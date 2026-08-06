Laura Madrueño: "Mi familia, de Chamberí, tiene la tienda de vinos más antigua de Madrid. La abrió mi bisabuelo en 1895"

En un momento de profundas reflexiones y cambios vitales, Laura Madrueño (40 años) ha querido echar la vista atrás para repasar sus orígenes.

Durante una distendida charla con Jesús Calleja (61) en el programa Universo Calleja, la comunicadora madrileña se ha abierto en canal sobre su infancia, sus raíces en el castizo barrio de Chamberí y la singular dinastía familiar a la que pertenece.

Esta revelación llega justo después de que la presentadora haya tomado una de las decisiones profesionales más importantes de su carrera: poner punto final a su etapa al frente de Supervivientes tras tres años y seis ediciones consecutivas en Honduras. Allí se consolidó como uno de los rostros clave del reality.

Se trata de una renuncia meditada que responde a un deseo claro de reconectar con su propia historia. "Me apetece mucho vivir la vida después de Supervivientes. Si algo he aprendido es que hay que cuidar los pilares y mantenerlos, y esos están en tu casa. Honduras no es mi casa", ha reconocido abiertamente.

El negocio familiar de vinos

Precisamente son su casa y su familia las prioridades que guían su nuevo rumbo. Tanto es así que Madrueño no descarta volver a volcarse en la histórica empresa familiar, un emblemático establecimiento de la capital cuya historia sorprendió al propio conductor del programa durante la entrevista.

Madrueño presumió ante Calleja de sus orígenes: "Soy de Madrid de toda la vida, de Chamberí, que es un barrio muy castizo", comenzó explicando antes de recordar que es "hija única".

Al ser preguntada por el oficio de sus progenitores, la comunicadora destapó un legado centenario que mantenía en secreto: “Nosotros tenemos un negocio familiar. Tenemos la tienda de vinos más antigua de Madrid, que abrió mi bisabuelo en 1895".

"Luego estuvo mi abuelo y mi padre. Los tres se llamaban Mariano Madrueño... y yo fui mujer", añadía, sobre el quiebro generacional en la saga.

Al escucharla hablar en presente de la tienda, Calleja quiso saber hasta qué punto seguía involucrada en el negocio.

"Sigue el negocio, pero ahora estoy un poco de que no sé qué hacer, porque con la tele compaginarlo hasta ahora ha sido difícil", confesó.

Aunque admitió que ha intentado “ocuparse un poco” del establecimiento, la presentadora destacó la generosidad y comprensión con la que fue criada: “A mi padre, como le obligaron al negocio familiar, siempre me dijo: ‘Tú haz lo que quieras’”.

Laura Madrueño. GTRES

Las duras razones de su adiós a la selva

La decisión de soltar el micrófono del reality no ha sido repentina. Durante su conversación con Calleja, Madrueño recordó lo vertiginoso que resultó el cambio de registro cuando dio el salto a Honduras tras una década al frente de la información meteorológica en Mediaset.

"Llevaba 10 años presentando en un set de un metro cuadrado. Un programa grabado maravilloso que no tenía cue, pero de golpe estaba en una playa enorme, con cámaras que no sabían ni dónde estaban, me tenían que levantar la mano porque las distancias son enormes. No tienes una tele donde te ves, no ves Madrid, estás a ciegas total", confesó sobre el impacto inicial del directo en un entorno tan extremo.

Un pánico que casi la hace tirar la toalla durante los primeros días de rodaje en el Caribe: "Salí de la playa de juegos llorando. Me senté delante del mar con un nudo en la garganta diciendo 'yo no puedo hacer esto'. El director me decía '¿de quién es esta playa?' y yo llorando decía 'mía' porque me moría. Para empoderarme, para que me lo creyera".

Hoy, tras haber superado con éxito el reto de la televisión en directo a miles de kilómetros de casa, Laura Madrueño decide cerrar esa etapa al límite para reencontrarse con sus raíces madrileñas y escribir el siguiente capítulo de su vida cerca de los suyos.