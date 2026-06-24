Paz Vega concede su primera entrevista tras separarse de Orson Salazar: "He decidido tomar el control de mi vida"

La actriz Paz Vega (50 años) atraviesa una de las etapas más delicadas de su vida personal. Tras poner fin a su matrimonio con Orson Salazar (48) después de más de dos décadas juntos, la intérprete ha concedido su primera entrevista desde la ruptura.

Lo ha hecho en las páginas de la revista ¡HOLA!, donde se ha sincerado sobre el proceso de reconstrucción emocional que está viviendo y sobre cómo afronta este nuevo capítulo de su vida.

Lejos de esconder las dificultades que ha atravesado en los últimos meses, Paz Vega ha reconocido que el golpe emocional también ha tenido consecuencias físicas.

"Recomponiéndome a nivel personal también... Son muchas cosas y a veces el estómago se encoge, pero estoy ahí y me voy a recuperar, claro que sí, a nivel físico, digo, porque es verdad que me faltan un par de kilitos", ha confesado.

Sin embargo, la actriz asegura haber encontrado la fuerza necesaria para seguir adelante. "Quizá tenga la capacidad o el superpoder de estar muy mal y poder levantarme y seguir", ha explicado.

Y añade: "Y continuar, además, agradeciendo todo lo bueno, que es difícil cuando las cosas se ponen feas". Unas palabras que reflejan el momento de transformación que está viviendo tras la separación.

La protagonista de numerosas producciones nacionales e internacionales asegura que se encuentra en una etapa de renovación personal.

"Estoy en un momento muy bonito, soltando cargas y abrazando nuevas ilusiones a todos los niveles, a nivel personal y profesional", ha señalado.

Una actitud positiva que resume con una reflexión sobre la resiliencia: "Sí, me he levantado y sigo caminando. Ahí es donde está lo bonito de la vida: nos caemos, pero nos levantamos. Y cómo te levantas es lo que te define".

Durante la conversación con la cabecera, también ha abordado la exposición mediática que ha acompañado a su separación, una situación poco habitual para ella.

"Mi vida privada nunca ha copado ningún medio, ni yo he vivido de eso", ha explicado. Aunque admite que ha sido extraño ver cómo se hablaba de su situación sentimental, se muestra tranquila ante los rumores surgidos en los últimos meses.

"Las aguas se van calmando, todo se va posicionando y no pasa nada. Se dicen cosas que no es que sean inexactitudes, simplemente, no son ni verdad", ha afirmado, dejando claro que hay informaciones que carecen de realidad.

"Nos caemos, pero nos levantamos"

Otro de los aspectos sobre los que ha reflexionado es la importancia del amor propio y de establecer límites claros en las relaciones personales. "Lo primero, hay que estar bien con uno mismo y enamorarse de uno mismo. El amor propio es fundamental", ha defendido.

Paz Vega en un acto público. Gtres

Además, ha reconocido que esta nueva etapa le ha permitido tener más claro qué quiere para su futuro y, especialmente, qué aspectos no está dispuesta a aceptar.

La actriz también ha dejado una declaración que resume el espíritu con el que encara este nuevo comienzo. "He decidido tomar el control de mi vida y de mi situación, dirigirme a mí misma".

Una metáfora que conecta directamente con su faceta profesional como directora y que evidencia su deseo de convertirse en la principal protagonista de esta nueva etapa.

Con estas declaraciones, Paz Vega rompe su silencio por primera vez -en una entrevista pausada- desde su separación de Orson Salazar y muestra una imagen de fortaleza, reflexión y optimismo.

Un proceso de reconstrucción personal en el que, según sus propias palabras, está aprendiendo a soltar cargas, abrazar nuevas ilusiones y escribir el siguiente capítulo de su historia desde la serenidad y la libertad.