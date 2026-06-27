El 30 de junio de 2005 fue un día histórico en España. El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (64 años), con 187 votos a favor, logró la aprobación del matrimonio igualitario.

La norma entró en vigor el 3 de julio de ese mismo año. Entre la incertidumbre y la esperanza, la Cámara Baja de las Cortes Generales vivió aquel caluroso día de verano una sesión histórica.

"Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo", proclamó Zapatero. Los aplausos, la emoción y las lágrimas sellaron una jornada que marcó un antes y un después.

Dos décadas más tarde, según datos del INE -Instituto Nacional de Estadística-, más de 75.000 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en España. En concreto, 75.561 hasta 2023.

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De ese total, 40.397 fueron matrimonios de varones y 35.164 de mujeres. Pero los números no se detienen ahí.

El pasado año, un informe elaborado por 40dB para la Federación Estatal LGTBIQ+ reveló que una de cada cinco personas del colectivo denunció haber sufrido acoso en el último año mediante insultos, aislamiento social o coacciones en el entorno digital.

Las personas de entre 25 y 34 años, y especialmente las personas trans, figuran entre los perfiles más expuestos al odio. Como ya es tradición, cada mes de junio, EL ESPAÑOL publica la lista de las 100 personas LGTBIQ+ más influyentes de este último año en nuestro país.