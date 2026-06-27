Melendi se construye una impresionante casa de estilo vanguardista en Boadilla mientras vive en La Finca

Melendi (47 años) se está construyendo un impresionante chalet, como ha podido saber EL ESPAÑOL en exclusiva. Después de que el artista vendiera su casa de Boadilla del Monte (Madrid) y se trasladara junto a su familia a vivir a La Finca, como también adelantó este medio, el cantante pronto realizará una nueva mudanza.

Su experiencia en la urbanización de lujo, donde residen famosos como Cristiano Ronaldo (41) y Georgina (32), Luis Alfonso de Borbón (52) o Cristina Pedroche (37) y David Muñoz (46), no ha sido del todo satisfactoria. Cuentan que el intérprete no termina de sentirse a gusto con tanta seguridad.

Esto unido al elevado precio que está pagando por el alquiler -25.000 euros al mes- ha propiciado que Melendi vuelva a empaquetar sus enseres para trasladarse a un nuevo hogar.

Chalet en cinstrucción de Melendi. Sara Fernández EL ESPAÑOL

En realidad, el traslado a La Finca era algo temporal desde el principio. El asturiano quería probar la experiencia de habitar una de las zonas más cotizadas de España, pero siempre teniendo claro que allí no iba a echar raíces.

Hace unos años, Melendi compró un extenso terreno, también en Boadilla del Monte, concretamente en la zona de Las Lomas. Es en este solar donde, desde hace meses, se está levantando el que será su casa definitiva. Al menos de momento.

La nueva y lujosa vivienda del intérprete de éxitos como Un violinista en tu tejado es un chalet unifamiliar, que destaca por su estilo vanguardista de líneas horizontales, como se aprecia en las imágenes exclusivas que muestra EL ESPAÑOL.

La casa se organiza en una sola planta. Cuenta con un marcado remate superior en color negro texturizado que vuela sobre la fachada, proporcionando protección solar pasiva y acentuando la horizontalidad de la pieza.

Su fachada combina paños de mortero en color crema claro con cerramientos de vidrio y paneles fijos de madera natural, aportando calidez y un aire mediterráneo contemporáneo.

Entrada a la impresionante casa. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Los grandes ventanales de suelo a techo, enmarcados en carpintería negra, sugieren un interior inundado de luz natural y una conexión fluida con el jardín.

Este periódico también ha podido saber que todo el interior se está diseñando meticulosamente con materiales de primera calidad. Tanto Melendi como su mujer Julia Nakamatsu (34) están eligiendo uno a uno todos los elementos decorativos de cada una de las estancias de su nuevo hogar.

Fase final

La propiedad está protegida de la calle por un imponente vallado de lamas metálicas verticales en color negro mate, asentado sobre un zócalo de hormigón visto. Esto garantiza una privacidad absoluta hacia el interior sin perder elegancia.

De cara al exterior, la vivienda cuenta también con una garita de seguridad acristalada, desde donde se controlará todo el sistema de videovigilancia de la casa, que aún no está terminado de instalar.

Todo el diseño respeta el arbolado preexistente de la parcela donde se ven grandes pinos emblemáticos de la zona que sobresalen tanto por delante como por detrás de la valla, entrelazándose con la propia arquitectura.

Valaldo exterior de la casa de Melendi. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Las obras de la vivienda están en su fase final de ejecución. Como se aprecia en las fotografías que aporta este medio, aún se puede ver una furgoneta de reformas y un camión en la puerta.

Quedan algunos detalles, pero se espera que pronto el cantante, su esposa y sus hijos se instalen aquí para comenzar una nueva etapa en sus vidas. Es en Boadilla donde realmente han encontrado la tranquilidad y privacidad que necesitan. Además, su rutina es mucho más cómoda que desde La Finca.

Están alejados de la exposición pública, pero en su justa medida. Cerca de casa tienen una zona de ocio, compras y restauración.

El artista ha formado una gran familia. Es padre de cinco hijos. Los mayores son Carlota -quien se abre paso como influencer- y Marco, fruto de relaciones anteriores con Miriam Martínez de la Vega y la cantante sevillana Dámaris Abad (conocida como "La Dama").

Los tres pequeños, Lola, Abril y Dakota, nacieron de su matrimonio con la modelo y bailarina argentina Julia Nakamatsu.

Melendi y su mujer, Julia Nakamatsu. GTRES

Al éxito en su vida personal, se le une el profesional. El cantante acaba de publicar nuevo disco titulado Pop Rock, que para él es el mejor álbum que ha hecho en su vida.

"Me siento bendecido por Dios. Cada mañana le doy gracias por todo", aseguró el asturiano durante la presentación de sus nuevos temas en la sala La Riviera el pasado mes de mayo.