El mago Juan Tamariz padecía párkinson y vivía en una residencia: "Tenía ya muchos problemas de movilidad"

Juan Tamariz, uno de los ilusionistas más importantes del país, fallecido este pasado martes, 18 de agosto, vivió su último tramo de vida aquejado de párkinson. Una enfermedad que, no obstante, nunca le arrebató las ganas de actuar.

Tampoco consiguió su realidad médica apearle de su sonrisa. Tamariz mantuvo la entereza y el humor hasta el último hálito de su vida. También su cabeza la tuvo "muy bien", como ha contado su buen amigo Jorge Blass (46 años).

Ha sido Moisés Rodríguez, el portavoz de la familia en estos delicados momentos, quien ha revelado, a las puertas del tanatorio, la enfermedad que afrontó Juan en sus últimos meses.

Juan Tamariz. EFE

"En Navidad ya estaba enfermo, ya tenía muchos problemas de movilidad, el párkinson hizo que ya no tuviera actuaciones, pero él seguía haciendo cositas muy puntualmente con la Asociación de Magos de España", ha explicado Moisés.

Y añade: "Él intentaba cumplir porque era muy generoso y, sobre todo, siempre me decía 'yo me debo a este público que, en fin, es el que me ha acompañado toda la vida'. (...) Desde diciembre él ya estaba con mucha dificultad de movilidad".

"Él iba en silla de ruedas, por eso él quería preservar también su imagen. Yo recuerdo que hace año y medio fue a un programa de cine y escondía la mano. No decía por qué. A mí me dijo 'es que tengo Parkinson y hay momentos en que no puedo controlarlo'", rememora.

"'En el momento en que saque la baraja se va a ver', me decía. Entonces, pues no pasa nada, las manos las tenía guardadas. Era muy pulcro a la hora de perseverar esa imagen suya que todo el mundo recuerda, que es la chistera, el pelo".

"Juan estaba bien, pero ya iba en silla de ruedas, ya le costaba moverse, ya las manos las tenía a veces con cierto temblor y yo lo entiendo. No hacía falta realmente, por eso cuando salía puntualmente en algún congreso de magia él aparecía pero no hacía nada".

Ana Tamariz, en el tanatorio de su padre. EFE

"Él aparecía como el gran icono que es, el gran maestro, pero él ya dejó de actuar por lo mismo y él era consciente de que solamente un fin de semana que actuara llenaba porque la gente lo queríamos ver".

"Y en los últimos años él llenaba un fin de semana o dos o tres, pero ya no podía tanto. Ya su estado de salud era muy débil, se mareaba, se encontraba débil y, sobre todo, su imagen, él quería mantenerla como el gran Juan Tamariz que hemos conocido".

Moisés Rodríguez sostiene que hay que recordar a Juan Tamariz como lo que fue: un grande entre los grandes; una persona virtuosa.

"Lo único que podemos hacer nosotros es recordarle porque, bueno, pues unió la magia con el humor. Yo creo que fue el mago que revolucionó la forma de demostrar la magia. Yo creo que el principal heredero es Jorge Blas", opina Moisés.

Cambiando de tercio, dice Moisés que la familia Tamariz puede encontrar cierto solaz en que "se ha ido en paz. Él no ha sufrido. Ha estado muy rodeado de su familia. Digamos que se ha ido como ha sido a su vida, que era sonriendo, agradeciendo a la vida".

Tras su muerte, como ha confirmado Moisés, se está preparando un homenaje para recordarle. "Ha sido un poco precipitado, en los últimos días ya estaba muy mal, y entonces se esperaba, pero no tan precipitadamente".