el contrato de alquiler con la actual dirección del restaurante LOV Olivia Valère, tras un tiempo de desacuerdos, impagos e incumplimientos contractuales.

Esta guerra viene de lejos, pero resumiéndola mucho queda así: Roger Valère defiende que la actual dirección del LOV le debe 1.100.000 euros y que, en su nombre gracias a un poder que él mismo otorgó, se han sacado préstamos que han desembocado en deudas millonarias.

Philippe junto a Olivia Valère. Cedida a EL ESPAÑOL

Por supuesto, todo esto lo va a defender Philippe en los tribunales. Este no es el único contencioso que encara el empresario francés. Con los hijos mayores de Olivia Valère, Arnaud y Karen Albouhai -nacidos de un matrimonio anterior de ella-, también libra una refriega.

Todo ello, a resultas de la herencia de la empresaria marbellí. Si hace un tiempo este medio informó que Philippe, dada la animadversión, reclamó que los vástagos mayores de Olivia no usaran su apellido Valère -este sobrenombre se lo cedió Philippe a Olivia-, ahora el conflicto es otro.

Esta historia tiene que ver con un piso en París, propiedad de Philippe. Un bien inmueble que Roger Valère compró antes de su matrimonio con Olivia, según sostiene la versión consultada.

Ahora, esa casa está ocupada por Karen, la hija mayor de Olivia, y por el hijo treintañero de ella. Philippe quiere recuperar su casa y ha tomado acciones legales.

Ha presentado, según conoce este periódico, una demanda de desahucio para que Karen desaloje el inmueble. El requerimiento se va a hacer efectivo el 11 de septiembre, según trasladan a este periódico.

"Philippe quiere que se vaya de la casa de París. Cuando estaba viva Olivia, por comodidad, por estudios y tal, estaba allí viviendo el hijo de Karen. Cuando muere Olivia, Philippe, por supuesto, deja al hijo de Karen, o sea, le deja estar en la casa", cuenta el informante a EL ESPAÑOL.

Karen Valère. Redes Sociales

"Pero cuando empiezan todos los problemas con la herencia, el papel de Karen se hace importante dentro de esta situación", se agrega. El problema viene cuando Karen decide instalarse a vivir en esa casa y hacerla suya, según se desliza. "Ha cambiado la cerradura y el contrato de la luz".

Ahora, el empresario quiere que madre e hijo desocupen la casa. Philippe asevera que siempre se ha portado de fábula con los hijos mayores de Olivia, que la buena disposición por su parte ha existido siempre. Hasta que comenzaron los problemas y decide poner orden y reclamar lo suyo.

La fuente con la que contacta EL ESPAÑOL deja claro que Olivia Valère "se lo dejó todo a Philippe" tras su muerte.

La vida actual de Karen

La vida actual de Karen se desarrolla, ante todo, en el marco de la discreción. Hoy, vive a caballo entre Marbella -San Pedro de Alcántara- y París.

Tal y como pudo confirmar EL ESPAÑOL, Karen se dedica profesionalmente a la organización de bodas y eventos a través de su empresa Poppins Dreams.

Karen Valère, en una imagen. Redes Sociales

Karen reparte su tiempo entre Marbella, donde pasó buena parte de su vida y donde su madre construyó su imperio nocturno, y París, la ciudad en la que nació y donde mantiene parte de su familia y de su círculo íntimo.

Este doble anclaje geográfico no es nuevo para ella: desde pequeña vivió entre ambos países, acompañando a Olivia en sus viajes y en su vida social, marcada por la presencia constante de celebridades, empresarios y aristócratas.

Tras la muerte de su madre en 2022, Karen decidió centrarse en un proyecto que llevaba tiempo gestándose: Poppins Dreams, una empresa de wedding planning y organización de eventos que hoy es su principal actividad profesional.

Arnaud y su relación con Paola

Arnaud, el otro hijo mayor de Olivia Valère, es un empresario muy conocido en Marbella. Poquísimos son los datos que se conocen de su vida privada. El más revelador lo hizo público Philippe Valère en su conversación con EL ESPAÑOL, hace unas semanas.

Arnaud tuvo una suerte de relación sentimental con Paola, la actual directora -hasta que se haga efectivo la rescisión del contrato- del restaurante LOV Olivia Valère. Fruto de aquella historia nació una hija, hoy adolescente.

"Hay que entender que esta historia es complicada. Hace 18 años, Arnaud, el hijo mayor de Olivia, de su primer casamiento, tuvo una niña con esta mujer, Paola. Olivia nunca aceptó aquello; pensaba que Paola había tenido esa niña para entrar en la familia", contó Philippe.

"Olivia no la quería ver. Nunca aceptó a Paola", apostilló el empresario. Con el tiempo, y tras la muerte de Olivia, Philippe quiso tender puentes y acogió a Paola. "Yo, con el tiempo, le he dado mucho poder a Paola. Hasta el punto que le he dado el poder de mi sociedad principal".