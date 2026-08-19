Isabel Preysler reaparece tras 4 meses retirada: días de relax en Marbella junto al banquero José María Amusátegui y su mujer

Isabel Preysler (76 años) ha reaparecido. Y lo ha hecho en uno de sus enclaves predilectos durante el período estival: su querida Marbella. Desde el pasado mes de abril nada se sabía de la socialité filipina desde que acudió el día 14 del mencionado mes a la ópera.

Desde ese día, silencio absoluto. También en sus redes sociales, donde posteó por última vez dos días después, el 16 de abril. "Yendo a la ópera La novia vendida en el Teatro Real", escribió la reina de corazones junto a una imagen de ella llegando al templo de la lírica.

A partir de ahí, Isabel se retiró del mundanal ruido, como acostumbra. Hace un tiempo EL ESPAÑOL ya puso el foco en la ausencia de la Preysler en el papel couché. Como entonces, la exmujer de Julio Iglesias (82) ha retornado y lo ha hecho, como siempre, espléndida.

Isabel Presyler en Marbella, en 2017, cuando estaba en relaciones con Mario Vargas Llosa. Gtres

Siempre que se produce, digamos, una ausencia prolongada de Isabel de la crónica social saltan las alarmas sobre su salud; acerca de qué le pasa a la madre de Tamara Falcó (44). Hace unos días, el paparazzo Diego Arrabal habló de preocupación en el entorno familiar.

Extremo que este periódico no sólo no ha podido confirmar, sino que reúne dos testimonios que desmontan toda inquietud sobre el estado de Preysler. "Ella está encantada, ha disfrutado como una loca de la pequeña de la casa, Mía. Ha estado en julio en casa ejerciendo de abuela".

No esconde la fuente consultada que los veranos de Isabel ya no son aquéllos del pasado, tan frenéticos y cargados de actos públicos, y de fotografías aquí y allá. No, ahora la de Filipinas está en otra: soltera -y sin ganas de enamorarse- y centrada en su familia: "Es otra etapa".

Ha estado prácticamente todo el mes de julio en Puerta de Hierro, en su domicilio, ayudando a su hija Ana Boyer (37) con su hija. Han sido días inolvidables en familia. También ha viajado Chábeli (54), como se desliza a este periódico. Tras esto, Boyer y Verdasco se fueron a las Maldivas.

E Isabel se fue a la ciudad costasoleña, donde, entre otras amistades, un matrimonio la acoge cada verano tan afectuosa como discretamente. Se trata del matrimonio formado por el banquero José María Amusátegui y la esposa de éste, Amalia. Son íntimos de la socialité.

Isabel junto a sus grandes amigos, José María y Amalia, en Marbella. Gtres

Desde siempre, desde hace décadas. Así lo recuerda Amparo de la Gama en el periódico La Razón. Sostiene la periodista que los tres han forjado una sólida amistad desde la época en que Isabel estuvo en relaciones con Miguel Boyer.

José María, el que fue copresidente del Banco Santander Central Hispano, y Amalia son "grandes confidentes" de Isabel: "Han estado a su lado siempre, en los mejores o también en los peores momentos. Es difícil olvidar las fiestas que José María y Amalia daban en su casa de La Moraleja".

A veces, incluso, la familia Amusátegui ofrece a Preysler su casa para que se hospede en ella, lejos del objetivo de avezados paparazzi. "Hace unos años era muy habitual verlos en el Monkey Club -hoy cerrado- con Mario", apunta una fuente a EL ESPAÑOL.

Este verano, en cambio, Isabel se ha dejado ver en uno de los establecimientos más de moda de la ciudad, El Ancla. Mención aparte merece en estos días marbellíes de Isabel la presencia en su vida de otra íntima amiga, Ana Cristina Nassi.

Entre los pasatiempos de Isabel en días de asueto está ir con amigas a la churrería Marbella 2, situada en la plaza de la Victoria. De hecho, en agosto del pasado año 2025 la filipina fue inmortalizada por la revista ¡HOLA! disfrutando de una tarde de churros con Amalia y Ana Cristina.

El día a día de Isabel

Isabel Preysler, en Marbella, hace unos años. Gtres

Más allá de sus planes este verano, el día a día de Isabel en Madrid, cuando practica esas ausencias del foco público antes mencionadas, es casi un misterio.

El entorno de Isabel Preysler dice de ella que es una mujer con una rutina muy marcada. ¿Qué hace Preysler cuando nadie la ve? Es una mujer nocturna, en el sentido de que le gusta irse a dormir tarde.

Preysler reparte su día a día entre la tranquilidad de su casa de Puerta de Hierro y una agenda social que sigue siendo constante, aunque más selectiva que en otras épocas.

Entre semana combina reuniones en casa, gestiones varias y alguna comida discreta en Madrid, casi siempre en su entorno de confianza y lejos de grandes exposiciones públicas.

En los últimos años, además, ha incorporado rodajes puntuales y compromisos publicitarios tras la serie documental en la que abrió las puertas de su casa y mostró parte de sus rutinas.

Una parte importante de su vida actual pasa por cruzar el Atlántico para estar con sus nietos. Viaja con frecuencia a Miami, donde residen Chábeli y Enrique Iglesias (50) con sus respectivas familias, y allí se instala durante temporadas para disfrutar de ellos con calma.

En esas estancias, suele mantenerse en un segundo plano, centrada en planes familiares sencillos, celebraciones privadas y jornadas enteras dedicadas a sus nietos, con los que tiene una relación muy estrecha.

Cuando está en Madrid, Isabel cultiva un círculo de amigas muy reducido. Es habitual que organicen cenas en restaurantes de la capital, quedadas para ir de compras por las zonas más exclusivas o reuniones en domicilios privados, donde la discreción está garantizada.

Ese grupo de amigas se ha convertido en su principal refugio desde su ruptura con Mario Vargas Llosa. Para terminar, ¿qué hay del amor? ¿Desea Isabel volver a enamorarse? Ella misma ha desdeñado esa idea, diciendo que ahora encuentra más "libertad" para hacer lo que realmente quiere.

"Ahora el amor está en sus nietos y en sus hijos. En ese sentido, no veo a Isabel con el ánimo de dar más sorpresas", remacha uno de los informantes a EL ESPAÑOL.