Amigos como Jorge Blass y alumnos se despiden de Juan Tamariz: "Se ha ido el último gran maestro de la magia"

Tras su fallecimiento este pasado 18 de agosto en Madrid, a los 83 años, familiares, amigos y admiradores de Juan Tamariz se han dado cita este miércoles, día 19, en el Tanatorio de San Isidro de la capital para darle su último adiós.

Juan fue uno de los magos más populares e importantes de nuestro país. Tal y como ha revelado Ana Tamariz, una de sus hijas mayores, el ilusionista falleció de forma "dulce, si se le puede llamar así porque no sufrió, se fue despacito y muy elegantemente".

Su compañero de profesión, y gran amigo, Jorge Blass (46 años), ha sido de los primeros en llegar a la capilla ardiente. Muy emocionado, ha afirmado que "se ha ido el último gran maestro que teníamos en el mundo de la magia".

"Ha sido triste porque yo estaba de vacaciones y me vine corriendo para poder estar con la familia. A ver, es un genio de la magia que se nos va y cuando hay alguien genial en algo y se marcha, pues siempre es una tristeza", ha profundizado Blass.

Jorge Blass hablando con Jandro. EFE

Y agrega: "Era como un padre adoptivo para mí, o sea, era una persona muy importante, sí".

Como ha comentado, Jorge Blass tuvo contacto con Juan hasta el último momento: "Sí, estuve visitándole donde estaba en la residencia y tuvimos un montón de sesiones y de conversaciones y tenía la cabeza muy bien hasta el final".

"Era una persona genial, o sea, único en su mundo y va a ser irreemplazable la verdad. Yo creo que no hay nadie como él".

"Juan ha sido un genio de la magia que ha transformado el arte y que no somos conscientes de la magnitud. Yo cuando viajaba por el mundo iba a un país cualquiera y decía, soy alumno de Juan Tamariz", ha recordado Blass, ante la prensa.

"Pues la gente me abría las puertas, me recibía con admiración y es increíble. Sus libros han sido traducidos a más de 17 idiomas. Es una persona que ha sido muy influyente y lo va a seguir siendo".

"Lo bueno de los maestros es que su legado continúa y vamos a estar acordándonos de él cada día que hagamos magia", ha concluido Jorge su semblanza.

También alumnos de su escuela de magia se han acercado hasta el tanatorio para darle su último adiós, como Miguel.

Ana Tamariz, en el último adiós a su padre. EFE

Este hombre ha asegurado que "es un día triste no solo para los magos, sino para todo el mundo de las artes escénicas y el público en general que quería a Juan. La magia no solo es el entretenimiento, no es una forma de vida".

"Es aprender un poco a llevar a las personas a un punto donde no llegarían si no estamos nosotros. Entonces creo que es maravilloso poder enseñar ese camino, ese recorrido que tiene la magia".

"Va a ser recordado como tiene que ser, ¿no? Es el maestro de los maestros. Uno de los últimos maestros de la magia moderna, uno de los mejores cartomagos del mundo, el mejor del mundo, sin duda", ha expresado este alumno.

Benjamín Ezeiza, alumno de la Gran Escuela de Magia Ana Tamariz, ha destacado que Juan era "todo alegría, sonrisa, sorpresa".

También ha revelado que "los martes después de clase teníamos los filandones mágicos, que eran unas cenas mágicas en las que se unía la gente amante de la magia que quería pasar un rato, comentar juegos, comentar filosofía de la magia, y él asistía".

"Cuando estaba, todos nos callábamos, él hablaba y era aprender, aprender y aprender y nunca ha perdido la capacidad de sorprenderse".

"Porque incluso a cualquier alumno que se encontrara, aunque fuera de primer curso, segundo, tercero, da igual el que fuera, le pedía que le hiciera un juego y se sorprendía como si fuera el mejor juego del mundo".

"Él no nos deja en realidad. Juan Tamariz ha fallecido pero no ha muerto. Está en todos sus libros, está en todos los magos que hemos aprendido de él. Juan era una persona tremendamente generosa, que te abría las puertas de su casa", ha expresado otro de sus alumnos.