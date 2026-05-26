Borja Thyssen reaparece en un acto público en medio de la preocupación por la salud de su madre: "Está en casa, vigilada"

La salud de Tita Cervera (83 años) sigue preocupando sobremanera a su entorno más próximo. Sus hijos, Borja Thyssen (46) y las mellizas, Carmen (19) y Sabina (19), no se separan de su lado, y sus viajes a Sant Feliu de Guíxols son constantes.

En medio de este aciago escenario, este pasado lunes, 25 de mayo, Borja y su mujer, Blanca Cuesta (52), han reaparecido en un acto público en Madrid.

Horas después de protagonizar una tensa huida a la carrera ante las preguntas de los reporteros, el matrimonio se ha desplazado hasta el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, donde ha capitaneado la inauguración de la última exposición de la emblemática pinacoteca.

El evento ha estado profundamente marcado por la absoluta discreción de la pareja y por las informaciones contradictorias sobre el verdadero estado de salud de la baronesa Thyssen, quien convalece tras haber sido ingresada de urgencia el pasado mes de abril.

Borja y Blanca, este pasado lunes, en Madrid. Gtres

Evitando de forma sistemática los micrófonos y las cámaras, el matrimonio ha accedido al recinto cultural directamente en coche, mostrando rostros de notable seriedad y rechazando de plano realizar declaraciones formales en la zona de prensa establecida.

Una suerte de blindaje informativo que no ha hecho más que alimentar las especulaciones sobre la situación familiar.

Durante el transcurso del acto en el interior de la pinacoteca, el propio Borja Thyssen ha intentado rebajar el nivel de alarma social.

En una breve e informal conversación con la periodista Paloma Barrientos, el hijo de la Baronesa asegura textualmente que "está todo en orden, sigue en Sant Feliu y vigilada".

Myriam Lapique, acudiendo al acto, este pasado lunes. Europa Press

En lo que respecta a la exposición, la muestra inaugurada es una ambiciosa exposición monográfica de la reconocida pintora polaca Ewa Juszkiewicz.

Una cita artística de primer nivel que reinterpreta con audacia la tradición histórica del retrato femenino y cuestiona de manera directa los cánones clásicos de la belleza.

Esta prestigiosa colección pertenece en propiedad al fondo artístico privado de Borja Thyssen y Blanca Cuesta, razón por la cual resultaba imprescindible su papel como anfitriones de excepción para arropar de forma directa a la creadora polaca.

En ausencia de la baronesa Thyssen, que tradicionalmente suele presidir los grandes hitos de la pinacoteca del Paseo del Prado, las nuevas generaciones de la familia han asumido de manera definitiva el mando institucional.

Durante la velada, la pareja ha estado respaldada por destacadas personalidades de la sociedad madrileña y apasionados del mundo del arte.

Entre los asistentes destaca la elegancia de Myriam Lapique, quien ha deslumbrado con un sofisticado traje de dos piezas en color rojo combinado con sandalias de tacón a tono.

También ha estado presente la conocida galerista María Porto, quien no dudó en alabar abiertamente la gestión de la pareja: "El museo es una auténtica joya para todos los españoles y las nuevas generaciones lo están haciendo muy bien", ha declarado Porto ante los medios.

Baronesa Thyssen en un acto público. Gtres

"Preocupación extrema"

El verdadero foco de atención de la jornada ha seguido situándose, inevitablemente, a cientos de kilómetros de Madrid, concretamente en la localidad gerundense de Sant Feliu de Guíxols.

Allí se recupera Carmen Cervera tras haber sufrido una fuerte neumonía que obligó a su ingreso hospitalario de urgencia en la Clínica Teknon de Barcelona a finales del pasado mes de abril.

Las informaciones que llegan desde la Costa Brava continúan siendo profundamente confusas y contradictorias según las fuentes consultadas.

Pese a las tranquilizadoras palabras de Borja, con las que el heredero pretendía proyectar una imagen de normalidad, esa versión contrasta de manera frontal con los datos aportados por diversos medios televisivos.

En el programa Y ahora Sonsoles se ha insistido de forma reiterada en que, a pesar de que el entorno más próximo intenta desesperadamente transmitir un mensaje de calma de cara a la opinión pública, la realidad interna es bien distinta y existe una "preocupación extrema".

Tita Cervera. Gtres

Movimientos notariales

Dentro de este escenario de incertidumbre, se ha conocido un dato que aporta luz sobre la evolución real de la aristócrata y que vendría a confirmar una mejoría física, aunque también abre nuevos interrogantes en el plano legal.

Por primera vez desde que recibió el alta hospitalaria en Barcelona, la baronesa Thyssen ha tomado la decisión de abandonar su blindada residencia de 'Mas Mañanas' en la Costa Brava.

Carmen Cervera se ha desplazado en coche hasta la capital catalana con el objetivo prioritario de realizar una serie de gestiones de carácter urgente y estrictamente privado.

Según ha trascendido, estos movimientos se han llevado a cabo en compañía directa de su abogado de confianza y de un notario.

Si bien este viaje demuestra que su evolución médica está siendo lo suficientemente positiva, la naturaleza de las reuniones con profesionales jurídicos y notariales ha vuelto a activar todas las alertas en el entorno de la familia Thyssen.