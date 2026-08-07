Cari Lapique y su hija Carla homenajean a Carlos Goyanes en Marbella con el torneo de pádel que lleva su nombre

Cari Lapique (74 años) y su hija Carla Goyanes (43 años) han vivido este pasado jueves, 6 de agosto, un día muy especial en Marbella, pues, por segundo año consecutivo, se ha rendido homenaje al empresario Carlos Goyanes.

Se ha hecho a través del Memorial Carlos Goyanes de Pádel, un torneo que este verano celebra su segunda edición convertido ya en una cita deportiva y social imprescindible en la Costa del Sol.

El torneo, impulsado por Carla Goyanes en homenaje a su padre, reúne durante cinco jornadas a niños, jóvenes y adultos en las pistas del Unicorn Racket Club, situado entre Marbella y Sotogrande.

Cari Lapique junto a su hija Carla, su hermana Myriam y dos de sus nietos. Gtres

Más que una competición, el evento se ha consolidado como un tributo a la figura de Carlos Goyanes, empresario y pionero del pádel en la zona, cuyo legado deportivo continúa vivo gracias al esfuerzo de su familia y al apoyo de amigos y participantes.

La edición de este año, que comenzó el lunes 3 de agosto y concluye este viernes 7, coincide con el segundo aniversario de su fallecimiento, una fecha cargada de significado para los Goyanes y para quienes compartieron con él su pasión por este deporte.

Carlos Goyanes murió el 7 de agosto de 2024 a los 79 años, víctima de un infarto mientras dormía en su casa de Marbella.

Su pérdida dejó un profundo vacío en la familia, que apenas 19 días después tuvo que afrontar otro golpe devastador: la muerte de Caritina Goyanes, hija del empresario, a los 46 años por un paro cardíaco.

En medio del duelo, Carla Goyanes y su madre, Cari Lapique, han encontrado en el deporte una forma de honrar la memoria de ambos.

El torneo nació con ese propósito y, desde su primera edición, ha logrado reunir a decenas de participantes y consolidarse como un espacio donde se celebran valores como el esfuerzo, la amistad y el compañerismo.

Cari Lapique, este pasado jueves, llegando al torneo. Gtres

"Es un torneo sin ánimo de lucro, organizado con muchísima ilusión para disfrutar del deporte y mantener vivo el recuerdo de Carlos", ha recordado Carla hace unos días en sus redes sociales.

La segunda edición del Memorial ha contado con el respaldo de familiares y amigos que han querido acompañar a Carla y Cari en estos días tan especiales.

Entre los asistentes han destacado Jorge Benguria, marido de Carla; Antonio Matos, viudo de Caritina; y Luis García Fraile, uno de los mejores amigos de Caritina, que ha acudido junto a su padre, el periodista José María García.

También ha estado presente Teresa Baca, muy cercana a la familia. Por supuesto, al lado de Cari ha estado su hermana, Myriam, a la que está especialmente unida. Especial mención se merece la participación de los hijos de Carla y Caritina en este torneo.

Carlos y Santi se han proclamado campeones en sus respectivas categorías, mientras que Mini Cari ha ganado el cuadro de consolación, demostrando que la pasión por el pádel continúa en la siguiente generación.

Como novedad, este año se ha incorporado una categoría femenina para mayores de 17 años, ampliando la oferta y fomentando la participación de jugadoras adultas.

La estructura de la competición combina una fase de grupos con un cuadro principal y otro de consolación, garantizando que todos los inscritos disputen varios partidos independientemente de su primer resultado.

Las eliminatorias se juegan a un set y con punto de oro, un formato ágil que favorece la intensidad y el dinamismo de los encuentros.

Carla Goyanes adelantó que esta edición contaría con "un formato muy dinámico para que cada categoría se juegue y finalice en aproximadamente cuatro horas", salvo la categoría femenina +17, que se desarrolla en dos días.

La jornada final, este viernes, acoge las semifinales, la final femenina +17 y las competiciones prebenjamín e infantil masculina.

Más allá de los resultados, el Memorial Carlos Goyanes de Pádel se ha convertido en un punto de encuentro para quienes compartieron con el empresario su pasión por el deporte.

Su labor como impulsor del pádel en Marbella fue decisiva para el crecimiento de esta disciplina en la zona, especialmente entre niños y jóvenes.

Su empeño por fomentar la práctica deportiva y su visión pionera han dejado una huella que ahora su familia se encarga de preservar.