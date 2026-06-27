El 30 de junio de 2005 fue un día histórico en España. El entonces presidente del Gobierno, (64 años), con José Luis Rodríguez Zapatero 187 votos a favor, logró la aprobación del matrimonio igualitario.
La norma entró en vigor el 3 de julio de ese mismo año. Entre la incertidumbre y la esperanza, la
Cámara Baja de las Cortes Generales vivió aquel caluroso día de verano una sesión histórica.
"Reconocemos hoy en España
el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo", proclamó Zapatero. Los aplausos, la emoción y las lágrimas sellaron una jornada que marcó un antes y un después.
Dos décadas más tarde, según datos del INE -
Instituto Nacional de Estadística-, más de 75. 000 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en España. En concreto, 75. 561 hasta 2023. [El Ayuntamiento de Valencia aprovecha los Gay Games para la campaña del Orgullo con el lema "la meta que compartimos"]
De ese total,
40. 397 fueron matrimonios de varones y 35. 164 de mujeres. Pero los números no se detienen ahí.
El pasado año, un informe elaborado por 40dB para la
Federación Estatal LGTBIQ+ reveló que una de cada cinco personas del colectivo denunció haber sufrido acoso en el último año mediante insultos, aislamiento social o coacciones en el entorno digital.
Las personas de entre 25 y 34 años, y especialmente las
personas trans, figuran entre los perfiles más expuestos al odio. Como ya es tradición, cada mes de junio, publica la lista de las 100 personas LGTBIQ+ más influyentes de este último año en nuestro país. EL ESPAÑOL
1 de 100
Rosalía (Barcelona, 1992) - Cantante y compositora
Rosalía Vila Tobella, conocida simplemente como Rosalía, se ha convertido en una de las artistas más influyentes del pop en español. Su carrera destaca por mezclar flamenco con pop, música urbana y sonidos experimentales, algo que la ha diferenciado desde sus primeros trabajos. Rompió fronteras entre géneros y elevó el flamenco a un lenguaje contemporáneo y mundial.
En su currículum cuenta con dos Latin Grammy, dos Grammy, dos premios MTV y en 2026 se ha alzado con ocho premios de la Academia de la Música por
Lux, incluyendo Artista del Año, Álbum del Año y Mejor Compositora.
Actualmente, mantiene una relación sentimental con la
modelo francesa Loli Bahía. Su relación se hizo pública a finales de 2025. Hasta ahora su relación más famosa y duradera había sido con el también cantante Rauw Alejandro.
Gtres
2 de 100
Javier Calvo (Madrid, 1991) - Actor y director
Es el 50 por ciento de los
Javi s . Y aunque el año pasado decidieron poner punto final a su historia de amor tras 13 años juntos, no ha sido así en su relación laboral. Javier Calvo y Javier Ambrossi siguen trabajando juntos y de ellos son algunos títulos que han revolucionado el panorama teatral y audiovisual como La llamada, , Paquita Salas Veneno o (premiada en Cannes a la Mejor Dirección). La bola negra
Calvo comenzó como actor a los 11 años y fue protagonista del éxito de Antena 3
. Física o Química
Es fiel activista de los derechos LGTBIQ+ y varios son los proyectos que ha creado en base a la lucha del colectivo. Entre ellos, cabe mencionar, se encuentra la serie
. Mariliendre Gtres
3 de 100
Javier Ambrossi (Madrid, 1984) - Actor y director
Ambrossi estudió Periodismo, pero ha dedicado su carrera profesional a su faceta más artística. Junto a su hoy exmarido, Javier Calvo, fue jurado del programa y también del formato de Atresplayer Premium Mask Singer Drag Race España .
A día de hoy ni Ambrossi ni Calvo han encontrado el amor de nuevo. Ambos están disfrutando de su
soltería después de que rompieran. Gtres
4 de 100
Marc Giró (Barcelona, 1974) - Presentador
Conocido por su
estilo irónico y por programas como LateXou, que este año ha dado el salto de la televisión pública a la privada .
Giró ha sido el
fichaje estrella este 2026 de laSexta, siendo uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento televisivo en España. Antes trabajó durante años como editor de moda en Marie Clair e.
Comparte desde hace más de 20 años su vida con el también periodista
Santi Villas. Ambos prefieren vivir su relación fuera de los focos, en la mayor intimidad posible.
"
Un marido marica te da temas de conversación, es más práctico y más ameno", dijo Marc Giró en una entrevista. Gtres
5 de 100
David Uclés (Jaén, 1990) - Escritor
Es escritor, músico, dibujante y traductor español, conocido, sobre todo, por
La península de las casas vacías -fue la novela más vendida en 2025-, además de El llanto del león y Emilio y Octubre.
Vive en Madrid y su obra se mueve
e ntre el realismo mágico y la memoria histórica, con un trabajo literario muy vinculado a la Guerra Civil española. Este año ha ganado El Nadal.
"
Como soy homosexual entiendo el amor entre dos hombres como el amor más puro", declaró en una entrevista en la SER en 2025. Gtres
6 de 100
Alba Flores (Madrid, 1986) - Actriz
La hija de
Antonio Flores lleva el arte en sus venas. Es actriz, compositora y se puede decir también cantante.
Ha participado en series de gran éxito como
La casa de papel o Vis a vis; aunque, sin duda, uno de sus proyectos más importantes ha sido el documental Flores para Antonio. Su canción original, compuesta por Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, ganó el Premio Goya a la Mejor Canción Original.
Este año ha hablado abiertamente sobre su
sexualidad en el programa Lo de Évole , donde aseguró que salió del armario con 13 años, primero como bisexual y después como pansexual. No le gustan las etiquetas rígidas. Gtres
7 de 100
Eduardo Casanova (Madrid, 1991) -Actor y director
Eduardo Casanova se ha consolidado como una de las voces más visibles y singulares del colectivo LFTBI en España, gracias a una obra que destaca la diferencia, el VIH y la exclusión en materia creativa y política, y a un activismo que lo sitúa entre los referentes más influyentes del Orgullo y la visibilidad diversa.
Su lucha pasa por romper estigmas: ha defendido públicamente que el VIH no debe seguir siendo un tabú ni asociarse solo al colectivo LGTBI, y ha impulsado iniciativas solidarias para apoyar proyectos contra el estigma y el acoso por
LGTBIfobia.
En lo personal, Casanova es muy discreto, pero la información publicada apunta a que actualmente
tendría pareja, aunque no ha revelado su identidad.
Entre sus proyectos más recientes destacan el documental
, estrenado en Filmin y centrado en la historia de Moisés, así como Al Margen , el documental con el que ha hecho pública su vivencia con el VIH y que ha llegado a cines en 2026; además, figura su próximo largometraje, Sidosa . El gran cabrón Gtres
8 de 100
Jaime Cantizano (Cádiz, 1973) - Periodista
Es probablemente uno de los presentadores más codiciados de todos los tiempos. Guapo y simpático a la par,
Cantizano es un rostro visible en distintos y variados programas, tanto en radio como en televisión.
Actualmente presenta por las tardes el
magazine de Onda Cero , un programa de entretenimiento, curiosidades y entrevistas. Por Fin
En su faceta más personal, aunque el comunicador ha procurado mantener su vida privada lejos del foco público, se sabe que es
padre de un niño de nueve años por gestación subrogada.
Además, como publicó en exclusiva
EL ESPAÑOL, el 19 de julio de 2025 contrajo matrimonio con el empresario Miguel García Golding tras varios años de relación. Gtres
9 de 100
Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) - Ministro del Interior
El juez se convirtió en 2018 en
el primer hombre homosexual visible en hacerse con una cartera ministerial. Lo hizo de la mano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el momento en que se oficializó su cargo, de hecho, le dedicó unas bonitas palabras a su pareja, el filósofo Gorka Arotz.
"
Yo no tuve una adolescencia donde pudiera vivir mi identidad sexual", señaló, además, el ministro en julio de 2024 durante el acto Educando en la diversidad en el Congreso de los Diputados. Gtres
10 de 100
Jorge Javier Vázquez (Badalona, 1970) - Presentador de televisión
El presentador se ha convertido en una de las personas que más visibilidad aporta al colectivo del que forma parte y que defiende con tesón. "Hablo de mí y de
mi orientación sexual de una forma consciente para que la gente vea que no existe ningún problema", ha llegado a declarar.
Jorge Javier Vázquez es uno de los hombres más poderosos en el sector de los medios de comunicación audiovisuales. Entre sus proyectos más destacados se encuentran , Gran Hermano o El diario de Jorge . Supervivientes Gtres
11 de 100
Sandra Barneda (Barcelona, 1975) - Periodista y presentadora
La presentadora de televisión fue galardonada por su aportación a la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ en 2017. Recibió el premio entre lágrimas ante la mirada de quienes le vieron declararse lesbiana en directo.
En octubre de 2020,
Sandra Barneda se erigió como finalista del Premio Planeta, una categoría dotada con 150.250 euros, por su novela . Un océano para llegar a ti
Desde hace un lustro, Barneda se encuentra al frente de
, el programa de Telecinco. Además, ha formado parte de formatos como La isla de las tentaciones Supervivientes -acaba de terminar de presentar su última edición-, y Gran Hermano.
En el ámbito personal, aunque discreta, Sandra presume de su historia de amor con
Pascalle Paerel, una bailarina con la que mantiene una relación desde finales de 2022. Gtres
12 de 100
Sergio Calderón (Madrid, 1978) -Director de TVE
Sergio Calderón Durán es el actual director de TVE, y una de las figuras del colectivo LGTBI más influyentes y comprometidas. Antes de asumir la dirección del ente público, Calderón desarrolló una sólida trayectoria como directivo de Mediaset España.
Estuvo al frente de los canales Divinity, Energy y Be Mad, desde su lanzamiento hasta 2024. Anteriormente,
formó parte del equipo fundacional de Cuatro, cuando la cadena pertenecía al grupo Prisa.
Hoy, se puede decir que
ha contribuido a que la cadena pública obtenga sus mejores índices de audiencia en los últimos 15 años. Actualmente, está soltero. Gtres
13 de 100
Dulceida (Barcelona, 1980) - Influencer y empresaria
Fue la primera
it girl en declararse abiertamente bisexual en España. Lo hizo en un emocionante vídeo de YouTube en el que presentó a su pareja, Alba Paul. Contrajeron matrimonio en 2016 y juntas han creado un negocio que despunta entre los jóvenes. En 2021 se produjo la ruptura sentimental entre ambas.
No obstante, hace poco más de dos años se conoció
la reconciliación de la pareja, algo que alegró enormemente a sus fans. Además, el pasado mes de octubre, Dulceida y Alba experimentaron la maternidad por primera vez con el nacimiento de la pequeña Aria.
Este año, la pareja tiene previsto
volver a darse el ' sí, quiero' tras 10 años de relación. Gtres
14 de 100
Miquel Iceta (Barcelona, 1960) - Presidente del Partido de los Socialistas de Cataluña
Miquel Iceta, exministro de Cultura y Deportes, es actualmente el Embajador Delegado Permanente de España ante la UNESCO. F u e pionero en la vida política española al declarar su homosexualidad públicamente. "Los gays luchamos para que un acto como este deje de ser noticia. Para conseguirlo tenemos que trabajar mucho", declaró en 2019.
Su pareja es
Ángel García Rosique, que está involucrado en la trama de corrupción que salpica al PSOE. El 'marido' de Iceta mantuvo reuniones con Koldo García, Rubén Villalba o el propio Vicente Calzado.
Gtres
15 de 100
Vanesa Martín (Málaga, 1990) - Cantante
Cantante y compositora española, Vanesa se ha convertido con el paso del tiempo en
una de las artistas más admiradas y respetadas de la industria musical. Cuenta con 3, 6 millones de oyentes mensuales en Spotify, según una referencia publicada en 2025 sobre su actividad en la plataforma.
Discreta en lo que respecta a su vida privada, Martín apenas se ha pronunciado sobre su faceta más intima. No obstante, esta barrera ha sido
rota en algunas ocasiones.
En el pódcast de
Vicky Martín Berrocal, A solas con, la cantante se sinceró sobre su orientación sexual. " No me di cuenta de que me gustaban las mujeres hasta que llegué a Madrid", confesó entonces Vanesa Martín. Sara Fernández
16 de 100
Jaume Collboni (Barcelona, 1969) - Alcalde de Barcelona
En el año 2010,
Collboni entró como diputado, por la provincia de Barcelona, en el Parlamento de Cataluña y fue nombrado Portavoz Adjunto en el Grupo Socialista. En 2011, además, ocupó el cargo de Secretario de Comunicación y Portavoz del PSC.
Aquel año, se casó con el empresario televisivo y productor
Óscar Cornejo, cofundador de La Fábrica de la Tele y creador de los formatos -extintos- y Aquí hay tomate . Sálvame
En 2014, dejó su escaño para centrarse en las primarias del PSC para la alcaldía de Barcelona y fue designado candidato a la alcaldía de Barcelona por el PSC.
En junio del 2023 fue investido edil de la Ciudad Condal. Se divorció de su marido en el verano de 2016. Hoy no se le conoce pareja. Gtres
17 de 100
Pablo Alborán (Málaga, 1989) - Cantante y compositor
El artista desveló el 17 de junio de 2020, a través de sus redes sociales, que es
homosexual. Lo hizo en plena pandemia de la Covid-19, desde la intimidad de su hogar, donde comenzó todo. En el plano sentimental, Alborán ha sido siempre muy discreto, aunque este año 2026 ha probado suerte en el amor.
A principios de año se hizo pública su relación sentimental con un joven llamado
Juan Sesma y, en los últimos días, se ha anunciado su ruptura.
Pablo Alborán, cuyo nombre real es
Pablo Moreno, empezó compartiendo vídeos caseros cantando en su casa y debutó como cantante en 2010, con su primer lanzamiento oficial, Solamente tú, primer sencillo de su álbum debut, Pablo Alborán, lanzado en febrero de 2011.
Dicho estreno alcanzó el primer puesto en su primera semana en ventas, siendo
el primer solista firmando un álbum completo en debutar en lo más alto en España desde 1998. Hace un par de meses, inició una nueva gira a nivel mundial. Gtres
18 de 100
Lola Índigo (Madrid, 1992) - Cantante
Cantante y bailarina española. Con su primer sencillo,
, alcanzó la certificación de doble disco de platino en diciembre de 2018. Comenzó muy joven en el mundo artístico, destacando su faceta como Ya no quiero ná bailarina y coreógrafa.
Participó en
, y tras los lanzamientos de Operación Triunfo 2017 Las solteras y Toy Story, en 2022 vio la luz , uno de sus temas más exitosos. En agosto de 2021, la cantante de AN1MAL La niña de la escuela aseguró: " Soy abiertamente bisexual, pero con las mujeres vivo un amor más libre".
En la actualidad, la artista mantiene una relación con el
s treamer y youtuber español IlloJuan. Una historia de amor marcada por la discreción y que comenzó a tomar forma el pasado año 2025. Gtres
19 de 100
María Peláe (Málaga, 1990) - Cantante
María Peláe fue participante en la edición de 2024 del Benidorm Fest con su tema , en el que combinó su Remitente flamenco innato con un toque más comercial.
Pese a que nunca ha dado muchos detalles de su vida privada, es bien sabido que Peláe mantiene una relación sentimental con la también cantante
Alba Reig, con quien tiene el tema musical No me mires así.
Celosa de su intimidad, escasas son las ocasiones en las que Peláe ha
roto este hermetismo. En las últimas horas, la artista ha protagonizado el pregón del Orgullo de Alameda de Hércules, junto a Jedet, Falete, Laura Gallego y Manolo Rosado.
"Somos el relevo de la Sevilla más salvaje, la que demuestra con el ejemplo y
la que tira claveles en vez de balas", ha expresado.
En este 2026 se ha anunciado la boda de la artista con Alba Reig. Tras casi
una década de discreta pero sólida relación, las artistas han decidido dar el paso más importante de sus vidas. La noticia llegaba de la mano de la propia María a través de sus redes sociales.
La malagueña compartía su felicidad con un toque de ese humor que tanto la caracteriza: "
Al final la he convencido". Gtres
20 de 100
Jorge Gallardo (Málaga, 1980) - Director de Espejo Público en Antena 3 y Catedrático UCJC
Jorge Gallardo- Camacho es actualmente el director de Espejo Público en las mañanas de Antena 3 y lleva más de 14 años al otro lado del pinganillo de Susanna Griso. Primer Premio Nacional Final de Carrera en Comunicación Audiovisual, ha trabajado en medios audiovisuales nacionales e internacionales como CNN, Prisa TV, Aragón TV, Mediaset y Atresmedia.
Destaca también su papel como docente e investigador al ser
Catedrático en la Universidad Camilo José Cela con más de 100 artículos y publicaciones científicas sobre audiencias, redes sociales y nuevos medios.
Colabora anualmente con la asociación
Diversa Global y sus premios para fomentar la diversidad en empresas e instituciones, y ha apoyado la candidatura para que su tierra fuese sede del Europride 2027, aunque finalmente será Turín, Italia. Instagram
21 de 100
Pablo Rivero (Madrid, 1980) - Actor
En septiembre de 2020,
Pablo Rivero compartió con el público su orientación sexual y que tiene un hijo, rompiendo así con la tradición de mantener su vida personal en privado. Lo hizo mediante una entrevista en la revista Shangay.
A través de una publicación en redes sociales donde aparecía con su pareja y su hijo, el afamado actor y escritor -este año 2026 ha lanzado al mercado su obra
La canguro- expresó su deseo de visibilizar su familia y normalizar la diversidad familiar.
Entre sus proyectos más destacados en televisión cabe mencionar la serie
o el Cuéntame cómo pasó reality , donde se alzó con la medalla de oro. Celebrity Bake Off David Morales
22 de 100
Ízaro Assa de Amilibia (Bilbao, 1982) - Responsable de Diversidad en BBVA
Ízaro Assa de Amilibia es licenciada en Derecho por la Universidad Antonio de Nebrija y se incorporó a BBVA en 2012 como directora de seguridad. Su inquietud por las personas y la gestión del talento la llevaron a formarse como coach sistémico especializándose en transformación cultural.
En 2018, con la aparición del área de
Diversidad e Inclusión en el banco, entró a formar parte del equipo de Talento y Cultura para liderar la iniciativa de intraemprendimiento por la diversidad LGTBIQ+. Be Yourself
En 2021, además, fue elegida presidenta de
REDI (Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI), cargo que desempeñó hasta febrero de 2024.
Destaca en su LinkedIn que, desde 2015,
trabaja en su mejor papel, el de madre: "El proyecto más duro y más enriquecedor al que me he enfrentado. Sin duda me ha hecho crecer y expandirme con nuevas habilidades, resiliencia, capacidad de gestión, empatía, empoderamiento, cuidado, asertividad, presencia y muchas cosas más". Gtres
23 de 100
Juan Cruz Cigudosa (San Adrián, 1964) - Secretario de Estado, Ciencia, Innovación y Universidades
Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra, Cigudosa es un
investigador especializado en Genética Humana y Biotecnología que ha llegado a emplear técnicas de edición genómica.
Antes de ocupar el cargo de Secretario de Estado, Ciencia e Innovación y Universidades, el político fue
consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra entre 2019 y 2023. En el año 2021, leyó la Declaración Institucional del Gobierno de Navarra con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Gobierno de Navarra
24 de 100
Judith Tiral (Barcelona, 1990) - Divulgadora y activista
Aunque comenzó a estudiar la carrera de
Historia del Arte, Judith Tiral siempre ha encontrado en las redes sociales una especie de diario en el que recoger sus principales incertidumbres.
Además de su canal de YouTube, la catalana cuenta con su propio pódcast,
, con la también activista Está el horno para bollos Nerea Pérez de las Heras. Se trata de un espacio en el que mujeres lesbianas cuentan sus propias vivencias. Marta Sanz
25 de 100
Jimena González Gómez (Cáceres, 1987) - Diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid
Doctora en
Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, Jimena González hizo historia en la política española al ser la primera persona trans en postularse a unas elecciones autonómicas con su nombre de pila, en lugar de su nombre de nacimiento.
Fiel defensora de los derechos del colectivo LGTBIQ+,
González tuvo que vivir una de las escenas más desagradables cuando, en marzo de 2023, un concejal de Vox se dirigió a ella con título masculino además de llamar a la joven con su antiguo nombre. Instagram
26 de 100
Nerea Pérez de las Heras (Madrid, 1982) - Divulgadora
Nerea Pérez de las Heras es la mano derecha de Inés Hernand en y una de las mayores activistas de estos últimos años. Periodista y comunicadora como profesión y Saldremos Mejores divulgadora de contenido LGTBIQ+ por pasión, la madrileña siempre ha mostrado abiertamente su ideología y compromiso con políticas progresistas.
En julio de 2023, Nerea sufrió un
accidente en el mar que casi le cuesta la vida - le tuvieron que amputar parte de la pierna derecha- y aprovechó la situación para reivindicar la importancia de una sanidad pública y de calidad.
En el plano sentimental, en mayo de 2025 Nerea contrajo matrimonio con su razón de amor, la doctora en Estudios Hispánicos
Ana Garriga.
"
Se lloró de alegría, se mezcló la familia real y la inventada, se alcanzaron ciegos fabulosos, iluminadores, se comió y se fumó sin parar a la brisita del mar, se bailó hasta que todo el mundo acabó rozando algún grado de discapacidad transitoria", dijo Pérez de las Heras tras el romántico 'sí, quiero', que tuvo lugar en el cortijo La Loma, en La Isleta del Moro, en Almería. Gtres
27 de 100
Ángel Llàcer (Barcelona, 1974) - Actor y director teatral
Actor, director teatral y presentador de televisión. Nada se le ha resistido a
Ángel Llàcer desde que hace tres décadas comenzara su andadura profesional. Entre sus proyectos más destacados se encuentran los programas , Operación Triunfo o Tú sí que vales . Tu cara me suena
Su vida privada ha sido un aspecto que ha intentado mantener en un discreto plano. No obstante, ha reconocido públicamente su orientación sexual. Fue en una entrevista en 2022 con
Xavier Sardà donde habló por primera vez y abiertamente de su hoy expareja, aunque sólo dando unas pinceladas.
"
Tengo pareja desde hace seis años y en vez de casarnos celebramos la fiesta del amor. En la última fiesta que hicimos yo iba de sevillana y él de cordobés", aseguró el director.
En el tiempo que duró esta relación, Ángel Llàcer no compartió nada en sus redes sociales junto a
esta misteriosa persona, a quien prefirió mantener siempre en privado. Gtres
28 de 100
Marina Rivers (Madrid, 2002) - Influencer
Marina Rivers ha conseguido posicionarse durante el último lustro como una de las más importantes del panorama nacional. tiktokers
Con
7, 9 millones de seguidores en TikTok, la joven madrileña siempre ha hablado abiertamente de su bisexualidad y lo importante que es dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+ al público más joven.
Marina, además, se ha sincerado en numerosas ocasiones sobre las duras críticas a las que había tenido que hacer frente por su relación con un chico trans en 2021. En televisión ha colaborado en el espacio
TardeAR con Ana Rosa Quintana.
En los últimos meses, ha grabado como
presentadora el espacio , el reality de MMA de Mediaset Infinity, que está pendiente de estreno. Warrior Games Gtres
29 de 100
Jenni Hermoso (Madrid, 1990) - Deportista
Jenni Hermoso es una futbolista que ha formado parte de equipos como Atlético de Madrid, Rayo Vallecano o F.C. Barcelona. En el año 2023 se proclamó campeona mundial con la Selección absoluta de España femenina, marcando tres goles y dos asistencias.
Sin embargo, su victoria se vio manchada por la polémica con el expresidente de la RFEF,
Luis Rubiales, tras darle un beso en la boca que ella no había consentido.
No fue hasta comienzos del pasado 2024 cuando Hermoso habló por primera vez públicamente de su homosexualidad. Lo hizo en el programa
Planeta Calleja. " Nunca lo llegué a decir. Nunca he dicho abiertamente que me gustan las chicas", confesó la deportista. Instagram
30 de 100
Shannis (Sevilla, 2004) - Artista
Lo que comenzó siendo una especie de
hobby para ella se ha acabado convirtiendo en su trabajo. Así, Shannis ha logrado cosechar cerca de 600.000 seguidores en TikTok y 136. 000 en Instagram.
La sevillana, entre otros aspectos, ha llegado a acudir a eventos tan importantes en el mundo de las
influencers como los Premios Ídolo, de Dulceida, o el reciente Lola Lolita Land, de la exitosa tiktoker Lola Lolita. En la actualidad, colabora en el espacio El Sótano Club, en TEN. Instagram
31 de 100
Karla Sofía Gascón (Madrid, 1972) - Actriz
Gracias a su participación en la película
Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón se alzó con el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cannes de 2025, siendo la primera mujer trans en conseguirlo.
Ese mismo año,
u n os polémicos comentarios escritos años atrás en la plataforma X -anteriormente Twitter- provocaron que causara baja en la gala de los Premios Goya.
Si bien Karla siempre ha querido mantener a su razón de amor en la más estricta intimidad, su salto a la fama le ha llevado inevitablemente a hablar sobre el férreo apoyo que ha recibido de su esposa,
Marisa Gutiérrez.
Más allá de su continua lucha como activista LGTBIQ+, Karla Sofía Gascón ha creado en sus redes sociales una especie de álbum en el que comparte,
además de sus proyectos profesionales, algunos de sus momentos más íntimos junto a su mujer, Marisa, y su hija adolescente. Gtres
32 de 100
Aitor Albizua (Vizcaya, 1993) - Periodista y presentador
Lleva más de dos años al frente del
programa , concurso estrella de La 2. El pasado año dio un gran salto a La 1 con motivo del estreno de Cifras y letras , uno de los grandes fracasos de la televisión pública, según sus propias palabras. Solo estuvo siete semanas en antena. La familia de la tele
Aunque ha preferido llevar su vida privada en un discreto segundo plano, mantiene una sólida historia de amor con
Mikel Aizcorbe, un diseñador gráfico y bioquímico. Su primera imagen juntos en redes sociales data del verano de 2020, por lo que en los próximos meses podrían celebrar su primer lustro de relación. Gtres
33 de 100
Toñi Moreno (Barcelona , 1973) - Presentadora
Comenzó su andadura en la televisión con tan sólo 14 años. Admirada, querida, respetada en su profesión, en 1998 empezó a trabajar en el mítico programa
, después dio el salto a Andalucía directo Telecinco, Antena 3 y TVE.
Toñi Moreno dio a luz como madre soltera y primeriza a su hija,
Lola, el martes 20 de enero de 2020 a los 46 años.
Aunque discreta en su faceta más íntima, en 2024 concedió una entrevista a la revista
Shangay en la que se sinceró sobre su homosexualidad. " La primera vez que me di cuenta de que me gustaba una chica fue con 27 o 28 años, que ya es bastante", relató. Oficialmente, está soltera. Gtres
34 de 100
Jaime de los Santos (Madrid, 1978) -Político
El
vicesecretario de Educación e Igualdad ha desarrollado su carrera en el Partido Popular, donde ha ocupado cargos de responsabilidad institucional y orgánica. Fue consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid.
También ha sido
diputado en el Congreso y una de las voces más visibles del PP en debates de igualdad y cultura. También es historiador del arte y escritor.
Es una figura conocida por
su defensa abierta del colectivo LGTBI dentro de la derecha española. No ha dudado en hablar abiertamente de su homosexualidad.
En una entrevista afirmó que lleva siendo "abiertamente gay" desde hace décadas. En otra intervención posterior reforzó esa idea al escribir: "
Soy gay. Y católico. Y del PP".
En los últimos días también ha apuntalado esa postura en el Pleno del Congreso de los Diputados:
" Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas". Gtres
35 de 100
Javier de Hoyos (Santander, 1990) - Periodista
Periodista español especializado en crónica social y entretenimiento televisivo. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco y con
un máster en Periodismo de Televisión por la Universidad Antonio de Nebrija, inició su carrera en Canal Bizkaia y más tarde trabajó en informativos de Telecinco, Cuatro y Antena 3 Tras abandonar el programa en 2024, de Hoyos participó en Ni que fuéramos Shhh y ahora es rostro de RTVE, donde ha colaborado en el extinto La familia de la tele y ahora es copresentador de junto a D Corazón Anne Igartiburu. Hace dos años, en mayo de 2023, contrajo matrimonio con el estilista Carlos Roca. Ambos sellaron su amor en la finca de La Granjilla de Fresnedas, en presencia de familiares y amigos. Gtres
36 de 100
Joaquín Torres (Barcelona, 1970) - Arquitecto
Es conocido como
arquitecto de los famosos, aunque él cree que esa denominación le ha vulgarizado un poco.
Suyo es el diseño de
muchas de las casas de la urbanización la Finca en Madrid, y suyo es también el proyecto de remolación de una de las mejores casas de la capital española en Pintor Rosales, en la que, como aseguró este periódico en exclusiva, está interesada la cantante Rosalía.
A Joaquín le costó entender y aceptar su homosexualidad. Hasta los 40 años vivió una lucha interna, como él mismo ha explicado en varias ocasiones. "
Odiaba a los homosexuales", llegó a decir.
Después llegó la aceptación y
se divorció de su mujer Mercedes Rodríguez con la que tiene dos hijos.
Se volvió a casar con
Raúl Prieto, del que se separó tras dos años de matrimonio. Actualmente no se le conoce pareja. Gtres
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Bruno Fabra (Valencia,1993) -Relaciones Públicas y CEO de Fabra
Bruno Fabra es un destacado profesional español del ámbito de la comunicación y las relaciones públicas. A sus 32 años, es fundador y CEO de FABRA, una de las agencias de comunicación de moda con mayor crecimiento en España.
La firma cuenta con más de 90 clientes activos, entre los que figuran
Desigual, Louboutin, Simorra o Hoff. Con oficinas en Madrid y Lisboa, y actividad en distintos mercados, la agencia se ha consolidado como un referente en la industria gracias a su trabajo en comunicación, prescripción digital, organización de eventos y generación de contenidos, entre otros servicios.
Aunque
su formación académica está vinculada al Derecho y la Administración de Empresas, Bruno encontró su verdadera vocación en la comunicación, desarrollando además una trayectoria como docente y representante de talento digital.
En 2023, su carrera fue reconocida con su inclusión en la lista
de Forbes España, que distingue a los jóvenes líderes con mayor proyección. 30 Under 30
Un año después, en 2024, pasó a formar parte de la lista de
de Los 100 más creativos en el mundo de los negocios Forbes España, reafirmando su capacidad para convertir la comunicación en una herramienta estratégica e innovadora, entre otros reconocimientos.
Considerado una de las voces emergentes del sector, Bruno Fabra continúa marcando tendencia con un enfoque fresco y disruptivo que hacen de FABRA una de las agencias independientes con mayor proyección del panorama nacional.
RRSS
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Jesús Reyes (Cáceres, 1987) - Periodista, estilista y empresario
El periodista y estilista Jesús Reyes es seguido desde los hogares de toda España a través de
, Antena 3, programa de televisión en el que trabaja como colaborador de moda junto a Espejo Público Susanna Griso y su equipo.
Reyes ha prestado su imagen en campañas como #ActivaTuPoder, junto a
Disney España y la Asociación Mutua Madrileña. También ha apoyado fervientemente a la Fundación Eddy; el primer hogar de acogida en España para jóvenes del colectivo LGTBI, víctimas de violencia familiar, bullying y LGTBIfobia.
Además, este empresario ha desempañado múltiples labores de divulgación a favor del colectivo en plataformas digitales, redes sociales, medios de comunicación, desde la agencia de la que es CEO,
CoolHunting Madrid Comunicación.
Actualmente, además, trabaja en la
Fundación Eddy, el primer hogar de acogida en España para jóvenes LGTBIQ+ víctimas de violencia familiar o lgtbifobia.
Uno de sus éxitos llegó en forma de libro en octubre de 2023.
Reyes publicó Leonor: Estilo de una Borbón y Ortiz, un ensayo de moda que recorre la vida de la princesa de Asturias a través de sus atuendos más destacados. Gtres
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Carolina Yuste (Badajoz, 1991) - Actriz
Lleva varios años demostrando su impecable trayectoria en el mundo de la interpretación. Una laboriosa carrera que se plasmó con el Premio Goya a
Mejor Actriz Protagonista en La infiltrada el pasado 2025. En 2024, además, estrenó, con gran éxito . This Body of Mine
Declarada abiertamente persona bisexual, siempre ha llevado su orientación por bandera. "
Digo que soy bisexual porque creo que hay que visibilizarlo, no porque sea relevante", confesó Yuste en 2024 para la revista Esquire. Gtres
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Enzo Martínez Díaz (Murcia, 1988) - CEO de Ebra Studio
Enzo lleva
más de 15 años trabajando dentro de la industria, y es uno de los relaciones públicas más influyentes del colectivo LGTBI. A lo largo de sus años de profesión, ha tenido la oportunidad de colaborar con firmas tan relevantes como Grupo Inditex, Mango o Grupo Levi Straus s.
Hace tres años creó su propia agencia de comunicación,
EBRA STUDIO, con el objetivo de desarrollar la comunicación y el posicionamiento de las marcas desde una perspectiva más premium y a través de experiencias diferenciadoras.
En la actualidad, trabaja con compañías como Grupo Calzedonia,
Redondo Brand o PDPAOLA, para las que ha diseñado estrategias de comunicación y posicionamiento que han contribuido a consolidarlas como grandes referentes contemporáneos del sector.
Además, cuenta con uno de los
más espectaculares de Madrid, ubicado en pleno showrooms barrio de Salesas. Su mayor valor como PR reside en su amplia red de contactos, la capacidad de generar resultados tangibles para las marcas y una discreción absoluta. RRSS
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Benita (Madrid, 1963) - Vidente, colaboradora y artista
Conocida por su participación en programas de televisión como
Gran Hermano VIP o Supervivientes 2018, la vidente se ha convertido en un rostro recurrente de los medios de comunicación.
En varias ocasiones ha contado las penurias que tuvo que vivir cuando era pequeña a causa de los pocos recursos económicos que tenía su familia, aunque a día de hoy sostiene "
haber salido reforzada de todo aquello".
El pasado 2024, la artista dio un importante paso en su vida al reconocer en el programa
Baila como puedas que ponía comienzo a su transición de género. " Me llamaré Benita, como mi madre", afirmaba la colaboradora, entre lágrimas, en el programa de TVE.
Unos días atrás, la Corporación pública anunció
, una docuserie que mostrará su transición de género y que ya ha comenzado sus grabaciones. Benita
En verano de 2025, Benita daba un paso de gigante y pasaba por el quirófano para ponerse pecho y operarse la vagina, aunque orgullosa defendía que "
esto no te hace más mujer. Podría no habérmelo puesto y sería igual mujer. Cada vez necesito más el cambio. Es buscarle más la forma a la mujer que yo quería".
"
Me siento muy yo ahora que he terminado la transición, pero en realidad Benita estaba siempre, yo estaba disfrazada del Maestro Joao, haciendo transformismos sin darme cuenta. Ahora soy yo", confesó en declaraciones al programa D Corazón de TVE. Gtres
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Álex Agulló (Barcelona, 1989) -Relaciones públicas
Álex Agulló es uno de los mejores relaciones públicas de Barcelona, donde tiene su sede su agencia, XXL Comunicación. Es una figura clave en el ecosistema de la moda, el lujo y los eventos de alto perfil en España.
Conocido por su capacidad para conectar a marcas internacionales con celebridades, creadores y líderes culturales, Agulló ha construido una carrera sólida como
experto en comunicación, imagen y gestión de talento, moviéndose con soltura entre pasarelas, alfombras rojas y presentaciones exclusivas.
Es, además, íntimo amigo de distintos rostros conocidos del panorama nacional, como la actriz
Hiba Abouk. En el plano sentimental, Agulló ha destacado por su gran discreción a la hora de abordar su vida privada. Se hizo público en el año 2019 que contrajo matrimonio con el ingeniero químico Román Trias. RRSS
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Carla Antonelli (Tenerife, 1959) - Actriz y política
Esta intérprete tinerfeña fue diputada en la
Asamblea de Madrid por el Partido Socialista.
Tras abandonar el PSOE, fichó por
Más Madrid, desde donde sigue siendo una férrea defensora de los derechos LGTBI y, en específico, de las personas trans, entre los que ella misma se incluye. Es la primera mujer transexual designada como senadora en las Cortes Generales de España.
En 2024 publicó
, una obra en la que recoge algunos de los episodios más arduos de su vida. La mujer volcán
En diciembre de 2025, se convertió en la
primera política española en ingresar en el , un reconocimiento reservado a LGBTQ+ Political Hall of Fame figuras públicas que han dejado una huella duradera y transformadora en la representación política LGTBIQ+ del mundo. Gtres
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María del Monte (Sevilla, 1962) - Cantante
María del Monte Tejado Algaba es una cantante de sevillanas y de canción española, así como presentadora de diferentes formatos televisivos a lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria cuyo nombre lleva resonando en los hogares del país desde hace años.
El 23 de junio de 2022 dio la sorpresa en el
Orgullo de Sevilla al revelar públicamente su orientación sexual, al tiempo que presentó oficialmente a su novia, ya mujer, Inmaculada Casal, con la que lleva 25 años de relación. En octubre de ese año, se casaron en una ceremonia íntima.
"Hoy os quiero decir que yo soy una más de los que estamos aquí y que mi pareja está aquí. He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y
llevo 23 años protegiéndola. Pero hoy os quiero decir que yo soy una más de los que estamos aquí y que mi pareja está aquí", relató Del Monte. Gtres
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Eduardo López Collazo (Cuba, 1969) - Científico
Destaca por su labor como Director científico del biobanco IdiPaz. Estudió
Física Nuclear, aunque actualmente se dedica a la Biomedicina.
En abril de 2025, López Collazo publicó
Narcisos, su primera novela y en la que relata la historia de ocho hombres que cruzan su puerta buscando respuestas a preguntas complicadas. " En esta sociedad de autobombo, todos somos un poco narcisistas", confesó a EL ESPAÑOL en una entrevista unos meses atrás.
Declarado abiertamente un hombre homosexual, Eduardo siempre ha defendido que el principal objetivo de su trabajo es "
entender las defensas humanas". Gtres
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Carlos Peguer (Extremadura, 1999) - Podcaster
A estas alturas, en 2026, es más que probable que una persona al uso haya visto un episodio del pódcast
y, de no ser así, lo más seguro es que haya oído hablar de él. La Pija y la Quinqui
Como si de una charla entre amigos se tratase,
Carlos Peguer y Mariang Maturana comenzaron este proyecto entre risas en el apartamento de ella. Un año más tarde, en 2023, lograrían hacerse con el Premio Ídolo al Mejor Pódcast del año.
Con su formato, los jóvenes han logrado entrevistar a famosos de la talla de
Rosalía o Aitana, sin olvidar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este último supuso un antes y después en el programa, logrando impactar de forma significativa en el pensamiento de muchos jóvenes. Gtres
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Joaquín Elías Gadea Francés (Cocentaina, Alicante, 1981) - Juez
Joaquín Gadea es un juez español en activo desde 2010. Actualmente, ejerce de asesor jurídico en el Fondo Monetario Internacional. Anteriormente, prestó servicios como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. EL ESPAÑOL desveló el 23 de junio de 2022 la intención del magistrado de hacer pública su orientación sexual.
El juez confió a sus allegados que le marcó y le dio fuerza el ejemplo del hoy ministro del Interior,
Fernando Grande- Marlaska, que en 2006, siendo también juez de la Audiencia Nacional, decidió desnudarse en una entrevista y revelar públicamente su homosexualidad.
Joaquín Gadea fue juez decano de Tarragona hasta septiembre de 2018. Antes, desde 2010 hasta entonces, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la misma capital. Redes Sociales
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Pedro Almodóvar (Ciudad Real, 1949) - Director de cine
Es el director veterano con más proyección internacional. Nunca ha estado dispuesto a poner en la palestra su vida personal, pero él y su pareja
jamás han negado su relación. Como él mismo dijo en una entrevista, "nunca he ocultado el hecho de que sea gay".
En 2021 estrenó
, junto a Madres paralelas Penélope Cruz, Rossy de Palma y Daniela Santiago. En 2024, en casi todos los cines de España, se pudo ver su último corto, Extraña forma de vida, protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal.
En octubre, además, vio la luz
La habitación de al lado, con Tilda Swinton y Julianne Moore, su primer largo en inglés. Este año 2026, ha estrenado la película , junto a actores de la talla de Amarga Navidad Aitana Sánchez- Gijón, Victoria Luengo o Quim Gutiérrez, entre otros. Gtres
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Máximo Huerta (Utiel, Valencia, 1971) - Periodista y escritor
Fue periodista de
Informativos Telecinco, copresentador junto a Ana Rosa Quintana y, durante un breve tiempo, ministro de Cultura y Deport e. En ambas profesiones, ha llevado su orientación sexual por bandera.
Su nombre fue el más pronunciado del mes de junio de hace ocho años tras su fugaz cargo en el
Ministerio de Cultura y Deporte, un puesto que dejó tras seis días por un polémico asunto con Hacienda.
Ahora Máximo vive en Buñol, su tierra natal, donde cuida de su madre y de su librería,
. La librería de doña Leo
En febrero de 2025, el flamante escritor aceptó el reto de regresar a la pequeña pantalla en
, en Telecinco. En enero de 2026 publicó su último libro, El programa de Ar , que se ha convertido en todo un éxito y Mamá está dormida la obra será llevada a la pequeña pantalla. En el plano amoroso, está soltero. Gtres
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Juan Carlos Caballero (Valencia, 1989) - Político
Concejal y Portavoz del Partido Popular en Valencia. Se ha consolidado como figura clave y emergente en el PP valenciano.
En la actualidad, es
teniente alcalde, y ha impulsado y organizado los , el mayor evento deportivo y cultural de visibilidad del Gay Games colectivo LGTBI, que por primera vez se ha celebrado en España.
En septiembre de 2024, tal y como publicó EL ESPAÑOL, el también vicealcalde contrajo matrimonio con su pareja, el abogado
Javier Zamora. Un evento de renombre que reunió a rostros reconocidos como Máximo Huerta.
Juan Carlos y Javier se conocieron en Nuevas Generaciones y desde entonces se han convertido en una sólida pareja que suma ya varios años de relación. Caballero es, además, abogado -profesión que comparte con su hoy marido-, pero con una clara vocación política desde muy joven. RRSS
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Alfredo Corell (Madrid, 1963) - Docente e Inmunólogo
Ha sido profesor titular de inmunología en la Universidad de Valladolid -hasta 2023-, y actualmente es
catedrático de esta rama en la Universidad de Sevilla. Premio al Mejor Profesor Universitario Español en 2018 (Premios Educa Abanca). Reconocido colaborador invitado en La Sexta noche.
Corell ha denunciado el acoso sufrido en su centro universitario y de trabajo por ser
homosexual. Su visibilidad y compromiso con el colectivo LGTBIQ+ ha sido reconocido en varias ocasiones y le ha convertido en todo un referente en el mundo de la ciencia. Gtres
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María Casado (Barcelona, 1978) - Periodista y presentadora
Desde diciembre de 2018 es la presidenta de la
Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Es la primera mujer en asumir esta responsabilidad desde la creación de la Academia en el año 2000. En 2021, presentó en sociedad a su quien fuera su pareja sentimental, Martina di Rosso, cantante y fotógrafa de profesión.
El 14 de febrero de 2023, con motivo del
Día de San Valentín, anunció que estaba esperando su primer bebé, Daniela, que nació el 4 de septiembre de ese mismo año. Cuatro meses después, María anunció su separación de Martina.
El terreno profesional sonríe -y mucho- a Casado. Y es que, desde septiembre de 2024 se encuentra al frente de los
en su edición nocturna. Informativos Telecinco Gtres
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Anna Castillo (Barcelona, 1993) -Actriz
Anna Castillo es una de las actrices más influyentes del momento en el panorama nacional. En la vertiente LGTBI, siempre ha hablado con gran naturalidad de su bisexualidad y ha denunciado la bifobia y la invisibilización que aún sufre este grupo.
A nivel amoroso, mantiene en la actualidad una relación con el actor
Álvaro Mel, con quien se conoció durante el rodaje de , tras una etapa anterior en la que fue pareja de la fotógrafa Lara Blanco. Un cuento perfecto
En cuanto a su presente profesional, en 2026 está promocionando
, y además tiene pendientes la segunda temporada de Se tiene que morir mucha gente Su majestad, y la serie Mi querida señorita Death to Love. Gtres
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Juanjo Bona (Zaragoza, 2003) - Cantante
La edición de
Operación Triunfo 2023 fue un reflejo de la propia sociedad. De sus 16 participantes, 10 forman parte del colectivo LGTBIQ+.
Desde el concurso, Juanjo Bona mantiene aún una sólida historia con su compañero de edición,
Martin Urrutia. Ambos presumen de su amor frecuentemente, ya sea en redes sociales o en actos públicos.
En el terreno profesional destaca la publicación de su álbum debut,
, en marzo de 2025. Un disco en el que las cifras y reproducciones no han dejado de aumentar. Recardelino Instagram
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Martin Urrutia (Getxo, 2005) - Cantante y actor
Uno de los rostros más queridos de la edición de
OT 2023 hasta la fecha y la otra parte de . Si bien Martin nunca ha ocultado su orientación sexual, siempre respetó los tiempos de su pareja, Juantin Juanjo Bona, con respecto a afirmar su pertenencia al colectivo LGTBIQ+.
Tras su salida del programa, el vizcaíno ha formado parte de
Mariliendre, el nuevo proyecto de , una serie musical que narra la vida nocturna gay en la capital española hace 10 años y que vio la luz en abril. Los Javis
Ahora mismo está centrado en
, su primer disco en solitario, producido junto a La Insolación Hidrogenesse y presentado como un proyecto autobiográfico. Gtres
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Samantha Hudson (Palma de Mallorca, 1999) - Artista
En 2021, fue reconocida
Persona del Año. Cinco años después, su nombre sigue estando presente en los actos vinculados a la defensa a los derechos del colectivo. Samantha Hudson es una estrella de las redes sociales, desde donde dio el salto a los escenarios, componiendo sus propios temas musicales, la radio y la televisión.
Tiene sólo 25 años y se dio a conocer para el gran público tras la controvertida publicación de su primer sencillo,
, en el año 2015. Un Maricón single que grabó como proyecto para la asignatura de Cultura Audiovisual en su instituto de Palma de Mallorca.
Fue una de las participantes estrella de
y ahora posee su propio pódcast, MasterChef Celebrity , junto a María Barrier. Bimboficadas Instagram
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Yenesi (Asturias, 2000) - Artista
Que
Yenesi se ha convertido en una de las artistas emergentes más queridas y aclamadas de estos últimos tiempos no es secreto para nadie. La joven asturiana comenzó a adquirir viralidad a raíz de los vídeos que publicaba en sus redes sociales.
Desde sus inicios, sus
followers han seguido de cerca sus relaciones con otras personalidades del mundo drag como Samantha Hudson o Esty Quesada ( Soy una Pringada), con quien comparte el pódcast Las moderadoras en Prime Video.
Yenesi, considerada abiertamente persona trans no binaria, ha confesado en varias ocasiones haber sufrido LGTBIfobia, al no ser bien recibida en espacios compartidos con otras mujeres. No en vano, se convirtió en una de las concursantes más queridas de su edición de Tu cara me suena. Gtres
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Elizabeth Duval (Alcalá de Henares, 2000) - Escritora y activista
Vivió en París y es licenciada en
Filosofía por la Universidad París 1 Panteón-Sorbona y Letras por la Universidad Sorbona Nueva.
Ha publicado libros como
Madrid será la tumba (Lengua de Trapo, 2021), Después de lo trans (La Caja Books, 2021), Reina (Caballo de Troya, 2020) y Excepción (Letraversal, 2020). Ha sido columnista en medios como y Público . El País
Comprometida como pocas con los derechos de las personas trans, Duval dio un giro radical en su carrera profesional el pasado mes de marzo cuando comunicó su dimisión de la
Secretaría de Comunicación de Sumar, cargo que desempeñaba desde abril de 2024. Gtres
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Jimena Amarillo (Valencia, 2001) - Cantante
Cuenta con
28 2. 000 oyentes mensuales en Spotify, según una fuente de métricas de 2025, y algunos de sus temas musicales superan los 10 millones de escuchas. Jimena Amarillo, así, se ha consagrado como una de las artistas emergentes más apoyadas en los últimos tiempos.
"
Me gustaría que la gente venga a verme porque sea lesbiana y quiera ser como yo", confesó en una entrevista para El Mundo unas semanas atrás. Además, ha participado en varios pódcasts relatado su experiencia dentro del colectivo LGTBIQ+. Instagram
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Paco León (Sevilla, 1974) - Actor y director
Popularmente conocido por su papel de
Luisma en la serie , de Telecinco, Aída Paco León reconoció en horario de máxima audiencia -durante una entrevista con Bertín Osborne- su bisexualidad.
Según relató, cuando él conoció a
Ana, su ahora expareja y madre de su hija, él tenía novio. Ha dirigido películas como Kiki , o el amor se hace . Recientemente, se ha encargado de la dirección de Rainbow . Aída y vuelta
Actualmente, León mantiene una sólida historia de amor con el arquitecto
Marcos Antón. Durante el Orgullo de Madrid 2023, Paco y Marcos hicieron una de sus primeras apariciones públicas como pareja.
Juntos en una
carroza, mostraron su conexión con gestos cariñosos, miradas cómplices y sonrisas que capturaron la atención de seguidores y medios. EL ESPAÑOL
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Inma Cuesta (Valencia, 1980) - Actriz
Inma Cuesta se ha convertido en una voz muy visible dentro del colectivo LGTBI por su defensa pública de la diversidad, la falta de referentes lésbicos y la importancia de mostrarse con naturalidad.
En el plano personal, mantiene una relación con
Ángeles Maeso, con quien forma familia y tiene dos hijos, una vida que ha llevado con discreción, aunque en los últimos tiempos ha ido dando más visibilidad a su pareja y a su maternidad.
En lo referente a lo profesional, este 2026 Inma Cuesta participa en varias ficciones y proyectos detrás de las cámaras: aparece en la precuela de
La casa de papel, , y protagoniza la nueva serie Berlín y la dama del armiño Si es martes , es asesinato para Disney+.
Además, participa en programas como
Está el horno para bollo donde habla de su activismo LGTBI. s Gtres
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Alexia Putellas (Mollet del Vallès, 1994) - Deportista
Alexia Putellas es una jugadora de fútbol que hizo historia tras ganar hasta en dos ocasiones el Balón de Oro Femenino en 2021 y 2022, donde dedicó en su discurso unas palabras con las que logró emocionar a todos los espectadores.
Su padre, fallecido en 2012, fue siempre su referente y su mayor apoyo en una época en la que
los prejuicios a las chicas y el fútbol eran aún mayores.
En el terreno personal, se le ha relacionado con la representante
Olga Ríos, con quien se ha dejado ver en público de forma cómplice en varias ocasiones. Ninguna de ellas, cabe mencionar, se ha pronunciado al respecto en ningún momento. En julio de 2025, se publicó que ambas habían roto su relación. Instagram
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Marc Sala (Barcelona, 1976) - Presentador
Marc Sala se ha consolidado como uno de los rostros informativos más sólidos de RTVE y, al mismo tiempo, como una de las figuras LGTBI más visibles e influyentes del periodismo español. Copresenta el Telediario del fin de semana junto a Lourdes Maldonado.
Desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2025 copresentó y codirigió
con La hora de La 1 Silvia Intxaurrondo. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzó su carrera profesional en medios locales de su localidad natal, Tarrasa.
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José Suárez (Cuba, 1985) -Actor y creador de contenido
José Suárez siempre tuvo claro que lo suyo era comunicar, interpretar: tiene el don de transmitir. Esa es su gran pasión. Aparte de actor, es un influyente creador de contenido; no en vano, en su perfil de Instagram cuenta con 112. 000 seguidores. Nació en Cuba, aunque creció en las Islas Canarias, donde se mudó con sólo 9 meses.
Residente hoy en Madrid, José Suárez ha desarrollado una trayectoria que combina la
interpretación con la comunicación digital. Su presencia en redes sociales le ha permitido conectar con una comunidad interesada tanto en sus proyectos profesionales como en los valores que comparte.
Entre los temas que aborda con frecuencia destacan el
bienestar animal, la sostenibilidad y la promoción de relaciones basadas en el respeto y la libertad individual. Su lema # Amaloquehaceshoy resume una filosofía basada en disfrutar del presente. En el plano profesional, ha participado en la serie Los protegidos: un nuevo poder, y ha producido el cortometraje . Súper Actor RRSS
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Miguel García Golding (Barcelona, 1987) - Artista y empresario
Miguel García Golding pasó de ser una persona completamente anónima a que todo el mundo le conociera como el futuro marido del presentador Jaime Cantizano.
Graduado en
Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Ramon Llul, ha trabajado en numerosas empresas y agencias creativas de publicidad desde principios de los años 2000.
No obstante, el catalán siempre ha recalcado que la pintura es su
gran pasión y consiguió hacer de su hobby un trabajo al especializarse en pintura contemporánea. Instagram
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Amanda Portillo (Madrid, 1988) - Ilustradora, diseñadora y artista
Amanda Portillo es uno de los grandes talentos emergentes del universo queer. Ha colaborado con Nike y María Escoté e ideó toda la imagen de Cha Chá The Club.
Creó el cartel de los
Veranos de Villa de Madrid 2023, encargado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, Amanda se encuentra completamente volcada con Candela, una taberna madrileña que reabrió sus puertas en Lavapiés a principios de año tras un tiempo cerrada.
Portillo ha sido la encargada de reinterpretar la barra, uniendo
unos azulejos decorativos junto con un zócalo andaluz que incluye detalles como mecheros Zippo que evocan el nombre del bar. Mantiene una historia de amor con Ángela Gimeno, también involucrada en el proyecto. Instagram
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Javier Zamora (Valencia, 1991) - Abogado
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, ha cursado la
licenciatura de Administración y Dirección de Empresas.
Zamora cuenta con una
sólida trayectoria profesional y en la actualidad es jefe del Servicio de Presidencia en la Diputación Provincial de Valencia.
Desde septiembre de 2024, está casado con el concejal del PP en Valencia y teniente alcalde,
Juan Carlos Caballero. Un enlace al que acudieron rostros reconocidos como Máximo Huerta.
En los próximos meses, Zamora debutará como escritor:
va a publicar su primer libro, un thriller político de espionaje que saldrá a la venta en otoño. Gtres
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Carmen Farala (Sevilla, 1989) - Artista Drag
Ganadora de la primera edición de
en España y subcampeona en Drag Race . Su nombre ha resonado tanto en nuestro país como Maestros de la costura Celebrity al otro lado del charco en los últimos tiempos.
Además de su faceta televisiva, Farala cuenta con una sólida trayectoria en el
diseño de vestuario y en la creación de piezas a medida, lo que la ha consolidado como una de las figuras más respetadas y versátiles dentro del panorama drag y de la moda española. Gtres
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Nacho Duato (Valencia, 1957) - Coreógrafo
Reconocido bailarín de ballet español.
Fue director artístico de la Compañía Nacional de Danza desde 1990 hasta julio de 2010. Entre las distinciones recibidas, posee la Orden de las Artes y las Letras, una medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y un Premio Ciudad de Alcalá.
En las últimas semanas, su nombre ha retornado a la primera línea mediática después de haber confesado que en Cara al show (laSexta) que fue
agredido por un famoso actor que intentó abusar sexualmente de él cuando tenía 17 años. El suceso tuvo lugar cuando el conocido bailarín valenciano, en plena adolescencia, se mudó a Madrid para " hacer audiciones y buscar trabajo". Durante aquellos años le ocurrieron " cosas muy desagradables" entre bambalinas. Siempre había quien le “quería trincar”, desde el “productor” de una obra hasta alguno de los "técnicos". Gtres
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María Pérez (Granada, 1996) - Deportista olímpica
Con tan sólo 11 años, María Pérez comenzó a practicar la marcha atlética, que le ha dado grandes alegrías. En 2024 participó en los
Juegos Olímpicos de París donde se alzó con el oro del relevo mixto.
Comparte su vida con la
Dj Noe Morillas con quien se casó en plena pandemia. A su pareja le acaban de detectar un cáncer y decidieron sellar su amor de inmediato.
Un año más tarde, en 2023, cuando su mujer ya estaba totalmente recuperada de su enfermedad celebraron el 'sí, quiero' con una
gran fiesta. Gtres
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Antonio Rossi (Sevilla, 1979) - Periodista
Se ha consagrado como uno de los periodistas
más influyentes en los últimos tiempos. Así lo amparan los numerosos programas de televisión en los que ha participado en estas dos décadas.
En la actualidad, a nivel profesional, colabora en el espacio
, en Telecinco, y también hace lo propio en ¡De Viernes! El tiempo justo.
En el plano personal, mantiene una sólida historia de amor con el bailarín de danza clásica
Hugo Fuertes, con quien contrajo matrimonio en el mes de agosto del año 2024 tras varios años de relación. RRSS
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Abel Arana (Bilbao, 1969) - Presentador y escritor
Abel Arana es un comunicador español que ha pasado por los principales medios de comunicación del país. Este bilbaíno llegó a Madrid en la década de los 90.
Ha presentado programas de televisión, así como liderado proyectos de comunicación de rango internacional y, hasta hace poco, estuvo vinculado a
Shine Iberia como responsable de la versión online de programas como MasterChef -en todas sus versiones- y Maestros de la costura.
En 2021 publicó
Esto te pasa por influencer, un libro sobre la importancia de la visibilidad al colectivo LGTBIQ+ y del mundo de las influencers, contra el que descarga con fuerza. En 2023 vio la luz Maricón a los 50 : . la vida mártir
Tras su paso por los medios de comunicación más importantes de España se ha dedicado durante más de una década a la música, produciendo a artistas como
Kylie Minogue, Cher, Santana, Mónica Naranjo o Marta Sánchez.
Recientemente, ha sacado el tema
, una versión remezclada realizada por los DJs/productores WE Are One Binomio y Raúl Mata. Además, a finales de año produce, junto a Julián Poker, el debut de Diana Navarro en la música electrónica. Podimo
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Mario Alcalde (Cuenca, 1992) - Torero
Mario Alcalde ha adquirido una visibilidad inesperada dentro del colectivo LGTBI al declararse pansexual, rompiendo un tabú muy fuerte en el mundo taurino y convirtiéndose en una referencia de naturalidad para quienes sienten que en ese entorno todavía pesa mucho la presión social.
"
Algún día pondré las banderillas LGTBI igual que las de España", aseguró en 2024 en una entrevista.
Profesionalmente, es un torero madrileño que tomó la alternativa en
Las Ventas, se formó en la escuela Marcial Lalanda y compagina la afición y el ruedo con un trabajo en el aeropuerto cargando y descargando aviones, mientras sueña con acercar el toreo a espacios como Chueca y crear allí una peña taurina. RRSS
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Lorenzo Caprile (Madrid, 1967) - Modista
Es uno de los diseñadores más queridos y admirados por la alta sociedad y la aristocracia española. Su firma estaba escrita en el vestido rojo que hizo deslumbrar a la reina
Letizia en la boda de los reyes Federico y Mary de Dinamarca en mayo de 2004.
También le confeccionó el traje de novia a la
infanta Cristina, de quien es un gran amigo.
En 2021, durante una entrevista en un programa de televisión presentado por
Alberto Chicote, Caprile desveló el momento en que le confesó a su madre su orientación sexual: " Como buena italiana, montó un gran melodrama al principio".
Destaca, entre sus numerosos proyectos profesionales, su papel de juez en
. Maestros de la costura Gtres
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Hugo Fuertes (Huesca, 1997) - Bailarín de danza clásica
Bailarín de danza clásica por vocación,
Hugo Fuertes se ha convertido en una de las personas más influyentes del colectivo LGTBIQ+ en los últimos años.
En la actualidad trabaja como
Relaciones Públicas en el sector de la comunicación, organizando eventos.
En agosto de 2024, contrajo matrimonio con el periodista
Antonio Rossi y desde entonces ambos han sellado sobremanera su amor. RRSS
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Jaime Espinar Villar (Jerez de la Frontera) -Político
Es el
primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). Estudió el Grado de Derecho y el Grado de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Sevilla (2009-214).
Además tiene un
Máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Cádiz.
Desde su posición lucha cada día porque se reconozcan los derechos del colectivo. "Tenemos que avanzar juntos y de la mano para que nuestra ciudad y nuestro país sean cada día un espacio mejor, que
Jerez sea una ciudad sin fronteras para el amor, y sin fronteras para la libertad".
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Fabri Orlandi (Roma, 1986) - Fundador de Orlander
Fabri Orlandi es el fundador de Orlander, una de las mayores organizaciones en España dedicada al bienestar integral de la comunidad LGTBIQ+.
Como facilitador de experiencias emocionales y físicas, diseña espacios transformadores desde 2018 donde
más de 1. 000 personas han podido sanar, reconectar y sentirse parte de una comunidad real.
Orlander genera experiencias para el colectivo en distintos formatos -retiros,
open days, fitcamps- siempre con la intención de aportar valor y facilitar puntos de encuentro seguros, auténticos y profundamente humanos. Cedida a EL ESPAÑOL
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Valeria Vegas (Valencia, 1985) - Periodista y escritora
Valeria Vegas es periodista, escritora y colaboradora de televisión. En el año 2016 dio el salto a la pequeña pantalla por haber escrito la única biografía oficial de Cristina Ortiz Rodríguez, La Veneno: ¡Digo! Ni puta ni santa. Las memorias de la Veneno.
Poco después, la artista transexual falleció y
Valeria Vegas se convirtió en la persona que mejor defendió su legado no sólo en la televisión, sino también en artículos publicados y la serie Veneno. Actualmente colabora con diferentes revistas y programas como Y ahora, Sonsoles en Antena 3 y en D Corazón de TVE1.
En 2025 dirigió
, el documental de HBO que recoge la vida de Sara Montiel. Súper Sara Gtres
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Alberto Lejárraga (Madrid, 1995) - Futbolista
Alberto Lejárraga es un futbolista español, también ingeniero informático, conocido por jugar como portero y por haber militado en equipos como Marbella FC, Granada, Murcia o Las Rozas.
Hizo pública
su homosexualidad en 2023 al compartir una foto besando a su pareja, Rubén Fernández. En algunas entrevistas y medios también se le ha descrito como bisexual o pansexual.
El año pasado se casó con su novio protagonizando la
primera boda gay del fútbol español. Una noticia que él mismo público en sus redes sociales junto a un álbum de fotos de su boda.
"Hacemos esta publicación para
compartir todo esto, pero sobre todo para agradecer. Para agradecer a las personas que nos acompañasteis ese día. Para agradeceros a todos los que os habéis tomado un ratito para felicitarnos. Para agradeceros, en definitiva, a quienes os alegráis de que pudiéramos vivir un día tan, tan genial", escribió junto a las imágenes. Instagram
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Roberto Enríquez 'Bob Pop' (Madrid, 1971) - Crítico de televisión, experto en moda, columnista y escritor
Tiene una larga trayectoria en todos los mundos de la comunicación, desde la radio hasta la pequeña pantalla.
Su fuerte presencia en la televisión, además, ha dado voz al colectivo LGTBIQ+.
El día 28 de junio de 2021, Día Internacional del Orgullo, le fue entregado el Reconocimiento Arcoíris, otorgado por
el Ministerio de Igualdad de España y la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBIQ+, en reconocimiento a la visibilidad en el mundo de la comunicación.
Unas semanas atrás, Roberto fue el encargado de dar el pregón del Orgullo en la ciudad de Mérida. "
Aunque las violencias siguen siendo las mismas, los refugios cada vez son más, y eso es gracias a la lucha que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo", apuntó frente a los presentes. Además, hizo hincapié en su estado de salud.
Cabe recordar que, desde el año 2019, Bop Pop padece
esclerosis múltiple, una enfermedad crónica del sistema nervioso central, específicamente del cerebro y la médula espinal. Gtres
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Raúl Tejón (Madrid, 1975) - Actor
Nadie puede poner en duda que la serie
se ha convertido en una de las principales apuestas de Netflix. De hecho, llegó a desbancar a Machos Alfa El juego del calamar en la plataforma de streaming.
Entre sus protagonistas se encuentra precisamente
Raúl Tejón, actor declarado abiertamente homosexual. " Tú eres único, si eres capaz de abrazar eso, no avergonzarte y llevar eso por bandera, te va a ir muy bien", relató el intérprete en una charla con el portal El círculo independiente. Gtres
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Brays Efe (Las Palmas de Gran Canaria, 1988) - Actor
Licenciado en
Comunicación Audiovisual, periodista y escritor de cortometrajes dio el salto a la fama con su aplaudido papel en la serie Paquita Salas .
Participó en programas como
y presentó la edición Tu cara me suena celebrity de , el famoso programa de cocina, donde participaron Bake off Esperanza Aguirre, Chenoa, Esty Quesada o Andrés Velencoso, entre otros personajes conocidos.
Ahora mismo, lo más visible en la carrera de Brays Efe es que figura con proyectos recientes y próximos en cine, serie y teatro. Entre ellos
, la nueva miniserie basada en la novela homónima de Toda la verdad de mis mentiras Elísabet Benavent, que se estrenará en agosto en Netflix. Gtres
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Inmaculada Casal (Barcelona, 1964) - Periodista
La respetada periodista mantiene
una sólida historia de amor con María del Monte desde hace años. Sin embargo, ambas siempre han llevado su relación de la forma más discreta posible.
Una barrera -la del hermetismo- que fue
rota en el Orgullo LGTBIQ+ de Sevilla de 2022 cuando Del Monte reveló que tenía novia desde hacía 23 años. Así, pronunció un discurso en el que se deshizo en halagos hacia su razón de amor.
Aunque reservada, Casal protagonizó una llamativa escena en los
Premios Medalla de Andalucía 2025 al intentar besar a su pareja después de que Del Monte recibiera el reconocimiento. Un momento que se volvió viral en redes sociales después de que la cantante hiciera una cobra. Gtres
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Paco Abreu (Huelva, 1999) - Maquillador
Originario de Ayamonte,
Paco Abreu comenzó a subir vídeos a la plataforma TikTok en los que mostraba sin prejuicios cómo se maquillaba y, actualmente, cuenta con más de 780. 000 seguidores en su perfil.
Para el joven,
el maquillaje siempre ha sido una forma de expresión que no entiende de géneros. No obstante, en varias ocasiones manifestó no hacerlo delante de su abuelo, porque "sabía que no le hacía bien verlo".
Abreu se enfrentó a una situación más que desagradable cuando fue agredido por ir vestido de gitana en la Feria de Sevilla en 2024. "
¿Por ser yo estoy buscando que me peguen?", lamentó el influencer en sus redes sociales. Instagram
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Alejandro Amenábar (Santiago de Chile, 1972) - Director de cine
Consagrado cinematográficamente,
Alejandro Amenábar es uno de los directores de cine español más aclamados de todos los tiempos con un Premio Oscar en su palmarés. Fue en 2005, a Mejor Película Extranjera, por Mar adentro.
Su último gran título fue
El Cautivo (2025) que no estuvo exenta de polémica ya que parte de la trama se basa en la relación homosexual de Miguel de Cervantes con su captor: "Cuando desarrollé el proyecto, me di cuenta de que renunciar a la trama homosexual era como renunciar a mí mismo, puesto que yo soy homosexual. Si no exploraba con toda la honestidad este aspecto de la vida de Cervantes estaría traicionándome", dijo Amenabar en una entrevista en El Mundo.
Hasta el año 2020, el director mantenía una relación con
César, un estudiante de Medicina. Estuvo casado con David Blanco, quien después dio el salto a la política con Ciudadanos. Gtres
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Albert Conrelles ‘Uy! Albert’ (Valencia, 1989) - Bailarín y podcaster
Aunque son muchos los que le han conocido a raíz del exitoso pódcast que comparte desde 2022 junto a
Fizpireta, , lo cierto es que la trayectoria de Albert se remonta años atrás. Reyes del Palique
Valenciano de nacimiento y afincado en Madrid desde hace 15 años,
Albert Conrelles fue uno de los primeros creadores de contenido en publicar sus vídeos en YouTube bajo el nombre Uy, Albert. Además, fue participante del program a Fama ¡a bailar! en el año 2009.
Desde sus inicios en Internet,
el influencer ha mostrado su compromiso con el mundo de la danza en el caso de los hombres, algo que sigue estando bastante estigmatizado a día de hoy.
Este año, el 23 de mayo, ha conseguido un hito que es llevar su podcast al Movistar Arena
ante casi 7. 000 personas. Gtres
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José Fernández-Pacheco 'Josie' (Ciudad Real, 1980) - Estilista y periodista
El nombre de
Josie lleva más de diez años vinculado al mundo de la televisión. Muchos más al sector de la moda, pues José Fernández- Pacheco es periodista y estilista desde hace casi 20 años.
Josie fue la revelación de
Televisión Española en 2021, donde brilló al frente de MasterChef Celebrity . Cada año desde hace ya más de una década, Josie forma parte de las Campanadas de Antena 3, ya que es el encargado de vestir a Cristina Pedroche. Gtres
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David García Núñez (Madrid, 1983) - Empresario
Director de comunicación del área de construcción y del área de concesiones del Grupo FCC. Desde octubre de 2024, es además
Secretario del Consejo Directivo del Club Español de Directivos de Relaciones Institucionales y de Comunicación Cofundador del propio Club.
García Núñez es sinónimo de éxitos empresariales. Unos triunfos en los que lleva por bandera su orientación sexual. Y es que varios son los proyectos en los que ha participado donde promueve
iniciativas de inclusión LGTBIQ+.
Poco más de un año atrás, se incorporó como vocal a la Junta Directiva de REDI donde apuesta por iniciativas de igualdad para con el colectivo. EL ESPAÑOL, de hecho, tuvo la oportunidad de acudir al evento
, donde David fue uno de los ponentes seleccionados. Diversidad LGBTI en el sector de la construcción Cedida a EL ESPAÑOL
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Jordi González (Barcelona, 1962) - Presentador
Su nombre lleva resonando en los televisores del país desde hace varias décadas. Jordi González ha estado al frente de formatos tan importantes como
o Supervivientes . Gran Hermano
Este 2025 se convirtió en uno de los protagonistas al relatar un duro revés de salud. Jordi, tal y como confirmó la revista
Semana, estuvo tres semanas en coma y dos meses sin salir de una UCI a causa de una traqueotomía que lo llevó a perder la voz.
A diferencia de otros presentadores, González ha sabido llevar su vida íntima en un discreto segundo plano y
escasos son los detalles que se conocen de su faceta más personal, aunque nunca ha tenido problema en hablar abiertamente de su orientación sexual.
En la actualidad, tras un pequeño parón profesional, reapareció recientemente en TV3, en el espacio
Col· lapse. Gtres
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Guitarricadelafuente (Benicasim, 1997) - Cantante
Quizás el nombre de
Álvaro Lafuente Calvo no resulte conocido para muchos. Sin embargo, pronunciar Guitarricadelafuente es sinónimo de pureza y arte. Con 28 años, el joven de Benicasim se ha convertido en uno de los artistas emergentes más destacados del panorama musical.
Hace unos meses, en el podcast
Sabor a querer, se sinceró abiertamente sobre ser un referente en la comunidad LGTBIQ+.'' La primera vez que estuve con un chico fue a los 21 años. Me habría encantado experimentarlo antes, pues con 13 años, con 14 años... No había gays ni gente queer a mi alrededor", confesó. Gtres
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Blas Cantó (Murcia, 1991) - Cantante
Desde pequeño tenía claro que lo suyo era la música y ello le llevó a participar, con tan sólo ocho años, en el programa de
Teresa Rabal Premios Veo , , donde logró hacerse con la primera posición. Veo
Su gran salto llegó con
Auryn, grupo con el que ganó el premio Los40 Music Awards y el MTV Europe Music Awards. A pesar de que muchos fans siempre habían especulado sobre su orientación sexual, lo cierto es que el cantante siempre ha dejado claro que no le gustan las etiquetas.
Lleva más de diez años de relación con su novio,
Dangelo, y, tal y como indicó en una entrevista con EL ESPAÑOL, no tiene intención de casarse ni tener hijos.
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Irene Milleiro (Pontevedra, 1976) - Activista, changemaker, abogada y directora general de Ashoka España y Portugal.
Es una activista social y agente de cambio española. Además, es licenciada en
Derecho y especializada en Derechos Humanos y Democracia. Dirigió el departamento de campañas de Oxfam Intermón y fue la Directora General para Europa de la plataforma Change.org.
Fue elegida entre las mujeres Top 100 desde el año 2014 hasta el 2017 y actualmente es la
Directora General de Ashoka, la organización líder en emprendimiento e innovación social.
En el terreno personal, está casada con una
mujer holandesa, con quien tiene a dos niños y una perra. Cedida a EL ESPAÑOL
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Xuso Jones (Murcia, 1989) - Presentador y podcaster
Jesús Segovia Pérez, más conocido como Xuso Jones, es un cantante y presentador que se dio a conocer por publicar un vídeo en YouTube en el que pedía un McMenú en un McAuto cantando y que ha participado en exitosos programas como o La Voz . Tu cara me suena
En 2024 fue, seguramente, uno de los más importantes para Xuso tanto a nivel personal como profesional. El murciano fue uno de los presentadores de la última edición de
Operación Triunfo y además se hizo público que se había dado el 'sí, quiero' con su novio, un misterioso anestesista, en la más estricta intimidad. Gtres
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Víctor Gutiérrez (Madrid, 1991) - Deportista y secretario políticas LGTBI
Tiene Víctor un rol especial dentro de la comunidad LGTBIQ+, ya que es embajador deportivo.
Gutiérrez comunicó de forma pública su homosexualidad al sentir una responsabilidad de representar al colectivo. Lo hizo, además, cuando su selección tenía un foco de atención, durante las Olimpiadas de Río en 2016.
En 2021 denunció públicamente haber recibido insultos homófobos durante un partido y al finalizar el mismo.
La Federación Española de Natación sancionó al jugador Nemanja Ubovic por proferir un " insulto homófobo" a Gutiérrez. En la actualidad, es secretario para las políticas LGTBI del PSOE. Gtres
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Pepa Muñoz (Madrid, 1969) - Chef
Una de las
chef más reconocidas y admiradas de España por su labor en la gastronomía patria, por sus verduras y sus sabores increíbles.
"Pepa desde niña fue una apasionada de los fogones. Con 9 años ya limpiaba calamares y boquerones en el negocio familiar y con 11 ya cocinaba al lado de su padre,
Pepe, al que también acompañaba a los catering que daba por toda España", cuentan desde su página web.
Aunque discreta en lo personal, lo cierto es que Pepa Muñoz se ha declarado abiertamente
lesbiana en varias ocasiones. En una entrevista con LOC en el año 2021, de hecho, se deshizo en halagos hacia su pareja, Mila Nieto, con quien contrajo matrimonio hace ya un par de décadas.
"
Sigo estando cada día más enamorada de ella. No tenemos esa sensación de monotonía", confesó entonces Bueno sobre su pareja y madre de sus dos hijas, Lola y Candela. Gtres
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César Muñoz (Mérida, 1990) - Periodista y presentador
Graduado en
Ciencias de la Comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid. Su salto a la fama llegó cuando en 2023 copresentó el programa Así es la vida de Telecinco. Actualmente, copresenta El tiempo justo junto a Joaquín Prat.
Además, ejerce como
influencer en sus redes sociales, donde acumula 133. 000 seguidores.
Muñoz es
muy discreto con su vida privada y en estos momentos está soltero después de romper con su última relación sentimental. Gtres
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Eduardo Navarrete (Alicante, 1994) - Diseñador
El alicantino se ganó el cariño de la audiencia con su participación en la primera edición de
Maestros de la Costura, conducido por Raquel Sánchez Silva, y donde logró hacerse con una plaza en la final. Desde entonces, Navarrete no ha parado de participar en numerosos proyectos.
Al poco de finalizar el programa, fundó su propia firma de moda en el centro de Madrid y ha formado parte de otros programas de televisión como
MasterChef Celebrity e incluso en 2022 participó de nuevo en el programa que lo vio nacer, aunque abandonó a las puertas de la semifinal.
Ya de pequeño cogía las joyas y los vestidos de su madre para ponérselos y, aunque con el tiempo sus padres lograron aceptar la condición de su hijo, lo cierto es que a Eduardo le duele recordar su salida del armario. " A mi padre no le venía bien tener un hijo homosexual", declaró en una entrevista. Gtres
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Odette Vans (Croacia, 1995) - Influencer
Croata de nacimiento e instalada en Vitoria desde los cinco años, Odette, a la que popularmente todo el mundo conoce como
Odette Vans, ha logrado convertirse en una de las personalidades más influyentes de Internet.
Su primera aparición fue en el año
2017 y su naturalidad y carisma hicieron que el público la amara y odiara a partes iguales. Aprovechando su reconocimiento, la joven tomó la decisión de mudarse a Madrid, donde tuvo que hacer frente a situaciones de abusos y drogas.
En febrero de 2024, se declaró públicamente mujer trans y anunció la publicación de su documental
, en el que se abría en canal contando su dura historia. Siempre fui Odette Instagram
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Miguel del Arco (Madrid, 1965) - Guionista y director de teatro y cine
Nadie puede poner en duda que es uno de los directores de teatro y guionistas más aclamados por la crítica popular. Además,
Miguel del Arco lleva la lucha LGTBIQ+ por bandera en buena parte de sus obras.
Ha sido galardonado con
el Premio a la Cultura de la Comunidad de Madrid en 2013 y el Premio Pax en los años 2011 y 2012. Reconocimientos de renombre que han llevado a Del Arco a lo más alto.
En una entrevista para
El País rompió su hermetismo y se sinceró sobre algunos detalles de su vida privada. "Yo llevo 40 años con Jose, mi pareja, con el que me casé en el año 2014, y no le cojo de la mano por la calle. Es un acto político y despierta muchas miradas. Es verdad que se van normalizando muchas cosas, pero seguimos etiquetando", relató Miguel. Gtres
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Daniel Valero (Jerez de la Frontera, 1994) - Divulgador
Conocido como 'Tigrillo',
Daniel Valero se define en sus redes sociales como " maricón, periodista, divulgador y autor". En 2023 protagonizó, junto a la estilista Adriana Boho, la campaña de prevención y detección del VIH, una de las enfermedades con las que más se estigmatiza al colectivo LGTBIQ+.
Además, logró formar parte de la lista
Forbes en la categoría Mejores Creadores de Contenido. En cuanto a su papel como divulgador se le pudo ver hace unos pocos meses dando una charla sobre Diversidad y Realidades LGTBI en la última edición de Operación Triunfo .
Comprometido con su labor como activista, Valero ha convertido sus perfiles de TikTok e Instagram en
una especie de altavoz de todas aquellas situaciones que conciernen al colectivo. Instagram