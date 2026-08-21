Curro Romero recibe el alta del Hospital Virgen Macarena tras superar una neumonía a sus 92 años

Buenas noticias para el torero Curro Romero (92 años). El diestro ha recibido el alta del Hospital Virgen Macarena, este viernes, 21 de agosto, tras varios días ingresado por una neumonía.

Ya lo avanzó su mujer, Carmen Tello, hace unas horas en conversación con EL ESPAÑOL: "Lo peor ya ha pasado. Es súper fuerte y esperemos que mañana le den el alta".

El Faraón de Camas ya se encuentra en su domicilio, recuperándose de este último bache de salud que ha sorteado con éxito.

Curro Romero y Carmen Tello. Gtres

El veterano diestro había quedado ingresado bajo estricta observación médica tras presentar un cuadro de neumonía aguda que encendió todas las alarmas sobre su estado físico.

No obstante, la rápida respuesta del cuerpo médico y la eficacia del tratamiento intravenoso pautado en los primeros días han permitido estabilizar sus constantes respiratorias y remitir la infección de forma definitiva.

El nuevo bache de salud superado por Curro Romero vuelve a poner de manifiesto la asombrosa capacidad de resistencia de una de las figuras más carismáticas y trascendentales de la historia de la tauromaquia.

Nacido en Camas en 1933, el matador ha demostrado a lo largo de su longeva vida una gran fortaleza ante los avatares médicos propios de la edad avanzada, superando con éxito anteriores complicaciones clínicas gracias a una fortaleza física que continúa sorprendiendo.

El historial reciente del diestro acumula una racha especialmente compleja.

En mayo de 2024, tras otro bache respiratorio en el mismo hospital, su mujer confesó haberse "asustado de verdad", reconociendo que no esperó a la ambulancia y prefirió trasladarlo ella misma por su propio pie.

Carmen y Curro Romero. Gtres

A esto se le han sumado otros reveses en los últimos tiempos, como las secuelas pulmonares del coronavirus o los dos ingresos consecutivos que sufrió durante la Feria de Abril por una infección de orina y problemas respiratorios.

La noticia de su ingreso había generado un alud de muestras de afecto, preocupación y respeto procedente de todos los rincones del planeta taurino.

Figuras del escalafón actual, ganaderos, críticos y multitud de aficionados anónimos habían dedicado palabras de aliento al mito sevillano, cuya figura sigue encarnando la quintaesencia del arte, el misterio y la pureza sobre el albero.

Recuperación tranquila

A partir de este viernes, el diestro iniciará un periodo de reposo domiciliario supervisado.

Aunque la neumonía se da por superada desde el punto de vista clínico, los médicos han prescrito reposo absoluto, medicación oral de mantenimiento y una estricta limitación de visitas para evitar cualquier posible recaída en las vías respiratorias durante los próximos días.

Con el alta médica y el respaldo incondicional de Carmen Tello y su familia, Curro Romero regresa a su refugio hispalense, devolviendo la tranquilidad a una afición universal que celebra con entusiasmo la recuperación de una de sus leyendas más queridas.