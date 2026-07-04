La felicidad de Iñaki Gabilondo a sus 83 años: asiste con su mujer, Lola Carretero, a la boda de su nieta María en Madrid

Iñaki Gabilondo y su mujer, Lola Carretero, en la boda de su nieta María. GTRES

Hay jornadas que quedan grabadas con letras de oro en el álbum de los recuerdos familiares, e Iñaki Gabilondo (83 años) ha vivido este sábado, 4 de julio, una de ellas. El veterano periodista, acompañado de su esposa, Lola Carretero, ha asistido en la capital a la boda de su nieta María Gabilondo.

Ha sido una celebración marcada por la intimidad, la elegancia y, por encima de todo, por un evidente orgullo y una emoción que el comunicador no ha podido -ni ha querido- ocultar.

El escenario elegido por la novia para pronunciar el "sí, quiero" ha sido la iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver, en Madrid.

María Gabilondo, con su padre, Iñaki Gabilondo hijo. GTRES

El templo, perteneciente a la Universidad Pontificia de Comillas y conocido popularmente como la iglesia de ICADE, posee una gran carga sentimental para María, ya que fue allí donde completó sus estudios universitarios.

Situada en el céntrico barrio madrileño de Argüelles, la iglesia ha congregado a los familiares y amigos más cercanos de la pareja en una ceremonia tan sobria como cuidada.

Para esta ocasión tan señalada, la nieta del ganador de seis premios Ondas ha deslumbrado con un diseño creado por Cristina Martínez-Pardo Cobián, directora creativa de Navascués.

Esta casa, una de las firmas nupciales de mayor referencia y prestigio en nuestro país, ha vestido a otras novias sobradamente conocidas, como Teresa Urquijo, la mujer del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Bárbara Mirjan, o Belén Corsini, condesa de Osorno.

La novia, que es hija de Iñaki Gabilondo Jr., el primogénito del periodista, -nacido de su matrimonio con Maite Egaña, quien falleció en 1981-, se ha convertido en la primera de las tres nietas de Iñaki Gabilondo en darse el 'sí, quiero'.

La joven completó su estilismo con un ramo de flores en tonos blancos y verdes de inspiración natural y aire ligeramente silvestre, que aportaba una nota de frescura y distinción al conjunto.

El enlace, oficiado al mediodía, ha dado pie a una reflexión por parte del abuelo de la novia: "¿Nervios? ¿Por qué? A mí no me pasa nada. Sorprendente, más bien sorprendente. Eso es que se case una nieta me llama la atención", ha confesado.

Al abandonar el templo ya convertidos en marido y mujer, los recién casados han caminado de la mano bajo una vistosa lluvia de pétalos blancos, regalando amplias sonrisas a los medios de comunicación que aguardaban a las puertas, antes de subirse al coche que los trasladaría al banquete.

María Gabilondo, tras dar el 'sí, quiero'. GTRES

Reencuentro en el clan Gabilondo

Si bien la felicidad era generalizada, las miradas se han centrado inevitablemente en un Iñaki Gabilondo radiante.

Aunque el periodista siempre ha procurado mantener su faceta como abuelo en un discreto segundo plano -llegando a bromear en su día en la televisión pública vasca, EITB, al asegurar entre risas que no era "de los más babeantes" con sus nietas-, este sábado las imágenes han hablado por sí solas.

El orgullo del comunicador al ver a María iniciar esta nueva etapa vital ha protagonizado los momentos más entrañables del día.

Igual de conmovido se ha mostrado el padre de la novia, Iñaki Gabilondo hijo, reputado abogado especializado en transacciones financieras y asesoramiento legal, quien ejerció de padrino.

El periodista Carlos Garcia Hirschfeld, con su mujer, en la boda de María Gabilondo. GTRES

El evento ha servido además como punto de encuentro para el clan Gabilondo al completo.

Entre los asistentes se encontraban Urko y Ainhoa Gabilondo, hermanos del padrino; así como el exministro Ángel Gabilondo, hermano del periodista, que ha acudido acompañado de su esposa, Carmen Gallardo.

El ámbito mediático y afectivo de la familia también ha estado representado por rostros conocidos como el del periodista Carlos García Hirschfeld.

María Gabilondo, en su boda. GTRES

Un camino profesional lejos de las ondas

Aunque el apellido Gabilondo está indisolublemente ligado a la historia de la radio y la televisión en España, y a pesar de que otra de las nietas del periodista, Marta, sí parece haber heredado la vocación de su abuelo, María ha optado por un camino profesional diferente.

La joven se decantó por el mundo del Derecho y los negocios, cursando el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (E-3) en ICAI-ICADE.

María, nieta de Iñaki Gabilondo, ha contraído matrimonio en la iglesia de ICADE, en el madrileño barrio de Argüelles. GTRES

En la actualidad, ejerce con éxito como asociada en el prestigioso despacho Gómez-Acebo & Pombo, dentro de la división de derecho bancario y financiero.

Tras la emotiva ceremonia religiosa en Argüelles, los novios y sus invitados se han trasladado a La Quinta de Jarama, un conocido espacio de celebraciones ubicado en San Sebastián de los Reyes, donde la fiesta se ha prolongado durante el resto de la jornada.