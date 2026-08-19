La capilla ardiente de Juan Tamariz se instala en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, este miércoles

La capilla ardiente del mago Juan Tamariz quedará instalada este miércoles, 19 de agosto, en el tanatorio de San Isidro de Madrid, donde su familia y seres queridos recibirán las condolencias de allegados y admiradores entre las 10:30 y las 22:30 horas.

Asimismo, con el objetivo de facilitar la despedida a aquellos seguidores que no puedan desplazarse a la capital durante la jornada de este miércoles, se organizará un gran homenaje público el próximo mes de octubre en un teatro madrileño.

Los detalles organizativos han sido confirmados a la agencia EFE por el periodista de RTVE Moisés Rodríguez Martínez, amigo personal del ilusionista y que ejerce en estos momentos como portavoz de la familia tras el fatal desenlace.

Tamariz, en un acto público, hace unos años. Gtres

Nacido en Madrid en 1942, el célebre artista falleció a los 83 años de edad por causas naturales en el Hospital Clínico San Carlos durante la madrugada del martes.

La noticia de su partida fue comunicada formalmente por su propio círculo íntimo a través de las redes sociales oficiales del mago, destacando la tranquilidad con la que el maestro afrontó sus últimas horas de vida.

"Estuvo acompañado hasta el último momento por sus hijos y Juan se despidió de este mundo sin sufrir y, como fue siempre su seña de identidad, sonriendo y en paz", explicaron los miembros de su familia.

Su hija Ana, además, le dedicó unas líneas en redes: "Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos".

"Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló. Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros".

Una ola de homenajes

La muerte de Juan Tamariz ha provocado una inmediata reacción en cadena dentro de la comunidad artística internacional.

Cientos de admiradores, profesionales del sector y discípulos directos han querido recordar el magisterio de un hombre que revolucionó la manera de entender, estructurar y ejecutar el ilusionismo ante las cámaras y sobre los escenarios de medio planeta.

Entre los numerosos testimonios dedicados a su figura destaca el del Mago Pop: "Hoy nos ha dejado uno de los magos más grandes de todos los tiempos. Tu violín invisible seguirá sonando".

Con la apertura de la capilla ardiente en el tanatorio de San Isidro y la preparación del gran tributo de octubre, Madrid se despide del genio que convirtió la ilusión en un arte mayor y que hizo sonreír a varias generaciones a través de sus naipes y su inconfundible carisma.