Ana Duato rompe su silencio tras la decisión de la Justicia de repetir el juicio: "Nos usan para meter miedo al contribuyente"

La efímera tranquilidad de Ana Duato (57 años) ha llegado a su fin. Aunque el pasado mes de febrero la protagonista de Cuéntame cómo pasó celebraba públicamente su total exculpación, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha dado un giro radical a su escenario judicial.

Este jueves, 28 de mayo, este órgano jurisdiccional ha anulado la absolución de la intérprete y de su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau (65), y ha ordenado además que el proceso del 'caso Nummaria' contra la pareja vuelva a juzgarse, desde el principio, y ante un tribunal diferente.

Ante estos hechos, la actriz ha emitido este mismo jueves un comunicado en el que define cuáles serán sus próximos pasos. Ante todo, defiende su inocencia, como reza el escrito facilitado por la agencia EFE.

Ha afirmado que Hacienda utiliza a las personas públicas "para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes".

La actriz Ana Duato. Europa Press

"Hace un año, y tras un calvario judicial de una década, un tribunal compuesto por tres magistrados declaró mi inocencia de forma unánime. Pagué todos mis impuestos y nunca tuve ánimo de defraudar", ha subrayado la actriz, que ha recordado que la resolución fue "tan contundente" que ni siquiera la Fiscalía la recurrió.

Sostiene, sin embargo, que la Agencia Tributaria "no podía dejar" que su sentencia sentara jurisprudencia. "A las personas públicas, desde tiempos de Lola Flores, nos han utilizado para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes", ha opinado.

"Ya gané hace un año. Volveré a defenderme confiando en que se repita el mismo resultado", concluye la actriz.

La Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia que absolvió a ambos al considerar que no justificó "en términos de lógica racional" las razones por la que les eximió de responsabilidad penal.

Una absolución sin base lógica, según el Tribunal

La resolución de la Audiencia Nacional responde a la estimación íntegra del recurso presentado por la Abogacía del Estado en nombre de Hacienda.

El dictamen revoca la decisión emitida el pasado verano por la Sección Segunda, la cual eximía al matrimonio de los delitos de evasión fiscal que afectaban al IRPF de la actriz (entre 2010 y 2012) y al del productor (correspondiente a 2011).

La Audiencia Nacional sostiene ahora que el fallo absolutorio previo carecía de una argumentación coherente, sólida y legalmente válida.

Los magistrados matizan que, si bien en esta fase no les corresponde emitir una condena directa, sí tienen la potestad de tumbar un veredicto si los motivos expuestos para exculpar a los acusados no se sostienen.

Miguel Ángel Bernardeau, en junio de 2024. Gtres

En el caso concreto de Duato, el Tribunal concluye que la sentencia no explicó ni justificó adecuadamente por qué no hubo fraude u ocultación de fondos. Se concluye que no se justificó, de ningún modo, por qué se descartó la existencia de tales circunstancias.

El foco del supuesto fraude se centra en las ganancias que la actriz obtuvo mediante una empresa pantalla diseñada por su asesor financiero.

Gracias a este entramado, Duato abonó a las arcas públicas unas cuotas de IRPF drásticamente más bajas de las que le correspondían si hubiera declarado sus ingresos reales como rentas del trabajo.

Asimismo, el tribunal considera que la sentencia anterior se amparó de forma errónea e insuficiente en la jurisprudencia del Supremo a la hora de disculpar las supuestas dudas de la artista sobre la legalidad de los consejos de su asesor, Fernando Peña.

Ana Duato

Del "desconocimiento" a la implicación

En el primer juicio, la Sala de lo Penal exculpó a Ana Duato bajo la premisa de que no había pruebas de que cometiera el fraude a sabiendas.

Se argumentó entonces que, al tratarse de una intérprete sin conocimientos específicos en materia tributaria, era factible pensar que actuaba de buena fe, creyendo que la estructura propuesta por sus asesores se mantenía dentro de los márgenes de la legalidad.

Sin embargo, los magistrados de apelación han validado por completo las tesis de la Agencia Tributaria que desmontan esta supuesta ignorancia.

El Abogado del Estado alega que resulta inverosímil que alguien reciba durante tres años ingresos 20 veces mayores de los acordados por contrato sin sospechar que se encuentra ante un documento falso.

Ana Duato. GTRES

El desfase de sus cuentas

Para la acusación, el hecho de que la propia Duato firmara personalmente los documentos y ejerciera el rol de representante de la entidad pagadora evidencia de forma clara que sí era consciente de la ilegalidad o que, cuando menos, asumió el riesgo de cometer dolo.

Finalmente, la Sala subraya que los hechos probados demuestran la implicación directa y activa de la actriz en la creación de diversas empresas (con especial mención a la sociedad instrumental Gaumukh AEIE).

Dichas empresas las usó presuntamente para la firma de contratos de cesión de derechos de imagen y en el cobro de sus emolumentos profesionales a través de estas vías.

La consecuencia económica de esta maniobra salta a la vista: mediante este sistema de ingeniería fiscal, Duato solo tributó por el 40 % de sus ingresos. Así, declaró únicamente 896.000 euros de los 2.240.000 euros reales que percibió en dicho trienio. Un desfase millonario que, según el nuevo auto, la justicia anterior dejó sin una explicación aceptable.