El dolor de Daniel, el hijo autista de Dioni (Camela) del que el artista no quiere saber nada: la lucha de la madre del joven

Dioni Martín junto a Gema y el que fue reconocido como su hijo, Daniel, en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

Dioni Martín (55 años) y Ángeles Muñoz (51), el dúo que conforma el grupo Camela, va a vivir este miércoles, 27 de mayo, un día muy especial en su carrera musical: los cuñados -él está casado con la hermana de ella- recibirán la Medalla de Oro al Mérito en el ámbito musical.

Ambos han reconocido en las últimas horas que, como es natural, están ilusionados, emocionados y un tanto nerviosos. No cabe duda de que será un día inolvidable en el que, además, podrán coincidir con los reyes de España, Felipe VI (58) y Letizia (53). Todo un sueño para ellos.

Al lado de ambos, de seguro, estará su familia. En el caso de Dioni, el artista está casado con Lucía Muñoz -hermana de Ángeles- y ambos tienen dos hijos, Rubén y Cristofer. Cuentan quienes conocen a la familia que Dioni es un buen padre y esposo, muy pendiente siempre de su gente.

Dioni Martín. RRSS

No obstante, este relato de progenitor protector no casa en absoluto con la realidad que vive un joven llamado Daniel y la madre de éste, Gema Moreno. Esta historia está cargada de dolor, de rabia, de impotencia y de abandono.

Daniel es hijo biológico de Dioni, pero con él nunca ha ejercido como padre. Así lo ha denunciado, tiempo atrás, la madre del joven en conversación con EL ESPAÑOL. Gema ha alzado la voz varias veces para hacer ver que su hijo, autista, extraña a su progenitor.

Que éste no lo atiende, ni lo cuida. Ni se preocupa. Actualmente, Gema no quiere saber nada de los medios de comunicación; no quiere hablar. Para entender esta historia hay que remontarse al año 2022. Entonces, se reveló que Dioni tuvo un hijo en su juventud del que nada se sabía.

Hasta entonces, la existencia de ese vástago pertenecía a su esfera más íntima. No obstante, Gema Moreno, la madre del joven, de 34 años y llamado Daniel, estalló un buen día y, harta de injusticias, desveló todos los detalles de aquel idilio que vivió en su juventud con Dioni Martín.

Ella tenía 16 años; él, 20. Su historia duró sólo unos meses, pero el tiempo suficiente para que naciera Daniel. Ese embarazo supuso todo un tsunami en ambas familias, como sostuvo Gema, hace años, a este medio. Dioni, siempre según la versión de ella, se desentendió del niño.

Ella dio a luz, el tiempo pasó y Gema presentó una demanda de paternidad tras agotar todas las vías posibles de comunicación con el padre de su hijo. Esa prueba de ADN adjudicó la paternidad a Dioni, quien tuvo que pasar una manutención.

Gema junto a su hijo Daniel.

32 años después del nacimiento de Daniel, la relación paternofilial es inexistente. Ya lo era en 2022 y así sigue siendo a día de hoy, en 2026: Dioni, defiende Gema Moreno, no se ha puesto en contacto con su hijo, ni qué decir con ella.

Sigue, pues, sin ocuparse ni preocuparse de su hijo, como confirma EL ESPAÑOL. Hace un tiempo, Gema sostenía: "No tenemos noticias de él. No se ha puesto en contacto con su hijo, y menos conmigo. (...) En este tiempo no he querido participar en nada, porque sólo se busca el morbo".

Continuó detallando Gema: "Un juez no piensa en el cuidador, en la persona que está 24 horas, 365 días, sin poder permitirse el lujo de ponerse enferma o necesitar descansar o de poder salir a tomar un café. (...) Me siento impotente, porque él tiene medios y tiempo".

Sostuvo Gema que todos los días "me pregunto lo mismo, ¿cómo puede vivir y dormir sin remordimiento?". Daniel echa en falta la figura afectiva de su padre.

"Para mí es duro que sus otros hijos vivan de maravilla y el mío, que necesita un montón de cosas, no puede permitírselas cuando son necesarias", subrayó.

Sobre el día a día de Daniel, su madre informaba: "Dani es dependiente y va a un centro de día. Yo dejé de trabajar hace años para dedicarme única y exclusivamente a él".

Este centro, informó Gema, pertenece a la Comunidad de Madrid. Termina la madre de Dani su conversación con EL ESPAÑOL: "Llevo 32 días cargando con esta mochila y me arrepiento de no haber tenido el valor de haberlo hecho mucho antes -hablar públicamente-".

La versión de Dioni

En 2022, Dioni emitió un comunicado, donde sostuvo, entre otras cosas, lo que sigue: "Recibí la demanda de paternidad en 1999, sometiéndome a las pruebas voluntariamente. Después tuvimos una única conversación telefónica poco agradable, lo reconozco. (...)".

Y añadió: "Nunca hubo el menor intento de acercamiento personal por su parte. Durante muchos años nada supe del día a día de Dani. (...) Es cierto que en la peor época de la crisis no pude hacer frente a la totalidad del pago acordado cada mensualidad".

La versión de Gema Moreno, en cambio, dista mucho de la del cantante: "Él se presenta a las pruebas porque era famoso, pero sabía que era el padre desde el minuto cero. Él se presenta voluntariamente, esa es la verdad. Dio el máximo: 99,997 por ciento".

El cantante Dioni junto a sus hijos, Rubén y Cristofer, y su esposa, Lucía Muñoz, en una imagen de sus redes sociales.

"El juicio con sentencia sale en 2004, nos presentamos a juicio. Cuando llegué me dijo 'bueno, estarás contenta, ¿no?'. Jamás se ha preocupado de él. Ya en esa demanda ponía los problemas de discapacidad que tenía mi hijo".

Defendió Gema, además, que Dioni no siempre respondió de forma satisfactoria con la manutención: "No, hubo un tiempo, en el 2014, que deja de pagarme y yo le mando una carta a su casa. Me llama y me dice que no puede, que hay mucha crisis".

"Mi hijo come todos los días, al igual que los otros dos. Le demandé y nos volvimos a presentar a juicio", sentenció. El único y gran damnificado de esta historia es Daniel, quien se ha criado sin su progenitor, guía y referente.

"Mi hijo ha tenido en muchos momentos de su vida necesidad de conocerle. Hace 15 años yo necesitaba volver a ser madre. Me puse en tratamiento psicológico porque estaba tomando medicación y quería dejarla para poder tener otro hijo", abundó Gema.

La familia Martín Muñoz al completo en una fotografía de las redes sociales de Cristofer.

"Entonces, mi hijo pasó una mala racha de adolescencia e insistió mucho en conocer a su padre. Me puse en contacto con él y me dijo que no estaba preparado para conocer a Dani", expone, al cabo.

Terminó entonces dejando claro Gema Moreno que la existencia de su hijo Daniel la conocía todo el entorno de Dioni: "¡Todo el mundo lo sabía! En mi barrio, se está poniendo en contacto conmigo gente que me dice que para lo que necesite, que si los necesito como testigo, ahí estarán".

"En el barrio todos sabían que tenía un niño conmigo. Fue mi primer novio, mi primer amor. En ese momento sentí miedo. Mis padres sufrieron mucho", culminó Gema en su momento. Hoy, ella vive instalada en el silencio.