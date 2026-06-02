Morante de la Puebla reconoce que su depresión ha sido el motivo principal de su divorcio: "La verdad es que es una pena"

Una inesperada noticia saltaba a la prensa del corazón el pasado 25 de mayo. El torero Morante de la Puebla (46 años) y su mujer, Elisabeth Garrido, ponían fin a su matrimonio tras 16 años juntos y dos hijas en común.

Es ahora cuando el diestro se ha pronunciado, por primera vez, tras la ruptura y aunque no reconoce que no le gusta hablar sobre su vida privada ha asegurado que su depresión ha tenido mucho que ver en el fin de su historia de amor.

"Es algo que pertenece a mi vida privada, pero ya venían dándose las cosas regulares. Y bueno, ahora salida la noticia. Pero la verdad es que ya hace bastante tiempo", ha confirmado el matador de toros durante la entrega de las Medallas de Sevilla, donde ha sido reconocido como Hijo Predilecto de la ciudad.

El exmatrimonio tiene dos hijas en común. GTRES

Acompañado por su hijo mayor, José Antonio Jr. -fruto de una relación anterior con Cynthia Antúnez que terminó en 2008 después de 3 años de matrimonio-, Morante ha explicado que su enfermedad cada vez se ha acrecentado más y ese ha sido uno de los motivos principales de su separación.

"La verdad es que en este periodo la enfermedad ha sido más fuerte y creo que no hemos tenido suerte y ha influido bastante. La verdad es que es una pena".

La pareja se casó en 2014 en una ceremonia civil en Alcalá de Guadaíra y fijó su residencia en La Puebla del Río, donde nacieron sus dos hijas. Antes, Morante había estado casado con Cynthia Antúnez, madre de su hijo mayor, futbolista vinculado al Betis.

Depresión

Los problemas mentales de Morante de la Puebla comenzaron con tan solo 22 años. A esa temprana edad, el torero fue diagnosticado con un trastorno disociativo de la personalidad, una condición que desconecta su cuerpo de las emociones. "Es una enfermedad muy compleja, muy triste y muy dolorosa", explicó en una entrevista.

En 2024 ese cuadro se agravó con una depresión, que le obligó a cancelar la temporada taurina y finalmente tuvo que anunciar su retirada de los ruedos en octubre de 2025.

Morante de la Puebla en su última corrida de toros en Aranjuez. GTRES

"Me fui viniendo abajo hasta el punto de que ya era imposible. Era un sufrimiento y un llanto diario. Perdía toda la ilusión que se debe de tener para ponerte delante de un toro y de un público. Fuimos de un médico a otro hasta que no me quedó más remedio que cortar la temporada".

Uno de los aspectos más desgarradores de sus declaraciones fue su confesión sobre haber pensado en el suicidio: "He pensado en la muerte como alivio, pero no me lo puedo permitir: tengo una familia y una responsabilidad. No me puedo permitir esos pensamientos que, sin duda, he tenido muy cerquita".

Para intentar combatir la depresión severa, Morante se ha sometido a terapia de electroshocks con anestesia general, un tratamiento agresivo y poco convencional. El tratamiento le provocó amnesia transitoria que le borró el recuerdo de momentos célebres de su vida.

Ahora, el diestro está volcado totalmente en su profesión para superar su separación. Su última corrida fue el pasado domingo, 31 de mayo, en Aranjuez donde culminó una faena cumbre, según las crónicas taurinas.