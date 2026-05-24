Daniela, la hija de Luis Figo y Helen Svedin, se licencia en Medicina: el emotivo mensaje de su novio en la graduación

Daniela, la hija de Luis Figo, el día de su graduación, con su pareja, Beltrán Lozano. @beltranlozano

Día feliz para la familia de Luis Figo (53 años). El exfutbolista y su mujer, Helen Svedin (51) han disfrutado de una jornada muy intensa al lado de su hija Daniela, que se acaba de graduar de Medicina en la Universidad de Navarra.

El exfutbolista portugués y su mujer han vivido un día de muchas emociones. Y es que su hija mayor ha llegado al fin de una etapa clave y comienza una prometedora carrera en el ámbito de las ciencias de la salud.

"¡Bien hecho, Daniela! Tu duro trabajo ha dado sus frutos", ha escrito, orgullosa, la modelo a través de las redes sociales.

Daniela, la hija de Luis Figo y Helen Svedin, se ha graduado en Medicina. Redes sociales.

El aplauso de su familia

Tras años de intenso estudio y dedicación, Daniela Figo Svedin se ha graduado oficialmente en Medicina.

La ceremonia de graduación se ha convertido en una auténtica celebración familiar en la que la recién licenciada ha estado arropada por sus orgullosos padres y sus hermanas, Martina y Stella.

El logro académico de la joven, que siempre ha mantenido un perfil discreto alejado del foco mediático directo que rodea a sus progenitores, marca un hito en la trayectoria familiar, inclinándose por el sector médico.

Daniela, la hija de Luis Figo, el día de su graduación, con su pareja, Beltrán Lozano. @beltranlozano

"Doctora, lo has conseguido"

Además del apoyo incondicional de su familia, el evento ha contado con una presencia muy especial: la de su novio, el modelo y actor Beltrán Lozano (32).

Lozano, conocido también por sus lazos de parentesco con la familia real española -es primo lejano del rey Felipe VI (58)-, no ha querido dejar pasar la oportunidad de gritar a los cuatro vientos el orgullo que siente por su pareja.

A través de su cuenta de Instagram, Beltrán ha compartido varias instantáneas de la jornada junto a un emotivo mensaje.

"Hoy es un día muy especial, del que me siento profundamente orgulloso de una persona a la que admiro mucho", ha comenzado diciendo.

"Doctora. Lo has conseguido y nunca tuve dudas de que lo conseguirías. Hoy has cumplido tu sueño, te admiro y te admiraré siempre", continúa Beltrán en las redes.

Luis Figo y su mujer, Helen Svedin, en la graduación de su hija Daniela. Redes sociales

"Orgulloso de ti"

No cabe duda de que la relación entre Daniela y Beltrán, que se hizo pública a principios de 2021, es más fuerte que nunca.

Con este título bajo el brazo, Daniela Figo ha demostrado que el talento y la constancia son señas de identidad en las nuevas generaciones de su familia.

Es algo que llena de satisfacción a su pareja. "Orgulloso de ti hoy, orgulloso de ti mañana, orgulloso de ti cada día, porque eres una de las personas más fuertes con el corazón más bonito que existe", ha recordado.

En su Instagram, además, ha publicado imágenes de Daniela en las que se la ve luciendo la tradicional beca académica.

Helen Svedin, con su hija Daniela, que acaba de graduarse en Medicina. Redes sociales.

Estudió Biomedicina en Inglaterra

A pesar de mantener un perfil bajo, Daniela Figo Svedin declaró hace tiempo a los medios de comunicación su intención de dedicarse al sector sanitario.

Fue en la revista ¡HOLA! donde la joven expresó su deseo de trabajar como médico. "En el colegio siempre he sido más de ciencias que de letras", decía.

Y añadía: "Cuando estuve estudiando Biomedicina, en Inglaterra, tuve experiencias en sectores relacionados más con la Medicina y me di cuenta de que eso era lo que quería hacer. Así que, al acabar la carrera, decidí empezar a estudiar Medicina en España".

Daniela, la hija de Luis Figo y Helen Svedin, ha finalizado sus estudios en la Universidad de Navarra. Redes sociales.

Pasión por la cirugía

Entonces, aún no tenía claro "qué especialidad escoger", ya que se admitía atravesar un "momento en el que me fascina todo".

A pesar de ello, ya intuía de manera clara cuál sería una de las especialidades por las que iba a decantarse: "La cirugía es algo que siempre me ha encantado".