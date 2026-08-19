Ana, hija de Juan Tamariz, revela emocionada cómo fueron sus últimos días: "Se ha ido despacito, muy elegantemente"

El mundo del espectáculo está de luto tras el fallecimiento este pasado martes, 18 de agosto, del popular mago Juan Tamariz a los 83 años.

Este miércoles, 19 de agosto, cuando sus seres queridos, encabezados por su hija Ana Tamariz, están velando sus restos mortales antes de su entierro en el Tanatorio de San Isidro de Madrid.

Hasta allí se irán acercando, a lo largo del día, numerosos familiares y amigos. Uno de los primeros en hacer acto de presencia ha sido el también ilusionista Jorge Blass (46 años).

Ana Tamariz, atendiendo a los medios. Europa Press

Emocionada, pero muy entera, Ana Tamariz ha desvelado cómo han sido los últimos días del mago: "Ha sido muy bonito, si se puede decir bonito, porque se ha ido muy tranquilo y se ha ido despacito".

"Cada vez respirando más poquito, más poquito y se ha ido muy elegantemente. No sé, me sale decir dulce, no sé si es la palabra, pero no sufrió", ha añadido con una sonrisa triste.

Como ha confesado, tanto a ella como a su madre Consuelo y a sus hermanos les gustaría que Juan Tamariz fuese recordado "con toda su alegría y con toda su pasión por la magia que ha demostrado desde el día uno. Por lo menos, desde el día uno que yo lo conocí".

"Yo era así de microscópica y ya estaba él amando la magia sobre todas las cosas, y cómo nos lo ha contagiado a todos; a Jorge Blass y a todos los magos de la escuela, y en todo el mundo".

"No solamente en España, en todo el mundo, porque él viajaba muchísimo cada año a Chile, a Argentina, iba por todos los países y han disfrutado muchos espectadores de él, por suerte".

El mago Juan Tamariz. Europa Press

En otro orden de cosas, Ana ha agradecido públicamente la cantidad de mensajes de cariño que ha recibido la familia Tamariz desde el fallecimiento del ilusionista, destacando que su padre trabajó hasta el último momento.

Incluso, recuerda Ana, hasta en los fines de semana, en los que "se reunía con magos en su casa allí en Cádiz para seguir ensayando y seguir evolucionando la magia. Ha despertado muchas vocaciones entre muchas generaciones".

Tras su fallecimiento, su familia quiere continuar con su legado y, como ha anunciado su hija, "estamos creando la Fundación Juan Tamariz, que va a pertenecer a Jorge Blass, Moisés, Aranzazu. Para que todo su legado siga vivo".

"Y podamos mostrarlo a todo el mundo y de la manera más bonita posible y como él quería, con alegría y con pasión y con mucha magia".

Tras esto, Ana Tamariz ha hablado del gran homenaje que se le prepara a Tamariz en el mes de octubre: "Se va a hacer un homenaje en Madrid en el mes de octubre".

"Porque hay muchos magos, muchos amigos de mi padre que viven fuera de Madrid o que están ahora trabajando, o de vacaciones, y entonces pues para que nos podamos reunir todos así con tiempo. Será bonito y será muy mágica la fiesta", ha concluido Ana.