Verónica Hidalgo "vive aislada" tras saberse que su pareja está en prisión: el gesto que revela el estado actual de la relación

Verónica Hidalgo junto a su pareja, Juan Andrés, y la hija que tienen en común. Redes Sociales

El pasado miércoles, 2 de septiembre, fue un día especialmente duro y difícil para Verónica Hidalgo (44 años). Una llamada de teléfono, a primerísima hora de la mañana, la puso sobre aviso: su pareja y padre de su hija, Juan Andrés, era el protagonista de la crónica social.

Una revista del corazón destacaba en su portada que la razón de amor de la modelo lleva cuatro meses en prisión, en la cárcel madrileña de Estremera VII, acusado de pertenencia a una organización criminal y de blanqueo de capitales. Juan Andrés ingresó sin posibilidad de fianza.

Está a la espera de juicio, en prisión preventiva y comunicada, como informó Semana. EL ESPAÑOL ha podido conocer que Juan Andrés está en constante comunicación con su abogado y con "algunos familiares".

Verónica junto a Juan Andrés y la pequeña que tienen en común. Redes Sociales

Cuenta la revista que Verónica está destrozada, asimilando la situación. Este periódico se ha puesto en contacto con una fuente cercana a Hidalgo -la modelo no quiere hablar-, y desliza lo que sigue: "Verónica está, sobre todo, tranquila, aunque el verano ha sido para olvidar".

Desde que en abril se produjo la detención y el encarcelamiento de Juan Andrés cuentan a EL ESPAÑOL que Verónica ha dado un cerrojazo a su vida social, por lo menos "cuesta mucho hablar con ella. Está como más reservada. Es lógico después de todo lo que ha pasado".

Dicen que lleva una vida más "aislada", volcada en el bienestar de su hija Leandra. Ella, la pequeña de la casa, es la que le da fuerzas en estos difíciles momentos para seguir y para no encallarse en el drama. Trata Verónica de hacer planes y tiene proyectos en el horizonte.

El programa Y ahora Sonsoles ha emitido, este pasado miércoles, las primeras imágenes de la modelo, en Madrid, jugando con su hija en el parque, y tomando algo en el bar de confianza. Sola y con amigas del barrio. Hay momentos, incluso, en los que esboza una tímida sonrisa.

La niña tiene año y medio, y por ella hay que hacer esfuerzos por continuar hacia adelante. ¿Qué piensa Verónica del encarcelamiento de su pareja? ¿Cómo es su relación actual? ¿Ha afectado en algo esta delicadísima situación?

La dupla, en una fotografía de archivo. Redes Sociales

Para ella fue un palo, fue un shock todo, porque no se esperaba algo así. El informante no entra en mayores detalles, porque la propia Verónica se cuida de no hablar sobre su relación en demasía. Hay, eso sí, un gesto revelador y clave, que define cómo está la relación de ambos.

Verónica ha dejado de seguir a su pareja en redes sociales; en concreto, en Instagram. La modelo, que cuenta con 101.000 seguidores, ha dado un unfollow a su pareja y padre de su hija. Al menos, a uno de los dos perfiles que Juan Andrés tiene en dicha plataforma.

Hidalgo ya no sigue la cuenta oficial de su pareja, en la que atesora 21.400 seguidores. Continúa Verónica con el seguimiento del otro perfil, llamado Comer con Juanan. En él, Juan Andrés promociona platos de comida, una de sus grandes pasiones.

¿A qué se debe el unfollow de Hidalgo? ¿Está tocada la relación? "Esto afecta a cualquiera", se opina. Eso sí, el entorno de la modelo no habla de crisis ni de siquiera ruptura. Conviene aclarar que Verónica mantiene en su muro todas las fotografías que ha colgado con Juan Andrés.

La última publicación que le dedica Hidalgo a su pareja data del 19 de marzo del presente año: el Día del Padre. "Papi muchas gracias por estar, por cuidarme tan bien y por ser tan divertido conmigo. Aunque sé que esto es el principio de una vida muy bonita juntos!", postea Verónica.

Y continúa, escribiendo las líneas como si fuera la pequeña Leandra: "Todavía nos queda por vivir lo mejor. Eres el mejor papi que podía tener". El aludido no tarda en responder, emocionado: "Mi amor… leer esto me derrite el corazón. Gracias por elegirme como papi".

"No hay nada en el mundo que me haga más feliz. Prometo cuidarte, hacerte reír y estar siempre a tu lado en cada paso que demos juntos", concluye su post. A partir de ese día, ni una sola mención hace Verónica de Juan Andrés: ya todo eran fotos de su hija, familiares y amigos.

Verónica y Juan Andrés, posando para una fotografía. Redes Sociales

El 16 de junio -ya con su pareja en prisión- Verónica publica un -entonces- críptico post, donde habla de malos trances y de cómo su hija la ayuda a seguir erguida: "Hay momentos en la vida en los que todo parece tambalearse. Días en los que las fuerzas flaquean".

"Y es entonces cuando entiendes que el mejor lugar para reconstruirte siempre ha estado ahí: en casa. Volver a mis raíces, a los lugares que guardan mis recuerdos, a mi infancia, a mi familia, a mi gente. (...) Y, sobre todo, agradezco tenerte a ti, mi ratita. Porque eres mi motor, mi impulso".

Maternidad y amor

Hidalgo alcanzó el sueño de la maternidad en enero de 2025 tras un periplo especialmente complejo y marcado por un enorme desgaste emocional.

La Miss España 2005 y su pareja tuvieron que hacer frente a un duro e intenso proceso de reproducción asistida que se prolongó durante casi tres años.

A lo largo de aquel camino, la modelo no dudó en visibilizar abiertamente las dificultades, los fallos de implantación y la carga hormonal que implicaba el tratamiento, una perseverancia que finalmente dio sus frutos con el nacimiento de Leandra.

Aquel hito personal llegó tras una trayectoria sentimental convulsa y expuesta con frecuencia al foco mediático. En su historial amoroso figuran hombres como el exfutbolista Javier Hidalgo, el piloto Álvaro Bautista o el empresario Mario Senovilla.