Melendi abandona La Finca definitivamente tras pagar 25.000 euros al mes de alquiler y regresa a Boadilla del Monte

Melendi (47 años) ha puesto fin a una etapa en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid. El cantante asturiano ha abandonado definitivamente su vivienda en La Finca, en Pozuelo de Alarcón, donde residía desde hace unos meses pagando un alquiler mensual que rondaba los 25.000 euros.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL en exclusiva, el artista ha decidido trasladarse nuevamente a Boadilla del Monte, una zona que conoce bien y donde ya había fijado su residencia en el pasado.

Uno de los motivos principales de este cambio de domicilio no habría sido el elevado coste económico de vivir en La Finca, sino el exceso de seguridad que ha terminado por agobiar al cantante.

El cantante en la presentación de su nuevo disco. Gtres

Parece que el intérprete no ha terminado de sentirse cómodo con tanta cámara y tantas medidas, así que ha empacado de nuevo sus pertenencias y ha hecho las maletas junto a su familia para regresar al municipio donde siempre ha sido feliz.

En Boadilla se está construyendo una impresionante casa de estilo vanguardista, como también adelantó este medio. La propiedad, que se encuentra en su fase final de ejecución, está formada por una casa de una sola planta con grandes ventanales y una extensa parcela arbolada.

Melendi quiere que esta sea su vivienda definitiva y por eso, tanto él como su mujer Julia Nakamatsu (34) han seguido muy de cerca todos los trabajos del inmueble y han elegido cada uno de los detalles del chalet.

El regreso a este municipio del oeste de Madrid supone además una vuelta a un ambiente más relajado que ya conocen perfectamente. Hace unos días, la modelo argentina publicaba unas imágenes en su cuenta de Instagram celebrando su cumpleaños en la terraza de un restaurante de Boadilla.

En ese mismo carrusel de imágenes se podía ver a Melendi, con sus hijos, paseando por el parque Miguel Ángel Blanco, uno de los más extensos.

El asturiano y su familia conocen bien la zona, en la que se mueven con comodidad y donde han encontrado un entorno tranquilo y muy residencial.

No es solo una cuestión de vivienda, sino de rutina: saben cuáles son los parques a los que ir, los comercios de siempre en los que comprar, los restaurantes en los que comer y, en general, disfrutan de una vida mucho más discreta y organizada.

Embarcación de melendi preparada para hacer esquí acuático. Redes sociales

Mientras terminan de poner todo a punto su nuevo hogar, el cantante y su wake familia -como los define la propia Julia por su afición a los deportes acuáticos de agua- están pasando unos días en su casa del Pantano de San Juan. Allí van cada vez que sus diferentes compromisos profesionales se lo permiten para desconectar de verdad y estar en contacto con la naturaleza.

Uno de sus planes favoritos es montarse en su lancha y hacer esquí acuático como muestran las últimas fotografías de las redes sociales de la modelo.

Nueva propiedad

Hace unos años, Melendi compró un extenso terreno en Boadilla del Monte, concretamente en la zona de Las Lomas. Es en este solar donde, desde hace meses, se está construyendo la nueva casa.

La nueva y lujosa vivienda del intérprete de éxitos como Un violinista en tu tejado es un chalet unifamiliar con grandes ventanales de suelo a techo.

La propiedad está protegida de la calle por un imponente vallado de lamas metálicas verticales en color negro mate. La vivienda cuenta también con una garita de seguridad acristalada, desde donde se controlará todo el sistema de videovigilancia de la casa.

SaraFernandez_03 (1).JPG Sara Fernández EL ESPAÑOL

Es gracias a su exitosa carrera musical y a sus negocios inmobiliarios que Melendi ha podido levantar, desde cero, esta espectacular vivienda. Se calcula que el patrimonio del artista ronda los 10 millones de euros por lo que puede presumir de un estilo de vida alto.

En la presentación de su último disco, Pop Rock, en la sala La Riviera, el asturiano dijo sentirse bendecido por Dios. "Cada mañana le doy gracias por todo".

A la vuelta del verano, Melendi comenzará una extensa gira con 19 fechas ya confirmadas. Entre las ciudades que visitará están Bilbao, Barcelona, Málaga, Valencia y Madrid, donde ofrecerá tres conciertos en el Movistar Arena.