Primeras imágenes de Blanca Romero, de riguroso luto en el tanatorio para despedir a su padre, fallecido a los 81 años

Blanca Romero, en en adiós a su padre, Rafael Romero, fallecido a los 81 años en Gijón. Europa Press.

Blanca Romero (50 años) atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su padre, Rafael Romero, a los 81 años.

La modelo y actriz asturiana, profundamente ligada a sus raíces y a los suyos, ha recibido en las últimas horas un alud de muestras de afecto y mensajes de aliento por parte de amigos, compañeros de profesión y seguidores desde que trascendió la triste noticia.

Este lunes, 10 de agosto, la intérprete ha acudido al Tanatorio Gijón-Cabueñes vestida de riguroso luto para dar el último adiós a su progenitor.

Blanca Romero, con una amiga, en el funeral de su padre en Gijón. GTRES

Acompañada por una amiga, Blanca ha llegado al recinto visiblemente conmovida pero regalando una triste sonrisa a los medios allí congregados, a quienes ha agradecido con discreción y elegancia las condolencias recibidas antes de acceder al interior.

Blanca Romero, en en adiós a su padre, Rafael Romero, fallecido a los 81 años en Gijón. Europa Press.

"Vuela alto, torero": la emotiva carta de despedida

Rafael ocupaba un lugar primordial en la vida de la artista y en el núcleo familiar. Muestra de ese vacío irreparable es el conmovedor mensaje que la propia Blanca ha querido compartir a través de sus redes sociales junto a varias imágenes en recuerdo de su padre.

"Te vamos a echar tanto de menos. Vuela alto, torero", comenzaba escribiendo la actriz. "Luci y Martín no solo pierden al mejor abuelo del mundo, también pierden a un padre. Gracias por todo, papá", reza el escrito.

Blanca Romero se despide de su padre, Rafael Romero, en un tanatorio de Gijón. GTRES

En sus palabras deja constancia de la labor tan importante que ejerció Rafael para sacar adelante a su familia: "Sin tu ayuda habría sido imposible. Te quiero mucho. Hasta siempre".

Unas palabras a las que pronto se sumó su hija mayor, la modelo Lucía Rivera, dedicándole a su abuelo una emotiva despedida pública: "Se fue el maestro por la puerta grande. Nos acompañará siempre ahí donde estemos".

Blanca Romero ha compartido imágenes de su padre en las redes sociales. @blancaromeroe

Una batalla en la intimidad

La preocupación por el estado de salud de Rafael venía de lejos. Durante su participación en la tercera edición de Bailando con las estrellas, la artista ya había revelado el delicado trance médico que atravesaba su padre en Asturias.

Fue en octubre de 2025 cuando la actriz detalló con naturalidad el impacto que la cercanía familiar tenía en el ánimo de su progenitor durante su ingreso hospitalario.

"Estaba muy triste, muy bajín, sin hablar ni nada; en cuanto llegamos tardó un momento en reaccionar y luego ya rompió a hablar", explicaba entonces, dejando clara su prioridad absoluta de regresar a su tierra para estar al lado de su progenitor: "Mi sitio ahora está en Asturias, con los míos. Tengo que estar ahí porque, si pasa algo y estoy aquí, no me lo perdonaría".

El padre de Blanca Romero ha fallecido a los 81 años. @blancaromeroe

Sus hijos, el gran pilar en el duelo

A partir de ahora, la intérprete afronta esta dura etapa volcada en el cariño de los suyos y, muy especialmente, en el de sus dos hijos: Lucía Rivera, nacida de una relación de juventud y a la que adoptó legalmente el torero Cayetano Rivera en 2001, y el Martín (14), a quien la modelo tuvo tras asumir la maternidad en soltería.

Siguiendo la firme voluntad de la familia de vivir estos momentos lejos de la exposición pública, tanto las honras fúnebres en la capilla ardiente como la posterior incineración se celebrarán en la más estricta intimidad.