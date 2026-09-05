Los tres homenajes de la familia Campos a María Teresa, en el tercer aniversario de su muerte: "Mi primer pensamiento eres tú"

Tres años después de la muerte de María Teresa Campos, su recuerdo continúa muy presente en su familia.

La periodista fallecía el 5 de septiembre de 2023 a los 82 años y, desde entonces, sus hijas y sus nietos han mantenido viva la memoria de una de las grandes figuras de la televisión en España.

En el tercer aniversario de su fallecimiento, Carmen Borrego (59 años), Terelu Campos (61) y Alejandra Rubio (26) han vuelto a rendirle homenaje, cada una desde un lugar diferente y con unas palabras que reflejan la profunda huella que dejó en sus vidas.

María Teresa Campos. Gtres

La fecha ha estado marcada por la emoción y la nostalgia. Mientras Carmen Borrego ha recurrido a las redes sociales para recordar a su madre, Terelu Campos ha vivido un homenaje televisivo que terminó por emocionarla hasta las lágrimas.

Alejandra Rubio, por su parte, ha tenido especialmente presente a su abuela en un momento muy importante de su vida, apenas una semana después de convertirse en madre por segunda vez.

"Mi primer y último pensamiento sigues siendo tú"

Carmen Borrego ha querido recordar a María Teresa Campos este sábado, 5 de septiembre, coincidiendo con el tercer aniversario de su fallecimiento.

La colaboradora ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía junto a su madre acompañada de unas emotivas palabras en las que deja patente que el paso del tiempo no ha conseguido aliviar su ausencia.

"Tres años sin ti, mamá. Tres años en los que mi primer y último pensamiento sigues siendo tú. Gracias por ser mi madre y por ser esa grandiosa abuela. Te quiero", ha escrito Carmen junto a la imagen.

Una publicación que rápidamente se ha llenado de mensajes de cariño por parte de sus seguidores, que han querido acompañarla en una jornada especialmente difícil para la familia.

Entre las reacciones también se encuentra la de José María Almoguera (35), hijo de Carmen, que ha respondido a la publicación con dos corazones rojos.

El nieto de María Teresa también ha querido tener su propio gesto con la presentadora.

A través de sus stories de Instagram, José María ha recuperado un selfie junto a su abuela tomado en el plató de Qué tiempo tan feliz, uno de los espacios más recordados de la trayectoria profesional de la comunicadora.

Terelu Campos, emocionada

El homenaje de Terelu Campos ha llegado desde la televisión y, concretamente, desde ¡De Viernes!.

El programa ha querido recordar la figura de María Teresa Campos desplazándose hasta Málaga, la ciudad con la que la periodista mantuvo durante toda su vida un vínculo especialmente estrecho.

Terelu Campos en 'De Lunes a Viernes'. Telecinco

Desde allí, el equipo del espacio ha preguntado a los ciudadanos por la comunicadora y ha recuperado su figura y su legado.

Un gesto que ha emocionado profundamente a Terelu, que no ha podido contener las lágrimas al hablar de su madre coincidiendo con el tercer aniversario de su muerte.

"Es complicado", reconocía emocionada la colaboradora. Terelu también explicó que, desde el fallecimiento de María Teresa, le resulta difícil recorrer determinadas calles de Málaga cuando regresa a la ciudad.

Sin embargo, hay algo que le produce especial satisfacción: comprobar que el recuerdo de su madre permanece vivo entre los malagueños.

"Me encanta que la gente la recuerde con tanto cariño", aseguró.

Alejandra Rubio y el recuerdo de su abuela

Alejandra Rubio también ha querido rendir homenaje a su abuela en una fecha tan señalada.

La hija de Terelu Campos ha compartido varias fotografías junto a María Teresa Campos y un mensaje cargado de emoción: "Han pasado tres años ya. Ojalá hubieras conocido a mis hijos".

Unas palabras especialmente significativas por el momento personal que atraviesa la joven.

El tercer aniversario de la muerte de María Teresa llega apenas una semana después de que Alejandra se convirtiera en madre por segunda vez junto a Carlo Costanzia (33).

El pasado sábado, 29 de agosto, la pareja daba la bienvenida a su segunda hija, Tessa. Un nombre que, además, guarda un significado muy especial para la familia, ya que rinde homenaje a la inolvidable comunicadora.

De esta manera, tres años después de su muerte, María Teresa Campos continúa estando presente en las distintas generaciones de su familia.

A través de una fotografía, unas lágrimas en televisión o el recuerdo de una nueva vida que lleva un nombre inspirado en ella, sus hijas y sus nietos han vuelto a demostrar que la periodista sigue ocupando un lugar irremplazable en sus vidas.