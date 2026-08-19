Daniel, el nieto de Juan Tamariz, desvela cómo era el mago en su papel de abuelo: "Siempre con ganas de hacer reír a la gente"

Este miércoles, el mundo del espectáculo se ha volcado en dar su último adiós a Juan Tamariz tras el fallecimiento del popular mago, acontecido este pasado martes, 18 de agosto, en Madrid a los 83 años.

Además de numerosos rostros conocidos como Jorge Blass (46 años), Jandro, Agustín Jiménez, o el Mago More, su familia ha dejado a un lado su habitual discreción para recordarle, todos muy emocionados e intentando sonreír a pesar del dolor.

Su nieto, Daniel, hijo de Ana Tamariz, ha tomado la palabra por primera vez ante las cámaras: "A pesar de estar muy triste por la muerte de mi abuelo, estoy agradecido por todo lo que ha aportado a tanto mundo; de la magia, arte, filosofía, manera de pensar".

Daniel, hijo de Ana Tamariz. Europa Press

"Y, bueno, para mí ha sido desde luego una influencia gigante y una suerte haberlo tenido como abuelo".

Tanto es así que Daniel ha revelado lo que sigue: "Me dedico al arte gracias a él y creo que muchos de los que estamos aquí también. Soy campeón del mundo de yoyó, que es un mundo diferente al de la magia, pero para mí es bonita la comparación".

Como profesional, todos conocen a Juan Tamariz, pero a nivel personal su nieto ha expresado, emocionado, cómo era en su faceta de abuelo: "Era un buen abuelo, un personaje desde luego. Siempre con ilusión, con una manera muy inocente de ver la vida".

"Y con ganas de hacer disfrutar a la gente, de hacerles reír. Siempre ha sido un gusto acompañarle, ver todo el cariño que la gente le daba. Era interesante compartir con él, ir a cenar y todo el rato había gente acercándose a agradecerle todo lo que ha hecho y era muy bonito".

Juan Tamariz. Europa Press

"Es mi abuelo, así que supongo que siempre me acompañará en el recuerdo y supongo que esto, que yo me dedique al arte, es en parte su culpa. No sé si es culpa, pero sí que al haber hecho lo que ha hecho, mi madre tiene una escuela de magia", reflexiona Daniel.

Y prosigue: "Yo también he estado ahí muchos años acompañando y aprendiendo, y al final yo me he decantado un poco más por la vía circo, pero me encanta la magia. Sigo aprendiendo magia, sigo formándome y sigo con ganas de mostrar arte".

La herencia que ha recibido de su abuelo es esta: "Supongo que lo que me llevo es seguir manteniendo vivo su legado". Muy orgulloso, concluye: "La magia siempre ha sido su fuerte, hizo de todo. Y cómo cómico también era increíble. Ha hecho reír a generaciones".