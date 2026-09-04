Philippe Valère rescinde el contrato con la actual dirección del LOV y denuncia el "uso ilegal" de la marca Olivia Valère

Philippe Roger Valère (85 años), viudo de la inolvidable Olivia Valère, ha tomado una drástica decisión, y promete sólo ser la primera de muchas: ha rescindido, por vía notarial, el contrato de alquiler con la actual dirección del restaurante LOV Olivia Valère.

Las razones son varias. Entre ellas, "incumplimientos contractuales" y diversos "impagos". También denuncia el respetado empresario francés el "uso ilegal" que, según defiende, se ha estado practicando en ese establecimiento de la marca 'Olivia Valère'.

Hace unas semanas, Philippe ya denunció en su conversación con EL ESPAÑOL que la actual dirección -encabezada por una mujer llamada Paola- le debe 1.100.000 euros, "entre impagos de alquiler y varios préstamos" que, según relata él, se obtuvieron a su nombre.

Philippe junto a Olivia. Cedida a EL ESPAÑOL

Philippe se ha hartado y asegura que no va a callar más. Está fuerte y ya está tomando las primeras decisiones. Quiere recuperar el restaurante que con tanto esfuerzo y trabajo y tesón levantó Olivia Valère en vida.

Tal y como cuenta el entorno de Philippe a este medio, una vez que el juez emita la sentencia se podría proceder al desalojo inmediato del establecimiento.

A EL ESPAÑOL llega el siguiente escrito:

A la atención de los representantes de la prensa y de nuestra fiel clientela: La dirección legítima y los titulares de los derechos de Olivia Valère desean realizar una aclaración esencial respecto a la explotación actual del restaurante LØV Olivia Valère, situado en Marbella.

Tras los recientes procedimientos judiciales y con el fin de evitar cualquier confusión pública, se comunica formalmente a todos los interesados lo siguiente: Resolución de acuerdos comerciales.

El contrato de explotación temporal que vinculaba a la propiedad del establecimiento con la actual dirección operativa del restaurante LØV ha sido rescindido oficial y definitivamente por vía notarial, debido a incumplimientos contractuales graves y al impago de obligaciones financieras.

Uso ilegal de la marca registrada: La marca Olivia Valère es un activo protegido y registrado, cuyos derechos exclusivos pertenecen únicamente a los herederos legítimos de su fundadora.

Por consiguiente, el uso actual del nombre 'Olivia Valère' por parte de los explotadores del restaurante LØV constituye una infracción manifiesta de la legislación sobre marcas y un acto de competencia desleal.

Se están tramitando acciones legales, tanto en el ámbito civil como en el penal, ante los tribunales españoles para ordenar el cese inmediato de este uso indebido.

Philippe Valère. Cedida a EL ESPAÑOL

Protección de la propiedad intelectual: Asimismo, se han iniciado procedimientos paralelos por violación de los derechos de autor en relación con el uso no autorizado de obras de arte e imágenes asociadas a la familia Valère con fines promocionales por parte del restaurante.

Continuidad del complejo: Los herederos legítimos reafirman su compromiso absoluto de defender la integridad, la historia y el prestigio del nombre de Olivia Valère en Marbella.

Los demás espacios del complejo, que operan en plena conformidad legal (como la discoteca Bonbonniere Marbella), siguen recibiendo al público respetando estrictamente los estándares de excelencia que han dado fama internacional al lugar.

La propiedad agradece a sus clientes, socios y a los medios de comunicación su atención y apoyo continuo durante esta fase de reestructuración y retorno a la legalidad. En Marbella, a 4 de septiembre de 2026. La Dirección y la Dirección Jurídica del Grupo Olivia Valère.