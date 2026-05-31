Ana Obregón y Paloma Lago, juntas y unidas en el bautizo del hijo de Javier García Obregón: "Momentos de alegría"

Ana Obregón y Paloma Lago en el bautizo de Javi, hijo de Javier García Obregón y nieto de la modelo. @ana_obregon_oficial

Las celebraciones no dan tregua al clan García Obregón, que atraviesa una de sus etapas más dulces y emotivas.

Apenas unos días después de vestirse de gala para el enlace de Marta García Obregón e Iago Álvarez Navarro en Segovia, la familia ha vuelto a reunirse para festejar un nuevo y especial acontecimiento: el bautizo del pequeño Javier, el primer hijo de Javier García Obregón y Eugenia Gil.

La ceremonia religiosa, que ha tenido lugar este sábado, 30 de mayo, se ha desarrollado en un ambiente estrictamente íntimo y familiar, junto con los seres queridos más cercanos de la pareja.

Entre los asistentes se encontraba una orgullosa Paloma Lago (59), abuela paterna del niño, así como Ana Obregón (71), tía abuela del bautizado, propiciando un afectuoso reencuentro que demuestra la excelente relación que mantienen las excuñadas.

Ana Obregón y Paloma Lago en el bautizo de Javi, hijo de Javier García Obregón y nieto de la modelo. @ana_obregon_oficial

El emotivo mensaje de Ana Obregón

Como viene siendo habitual en sus grandes momentos, Ana Obregón ha querido dejar constancia del feliz encuentro familiar en sus perfiles sociales, donde ha publicado varias fotografías derrochando complicidad junto a Paloma Lago.

La actriz y presentadora ha acompañado las imágenes con unas palabras cargadas de cariño y, también, de su ya inevitable nostalgia de su hijo, Aless Lequio, al que tiene siempre presente.

"Hoy en el bautizo de Javi nieto de mi querida Paloma Lago y mi hermano Javier. Momentos familiares de alegría que todos necesitábamos.Solo faltabas tú", ha escrito, haciendo una conmovedora referencia a su vástago, fallecido el 13 de mayo de 2020.

Detalle del faldón de bautizo del pequeño Javi, nieto de Paloma Lago. @eugeniagm

Un faldón tradicional

La orgullosa madre del pequeño, Eugenia Gil, ha sido la encargada de desvelar algunos de los secretos de la jornada a través de sus redes sociales.

La psicóloga ha compartido con sus seguidores varias instantáneas del templo religioso, así como detalles del tradicional faldón de bautizo con el que vistieron al gran protagonista del día.

La iglesia donde ha tenido lugar el bautizo. @eugeniagm

Tras el "sí" del agua bautismal, los familiares y amigos más allegados de ambas ramas se trasladaron al invernadero de Los Peñotes, el bucólico escenario elegido para el banquete posterior.

La cita ha tenido, además, un ritmo exprés para Paloma Lago, ya que la presentadora tenía previsto regresar a Galicia esa misma tarde, no sin antes haber podido exprimir al máximo unas horas inolvidables junto a su nieto.

Eugenia Gil, mujer de Javier García Obregón, con su hijo Javi en sus brazos. @eugeniagm

Padres primerizos

El nacimiento del pequeño Javier, que tuvo lugar el pasado mes de marzo mediante un parto natural, supuso un soplo de aire fresco y una inmensa alegría para toda la familia. Con su llegada al mundo, el bebé no solo convirtió a Javier García Obregón y Eugenia Gil en padres primerizos: también convirtió a Paloma Lago en abuela por primera vez.

Desde entonces, han hablado con absoluta naturalidad sobre cómo están gestionando esta nueva aventura vital.

"Ha sido un partazo que lo ha hecho ella como una campeona y está llevando la maternidad súper bien. Y yo intentando apoyarla en todo lo que puedo", explicó recientemente el padre a EL ESPAÑOL.

Eugenia, por su parte, compartía el pacto al que llegaron ambos antes de la llegada de su primer hijo: "Nos propusimos hacer planes y salidas cada 15 días. Aunque sea una minicomida de una hora... tampoco hace falta irse todo el día. Y nos viene muy bien, la verdad", confesó Eugenia.

Quien tampoco oculta su absoluto entusiasmo es la propia Paloma Lago que, según ha desvelado su hijo en tono divertido, está completamente volcada y "entregada" a su nuevo papel de abuela.