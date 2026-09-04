Sasha, el hijo mayor de Borja Thyssen y Blanca Cuesta, pide ser una persona anónima: "Desea preservar su intimidad"

Este viernes, 4 de septiembre, al filo del mediodía, se ha hecho pública una noticia que, a priori, ha sorprendido por lo inesperado: Sacha Thyssen-Bornemisza (18 años), el hijo mayor de Borja Thyssen (46) y Blanca Cuesta (52), quiere ser anónimo.

Dicho de otro modo, no quiere ejercer de personaje público. Así lo ha hecho constar el joven, vía comunicado, este viernes. El escrito, que ha avanzado en primicia Vanitatis, obedece a una decisión madurada; muy pensada en los últimos meses.

A través de sus letrados, Sasha ha comunicado formalmente a los medios de comunicación su voluntad inequívoca de permanecer al margen del foco mediático y desarrollar su vida en el ámbito estrictamente privado.

Blanca y Borja, en un acto público. Gtres

Ha sido el nieto de la Baronesa Thyssen (83) quien ha deseado hacer pública su decisión, para fijar los límites de su intimidad antes de iniciar una nueva etapa académica en Estados Unidos, donde ha comenzado la carrera de Ingeniería Mecánica.

Según fuentes cercanas a la familia consultadas por el citado medio, el primogénito de Borja y Blanca ya había perfilado esta determinación mucho antes de cumplir los 18 años el pasado mes de enero.

"Lo tenía decidido hace un año aproximadamente, antes de cumplir incluso los 18, pero ha esperado al momento que creía más oportuno para comunicarlo oficialmente", señalan desde su entorno más íntimo.

Las mismas fuentes subrayan que se trata de una "resolución firme, muy pensada e irrevocable" que responde a su verdadera vocación vital.

Apasionado del mundo del motor y de la mecánica desde su infancia, Sacha ha decidido enfocar su futuro en el sector de la ingeniería.

Con este giro profesional, el joven descarta, al menos por el momento, tomar el relevo de la labor de mecenazgo y gestión artística que abanderan históricamente su abuela, la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, y su padre.

El matrimonio Thyssen Cuesta. Gtres

Volviendo al comunicado, éste argumenta de manera precisa las razones jurídicas que amparan el derecho del joven a desligarse de la crónica social.

Sus representantes legales hacen hincapié en que, desde que alcanzó la mayoría de edad legal, Sacha no ha concedido reportajes ni entrevistas, ni ha realizado gesto alguno destinado a construirse una figura pública propia.

El burofax remitido por el equipo jurídico recuerda a las empresas editoriales que las apariciones esporádicas del joven durante su infancia y adolescencia en actos familiares no condicionan su condición actual.

"Es cierto que, a lo largo de su infancia y adolescencia, su imagen pudo aparecer ocasionalmente en los medios en relación con determinadas circunstancias y acontecimientos familiares".

"Sin embargo, dichas apariciones no responden a una decisión personal de nuestro cliente de asumir una exposición pública ni deben interpretarse como una renuncia a su derecho a preservar su vida privada", reza la nota legal.

En el núcleo de la argumentación, la defensa del primogénito de Borja y Blanca recuerda un principio doctrinal básico para los descendientes de figuras relevantes.

"La notoriedad o proyección pública de los miembros de una familia no se transmite automáticamente a sus descendientes. Cada persona tiene derecho a decidir libremente el grado de exposición pública que desea asumir".