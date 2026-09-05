El exclusivo look de Georgina Rodríguez en el Festival de Venecia: más de 150.000 euros en joyas y una pieza clave

Georgina Rodríguez (32 años) ha vuelto a convertirse en una de las grandes protagonistas de la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Después de conquistar la ciudad italiana con un estilismo más cercano a la estética que habitualmente define sus apariciones, la empresaria ha cambiado completamente de registro.

Para su tercera aparición en el certamen, ha apostado por una propuesta mucho más sofisticada y elegante.

Con motivo de la proyección de Mr. Nelson, Did You Kill People?, Georgina ha sorprendido con un dos piezas en azul noche compuesto por una chaqueta entallada de pronunciado escote y una falda larga que sigue la línea de su silueta.

Un conjunto que juega con la estética de la sastrería, pero que prescinde del pantalón para convertirse en una alternativa al clásico vestido de gala.

Georgina Rodríguez en el Festival de Venecia 2026. Gtres

La chaqueta, de corte estructurado y ajustado al cuerpo, concentra buena parte del protagonismo de la parte superior del estilismo.

Su escote deja el cuello completamente despejado, un detalle que permite que la gran protagonista del look sea precisamente la espectacular joya que Georgina ha escogido para la ocasión.

La falda, larga y ceñida, continúa la línea del cuerpo hasta los pies y consigue crear el efecto visual de un vestido de noche, aunque manteniendo la diferenciación entre ambas piezas.

El azul noche aporta además un punto de sobriedad a una aparición en la que las joyas vuelven a ser fundamentales.

Y es precisamente alrededor del cuello donde se encuentra una de las piezas más llamativas del conjunto: una espectacular gargantilla floral de diamantes de Pasquale Bruni.

Georgina Rodríguez en el Festival de Venecia 2026. Gtres

La joya, de grandes dimensiones y diseño floral, ocupa prácticamente todo el cuello de Georgina y se convierte en el auténtico centro de atención del estilismo.

A la gargantilla se suman unos pendientes y varios anillos de alta joyería que elevan todavía más la propuesta.

En conjunto, las joyas que ha lucido la empresaria en esta aparición superan los 150.000 euros de valor, convirtiéndose en uno de los grandes reclamos de su look para la alfombra roja veneciana.

Para completar la propuesta, Georgina ha recurrido a unos salones Donna de Gucci, el mismo modelo que ya había llevado durante el día, aunque en esta ocasión en piel negra y con el característico detalle Horsebit de la casa italiana.

El calzado aporta el último toque de sofisticación a un estilismo construido sobre una paleta oscura y una silueta muy definida.

Guiño a su boda con Cristiano

La elección de estos zapatos de Gucci llega, además, en un momento especialmente significativo en la vida de Georgina. Hace apenas unas semanas, el pasado 11 de agosto, la empresaria contrajo matrimonio con Cristiano Ronaldo (41 años) en una ceremonia privada.

Para uno de los días más importantes de su vida también confió en la firma italiana, aunque entonces lo hizo con una propuesta muy diferente.

Lejos del tradicional vestido de novia, Georgina escogió para su boda un conjunto de Gucci formado por una camisa blanca de seda y una falda de tubo.

Una elección que rompía con los códigos más clásicos de la moda nupcial y que volvía a demostrar su predilección por transformar piezas aparentemente más sencillas en estilismos de gran impacto.

Ahora, en Venecia, recupera precisamente esa fórmula de dos piezas, aunque con una interpretación completamente distinta.

Si para su boda apostó por el contraste entre el blanco de la camisa y la silueta de la falda, sobre la alfombra roja ha elegido el azul noche y una combinación mucho más contundente, a la que ha añadido una espectacular colección de joyas.

Una vez más, Georgina demuestra que no necesita recurrir al tradicional vestido de gala para acaparar todas las miradas.

Una chaqueta, una falda perfectamente ajustada a su silueta, unos salones negros y, sobre todo, una imponente gargantilla de diamantes han sido sus armas para volver a triunfar en una de las alfombras rojas más exclusivas del mundo.