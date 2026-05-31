Minerva Piquero: "En un año y medio pasé por un tumor, problemas de tiroides, cirugías y una separación, todo a la vez"
La presentadora se desnuda emocionalmente en su nuevo libro, 'No estoy loca', una radiografía sobre la menopausia y los estigmas de la madurez femenina.
Minerva Piquero (58 años) charla con EL ESPAÑOL con motivo del lanzamiento de su nuevo libro, No estoy loca, un relato honesto, crudo y sumamente necesario sobre la menopausia y los estigmas que aún arrastra la madurez femenina.
La mítica "chica del tiempo" de los años 90 desmitifica los clichés televisivos y abre su corazón sobre el complejo año y medio en el que tuvo que hacer frente a diversos reveses de salud.
Un periodo en el que encadenó una perimenopausia agresiva, problemas de tiroides, un tumor y, posteriormente una doble mastectomía a la que se sometió de manera voluntaria tras un diagnóstico de cáncer. Un testimonio de aceptación, empoderamiento y liberación.
La asturiana, que ya escribió una novela llamada Nacida libre "hace cinco años", se siente orgullosa de su nuevo trabajo editorial, que le ha permitido conocer el testimonio de muchas mujeres que, al igual que ella, han atravesado dificultades al cruzar la frontera de la menopausia.
¿Qué la animó a escribir un libro centrado en su experiencia?
Pues la vida misma... Primero te miras a ti misma. Después investigas y lees sobre el tema. Y dices: 'A ver qué te pasa'. Hasta me hice socia de la International Menopause Society. Empecé a recabar información, fui indagando durante meses.
Me preguntaba cómo es posible que no existiera información más popular y más extendida sobre la menopausia, por qué no está más normalizada esta conversación.
La razón por la que he decidido contar mi experiencia es porque yo pude superar todo gracias a entenderme y a quererme. Espero que ese aprendizaje pueda ayudar a otras mujeres.
El primer testimonio de su libro habla de una mujer madura que, tras separarse, usa una app de citas para ligar... ¿Es su caso?
Nunca he usado una app de ligue. Conocí a mi actual pareja a través de Instagram. Una amiga en común subió una foto juntas. Él comentó la foto, me hizo gracia, me gustó su foto, me escribió, le escribí... y un día nos estábamos escribiendo. A lo tonto.
Fue alguien con quien empecé a hablar porque nos vimos en redes y nos apeteció conocernos.
Hace poco estuve en una boda de una pareja de treinta y largos que se conocieron en una aplicación de buscar pareja y son la pareja más enamorada del mundo. Está claro que tenemos que derribar prejuicios.
En el libro revela el impacto que provocaron en usted las reacciones de los compañeros de prensa cuando, años atrás, aumentó de peso.
Por mi profesión tengo una imagen pública. La gente se fijó en mi aspecto. Pero a la Minerva que todo el mundo veía le estaban pasando cosas mucho más importantes. Yo no sabía que estaba en perimenopausia, tenía una inflamación articular tremenda.
En mi caso, tuve una perimenopausia muy agresiva. También tuve otros problemas de salud bastante graves.
No tuve depresión diagnosticada, pero tenía ansiedad y una tristeza horrible, un agotamiento... Me levantaba después de dormir 8 o 9 horas y me levantaba como si no hubiera dormido nada. Tenía lagunas mentales.
Tenía un estrés tremendo que me provocaba también la inseguridad de pensar que ya no tenía control sobre mis capacidades cognitivas. Me preguntaba: "¿Qué me está pasando?".
Yo no sabía que la tiroides no funcionaba. Me enteré después de decirme a mí misma "tienes estrés". Ya por fin alguien se decidió a hacerme una buena analítica y me dijo: "Tienes la tiroides atrofiada como una uvita pasa. No te funciona nada".
Pero el diagnóstico no quedó solo en eso...
En el chequeo ginecológico de turno me encontré con que tenía un tumor, que se solucionó bien, pero te llevas un susto de muerte.
Ese mismo año me caí. Tuve un accidente, me partí el tobillo y me lo trituré. Me tuvieron que poner 20 tornillos y dos placas de titanio para sujetar ese montoncito de huesecitos.
Estuve tres meses en ese estado: con mi tumor y con mi tiroides y con todo en silla de ruedas. Después estuve seis meses con muletas. Entre medias, de repente, me tuvieron que quitar la vesícula de emergencia porque me reventó ese verano.
Al año de todo aquello me tuve que volver a operar. Ya caminaba sin muletas, pero tenía mucho dolor y no caminaba bien. Pasé un proceso largo y complicado.
¿Qué se le hizo más difícil en aquel proceso?
En aquel momento, que yo tuviera sobrepeso no era más que una forma de mi cuerpo pidiendo auxilio. Yo pensaba que el cuerpo me estaba boicoteando.
En realidad, mi pobre cuerpo estaba intentando sobrevivir, porque tenía un desajuste hormonal muy bestia. A mí se me ralentizó el metabolismo, empecé a perder masa muscular, se me disparó el cortisol, no podía conciliar el sueño, tenía deficiencias neuronales de desgaste por las hormonas y no me podía concentrar.
Su libro se centra en la menopausia, pero en su experiencia vital se cruza el cáncer. ¿Sucedió todo a la vez?
Yo tenía 48 años cuando empezaron los problemas. Y a los 54 me pasó todo... Todo pasó en un año y medio. Primero empiezas a engordar, después, se me cruzó una separación.
El tumor que yo tuve fue por el desajuste hormonal. Fue un tumor hormonal.
A mí me dijeron que me iba a quedar, -como yo digo-, un socavón, una hendidura muy grande. Me iba a quedar deformado, porque no solo quitas la parte del tumor. Hay que quitar mucho de alrededor por prevención.
Pasado un tiempo, me sugirieron reconstruir con prótesis. La otra (mama) estaba sana. Pero mi cuerpo ya me había dado muchas señales de que no estaba bien. Estaba inflamado, con un hipotiroidismo agresivo, el metabolismo ralentizado, el peso, el dolor.
Yo lo tuve claro. Antes de la primera primera cirugía advertí: "Me lo quito todo, me quito las dos". No sabía qué iba pasar en cinco o seis años. No quería tener esa preocupación.
También pensé: "No quiero tener un pecho grande y el otro pequeño. No quiero ponerme una prótesis después".
Yo no deseaba meterme dos cosas de silicona en el cuerpo. Quería estar natural, sana y sentirme bien. Es verdad que en aquella época yo tenía más kilos y tenía grasita natural de sobra para dejar ahí una cosa pequeñita, pero bien puesta.
Fue usted valiente. Es una decisión drástica...
Lo vi claro desde el principio. Pensé: "Si no lo hago ahora, dentro de 6 o 9 meses, o un año, me tocará someter a otra cirugía de reconstrucción para ponerme algo sintético en mi cuerpo por una cuestión de belleza. Eso me provocaba un dilema moral.
Cuando pasas por tantas cosas... Tienes un año y medio tan malo, en el que entras en quirófano varias veces por cuestiones importantes de salud (como triturarme un tobillo, la vesícula, la mama, la tiroides...), dices: "¿Me voy a someter a otra cirugía dentro de un año por una cuestión de estética? ¿Y voy hacerlo colocándome un objeto ajeno a mi cuerpo? No quiero. No lo necesito".
En ese momento, más que valentía, fue un momento de liberación, de aceptación, de comunión. De decir: "Yo me quiero y me acepto con esto. Y voy a ser igual de hermosa, y de válida, y de todo, teniendo un pecho más pequeñito.... que vestida estará bien, y en la intimidad pues tendré cicatrices, pero estoy sana. Soy dueña de mi destino, es mi decisión".
¿Esa aceptación la ayudó a la hora de encarar su vida afectiva?
Sí, porque todo está en la cabeza. Cuando pasas por todo este proceso, la única manera de hacerlo bien, tranquila y segura es teniendo la mente ordenada y sabiendo qué te está pasando, por qué y cómo lo puedo afrontar.
Yo llegué a un punto en el que dije: "Vale, el camino no es cortito ni fácil". Esto va a ser cuesta arriba, pero llegaré". Me lo planteé con esa paciencia.
No todos los días me levantaba con la misma fuerza. Casi siempre me acostaba derrotada, pero me levantaba y decía: "Venga, otra vez, otro poquito. A ver cómo recupero mi pelo, a ver cómo consigo que no me duela esta rodilla".
Supongo que hubo altibajos...
Hubo un día en que salí a la terraza, miré al cielo, al universo, y dije: "¿Qué quieres de mí? ¿Qué más?". Puedo afrontar una batalla porque soy peleona, soy fuerte, ¡pero de una en una, por favor!
Empiezas a medicarte para una cosa, de repente te encuentran otra y tienes que hacerte una cirugía dramática y volver a medicarte. Y al rato te dicen: "Hay que volver a operar". Y a los seis meses, otra operación. Además, me operaron de un hombro. Un año y medio antes se me había roto un tendón.
Evidentemente, llega un momento que dices: "Hasta aquí llegué. Se me está rompiendo todo".
Hice mucho trabajo psicológico. Pensaba, escribía, me lloraba, me volvía a decir, leía, buscaba ayuda... Y un día dices: "Soy una tía valiente, soy una mujer fuerte. Yo puedo, yo decido, yo elijo". Y así sales adelante.
¿Cómo han vivido sus dos hijos su periplo vital?
Lucas tiene 19 años. No ha leído el libro aún. Pero no le hace falta porque me ha visto parirlo. No sabes la "chapa" que le he dado.
Antes de escribir el libro me quité la capa de 'Superwoman' y un día le dije: "Me pasa esto, estoy cansada, me voy a meter en mi cuarto y no tiene nada que ver con vosotros".
A veces me veía llorar y me decía: "Mamá, ¿qué te pasa?". Yo le decía: "Nada, necesito estar así". Él me abrazaba o me traía chocolate y helado. Lucas tiene una sensibilidad sobre el universo femenino que te asombraría. Entiende perfectamente nuestra complejidad.
Su hija Patricia se dedica al mundo de la interpretación.
Tiene 26 años. Es una mujer hecha y derecha. Y con una vocación clara. Cuando me confesó que quería ser actriz, y le dije: "Vale, pero vamos a prepararnos en serio".
Estudió Dirección de Cine en la TAI de Madrid y luego hizo la especialidad en guion. Es muy completa; de hecho, ahora en proyectos que tiene como actriz, a veces le pasan el guion para que haga sus acotaciones y valoraciones.